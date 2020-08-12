Острая фаза коронакризиса не стала катастрофой для ВВП
По предварительным данным Росстата, падение экономики во 2 кв. 2020 г. составило 8,5% г./г. Это значение выглядит гораздо лучше многих прогнозов, которые озвучивались за последние месяцы в СМИ, и наших ранних оценок (хотя в последнее время мы отмечали, что падение должно быть менее 10% г./г.). Для сравнения, за 2 кв. 2020 г. падение экономики США составило 9,6% г./г., а в еврозоне — 15% г./г.
Наш прогноз по динамике ВВП на перспективу предполагает старт умеренного и постепенно замедляющегося роста кв./кв. (с исключением сезонности), начиная с 3 кв. 2020 г. Несмотря на более позитивные (чем мы раньше предполагали) результаты за 2 кв., а также более активные темпы восстановления в 3 кв. 2020 г., пока мы все же сохраняем действующий прогноз (-4,9% г./г. в 2020 г.), принимая во внимание риски, связанные с негативными последствиями второй волны COVID-19. Кстати говоря, в этом сценарии мы по-прежнему констатируем, что экономика приблизится к полной компенсации потерь этого коронакризиса лишь в конце 2022 г. Впрочем, в инерционном сценарии (когда ситуация будет развиваться в таком же ключе, как и сейчас) мы полагаем, что экономика может показать заметно меньшее падение, чем предполагает наш текущий сценарий (~3,5% г./г.).
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