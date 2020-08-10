По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья просел на 13% г./г. в июле (-3% г./г. в июне). С начала года он вырос до 111 млрд долл. (16,6 млрд долл. в июле). Впрочем, июльские темпы, на наш взгляд, занижены из-за эффекта базы прошлого года (в июле 2019 г. на фоне слабой динамики «соседних» месяцев наблюдался неожиданный разовый всплеск м./м.).

В июле также было и небольшое снижение м./м. после роста в июне, но мы расцениваем это как временное явление на фоне негативного вклада импорта химической продукции (в первую очередь, лекарственных средств – в июне их, видимо, закупили с «запасом», +60% м./м., а в июле, наоборот, они просели на 64% м./м.).

При этом основная позиция – “машины и оборудование” продолжила месячный рост (+2,1% м./м. против +3,9% м./м. в июне), см. график слева. Интересно, что если основываться только лишь на динамике импорта этой позиции (она является прокси для инвестиций в целом), то получится, что валовое накопление основного капитала (так называется инвестиционная часть ВВП) просело менее чем на 4% г./г. в реальном выражении во 2 кв. 2020 г. (данные по ВНОК за 2 кв. 2020 г. пока не опубликованы). Для сравнения — на графике справа также видна ситуация 2015 г., когда импорт машин и оборудования провалился на 40-50% г./г., а инвестиции – на 10-15% г./г. Сейчас ситуация выглядит гораздо менее негативно.

Конечно, основывая наши выводы об инвестициях лишь на одной динамике инвестиционного импорта из стран дальнего зарубежья, мы рискуем получить заметную ошибку. Однако наблюдать провал инвестиций при относительно умеренной динамике инвестиционного импорта будет странно. Также это будет странно с учетом умеренной динамики и другого прокси капиталовложений – объема работ строительства, который в пик этого кризиса уменьшился лишь на 3% (в пик кризиса 2015 г. строительство проседало почти на 8%).

Если наша оценка динамики ВНОК верна (-3,7% г./г. во 2 кв. 2020 г.), то получается, что за 1П 2020 г. оно снизилось лишь на 1,4% г./г. При прочих равных, дальнейшие темпы восстановления внутреннего инвестиционного спроса останутся положительными: реализация нацпроектов остается приоритетом властей (несмотря на кризис и фокус бюджетных расходов на борьбу с последствиями коронавируса, их исполнение находится на сопоставимом с прошлым годом уровне), а перспективы восстановления экономики дают шанс частным компаниям хотя бы частично «разморозить» инвестпрограммы.