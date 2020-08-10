"Алроса" у максимума с марта
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТГК-2 (+9,32%) и котировки Селигдара (+2,76%). Акции АЛРОСы подорожали на 1,66%. В лидерах снижения были гдр TCS Group (-2,94%) и бумаги Мосбиржи (-1,56%).
Акции ТГК-2 в понедельник повышались без видимых фундаментальных причин.
АЛРОСА же сообщила о росте продаж алмазов в июле до 35,8 млн долларов с 31,3 млн долларов месяцем ранее. Продажи компании в кризисный период практически не растут уже четвертый месяц подряд, но ее акции поддерживает перспектива реализации алмазов в Гохран.
С технической точки зрения бумаги АЛРОСы подошли к важному среднесрочному сопротивлению 70 руб. и обновили максимум с марта текущего года. Закрепление выше 70 руб. открыло бы перспективу роста к 75-75,50 руб., чему в целом не препятствует ADX, указывающий на преобладание восходящего тренда. У текущих отметок, однако, у покупателей может появиться желание зафиксировать прибыль, поэтому спешить с открытием “длинных” позиций не стоит. Коррекция может увести котировки в район 66,40 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200810/831893971.html