Завтра X5 Retail Group представит свои финансовые результаты за 2К 2020 г. Учитывая комментарии менеджмента мы ожидаем увидеть сильные цифры по рентабельности бизнеса. Позитивные результаты, на наш взгляд, уже учтены рынком и внимание будет приковано к прогнозам компании на вторую половину года.

Согласно операционным результатам розничные продажи группы выросли на 13,2% г/г и мы ожидаем сопоставимого роста общей выручки на уровне 13% г/г до 494,3 млрд руб. Валовая рентабельность, согласно нашим расчетам, увеличится на 0,7 п.п. к предыдущему кварталу, но останется неизменной г/г и составит 25%. Высокий показатель может быть связан с низкой долей промо, а также оптимизацией товарных потерь и логистических расходов.

В пресс-релизе операционных результатов компания сообщила, что ожидает более высокий показатель рентабельности EBITDA, чем во 2К прошлого года. При этом 2К 2019 г. был наиболее сильным периодом с точки зрения рентабельности EBITDA за последние пару лет. Мы ожидаем, что рентабельность скор. EBITDA составит 8,5% (+0,1 п.п. г/г). Расходы по долгосрочной программе мотивации скорее всего останутся на уровне прошлого квартала и составят около 500 млн руб., что позволит получить рентабельность EBITDA в 8,4% (также +0,1 п.п. г/г). Динамика связана с эффектом операционного рычага на фоне высокой плотности продаж, высоким показателем валовой маржи, изменением структуры выручки в пользу магазинов «У дома», улучшением рентабельности онлайн-каналов продаж, повышением операционной эффективности. Положительные эффекты, на наш взгляд, полностью перекроют дополнительные операционные расходы, связанные с пандемией.

Снижение общего уровня ставок в стране и постепенное рефинансирование долга, вероятно, позволит уменьшить чистые финансовые расходы. Курсовые разницы уже не должны оказывать сильного воздействия, как в предыдущем квартале. С учетом этих факторов мы прогнозируем рост чистой прибыли X5 на 22% г/г до 16,5 млрд руб. и улучшение рентабельности показателя на 0,2 п.п. до 3,3%.

Результаты должны быть представлены с открытием рынка, а в 16:00 менеджмент группы проведет конференц-звонок. Мы ожидаем, что руководство X5 озвучит динамику продаж в первой половине 3К и даст свои прогнозы на вторую половину года. Мы сохраняем позитивный взгляд на бизнес группы т.к. по большей части закрытые границы и медленное восстановление сегмента общественного питания могут поддержать результаты ритейлера во втором полугодии. Наша рекомендация для бумаг X5 сейчас находится на пересмотре.