Результаты Сбербанка за июль 2020 г. по РСБУ отражают уверенное восстановление экономической активности, которое, наряду со снижением процентных ставок, поддержало операционные показатели банка.

Чистая прибыль поднялась на 5,3% м/м, до 66 млрд руб., что подразумевает ROE в 16,3%. Прибыль за 7м20 составила 403 млрд руб. (ROE – 14,9%), что на 22% ниже уровня того же периода прошлого года. Из других положительных результатов отметим увеличение чистого комиссионного дохода и повышение 3-мес. скользящей средней чистой процентной маржи на 5 бп ввиду снижения стоимости фондирования. Мы считаем отчетность за июль умеренно позитивной. Исходя из представленных показателей, чистая процентная маржа за весь 2020 г. по МСФО может превысить текущий прогноз. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 250 руб. за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 26%. По бумагам Сбербанка подтверждаем рекомендацию Покупать.

Сильные операционные показатели отчасти нейтрализованы увеличением отчислений в резервы и расходов на уплату налогов. 3-мес. скользящая средняя чистой процентной маржи повысилась на 5 бп, до 6,0%, в преддверии неизбежного давления из-за переоценки активов во 2п20. Доход от основной деятельности увеличился на 6,4%, чему способствовал значительный рост кредитования и восстановление экономической активности. Доходы от торговых операций и других разовых статей дополнительно поддержали операционный доход, в то время как операционные расходы снизились на 0,4% г/г. Однако более высокие отчисления в резервы в связи с изменением валютного курса и расходы на уплату налогов (по РСБУ) по большей части нейтрализовали выигрыш, в результате чего чистая прибыль поднялась лишь на 5,3% м/м, до 66 млрд руб., что подразумевает ROE на уровне 16,3%. Прибыль за 7м20 составила 403 млрд руб. (ROE – 14,9%), что на 22% ниже уровня того же периода прошлого года. Чистый комиссионный доход вырос на 8,8% г/г, а операционные расходы увеличились лишь на 3,9% г/г.

Кредитный портфель сохранил высокие темпы роста. Объем розничных кредитов увеличился на 1,8% м/м (13% г/г) благодаря росту как ипотечного, так и потребительского кредитования. Корпоративный портфель прибавил 2,3% м/м (или 0,4% м/м без учета изменения валютного курса). Объем средств клиентов вырос на 0,7% м/м благодаря розничным депозитам и ослаблению рубля на 4,7%, в результате чего соотношение кредитов и депозитов вернулось к уровню 102%.

Качество активов. Доля просроченной задолженности увеличилась на 1,1 пп м/м, до 3,3%, в основном за счет корпоративного сегмента, и, вероятнее всего, останется на повышенном уровне в последующие кварталы. 12-мес. скользящая средняя стоимости риска поднялась на 20 бп м/м, до 239 бп, что соответствует прогнозам руководства банка на весь 2020 г. Коэффициент покрытия снизился до 2,0x против 3,0x в июне.

Достаточность капитала. Коэффициент достаточности собственных средств снизился на 16 бп м/м, до 15,6%, а коэффициент достаточности базового капитала – на 19 бп м/м, до 13,5%, при этом взвешенные по риску активы увеличились на 1,4% м/м в связи с изменением валютного курса и макроэкономическими надбавками, применимыми к новым розничным кредитам. Вместе с тем показатели капитала остаются достаточно высокими, чтобы обеспечить 50%-й коэффициент дивидендных выплат за 2019 г., который менеджмент, вероятнее всего, будет рекомендовать на годовом собрании акционеров в августе.