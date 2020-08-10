В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТГК-2 (+9,32%) и котировки Селигдара (+2,76%). Акции АЛРОСы подорожали на 1,66%. В лидерах снижения были гдр TCS Group (-2,94%) и бумаги Мосбиржи (-1,56%).

Акции ТГК-2 в понедельник повышались без видимых фундаментальных причин.

АЛРОСА же сообщила о росте продаж алмазов в июле до 35,8 млн долларов с 31,3 млн долларов месяцем ранее. Продажи компании в кризисный период практически не растут уже четвертый месяц подряд, но ее акции поддерживает перспектива реализации алмазов в Гохран.

С технической точки зрения бумаги АЛРОСы подошли к важному среднесрочному сопротивлению 70 руб. и обновили максимум с марта текущего года. Закрепление выше 70 руб. открыло бы перспективу роста к 75-75,50 руб., чему в целом не препятствует ADX, указывающий на преобладание восходящего тренда. У текущих отметок, однако, у покупателей может появиться желание зафиксировать прибыль, поэтому спешить с открытием “длинных” позиций не стоит. Коррекция может увести котировки в район 66,40 руб.