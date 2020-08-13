Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,8% под влиянием вчерашнего повышения американского фондового и глобального нефтяного сегмента, что, в свою очередь, представляется, в существенной мере, результатом благоприятной для рынка комбинации фактора избытка ликвидности при подтвержденных информацией этой недели низких краткосрочных инфляционных угрозах.

Лучше рынка торговались акции Х5. Чистая прибыль компании во 2 квартале составила 16,28 млрд руб., что эквивалентно росту на 20% (г/г), при прогнозе в 15,64 млрд. Прогнозы операционных и финансовых показателей компании очень существенно улучшились за последние два месяца, и подтверждение этих прогнозов для показателя чистой прибыли возможно, приведет к новой переоценке рынком справедливой стоимости акций компании с повышением.

С точки зрения статистики финансового результата от основной деятельности Русала, результаты первого полугодия по МСФО – отражение близкого к нулевому годового изменения производства, падения мировых цен на алюминий, снижения курса рубля и небольшой – в пределах 2% от себестоимости – оптимизации затрат. В этой ситуации отсутствие дивидендных выплат от ГМК ожидаемо привело к итоговому убытку, который в рублевом выражении составил 4,38 млрд. Этот результат лучше, чем в первом и втором полугодии прошлого года за вычетом финансового результата от долевого участия в зависимых компаниях, который составил —10,048 млрд руб. и —13, 517 млрд руб. соответственно.

С учетом изменений на рынке, сформированных в последние кварталы в том числе, на основе показателей, отражающих динамику товарной и денежной массы, базовый целевой уровень цен на алюминий по итогам 2020 и 2021 гг. составляет $1900 и $2580 за тонну соответственно. Повышение прогноза цен на ключевом рынке объединенной компании позволяет, на данный момент, сохранить ожидаемый уровень её прибыли в 2020 от основной деятельности до 40 млрд руб. С учетом предложения руководства ГМК к крупнейшим акционерам не выплачивать дивиденды за 2020 год, принимая во внимание сохранение для бизнеса ГМК высоко позитивных рыночных условий, подобных сформированным в 2018 и 2019 гг., мы, на данный момент, понизили прогнозную оценку дивидендных выплат компании по итогам 2020 год до уровня 50% от среднего размера выплат за последние два года. Эта оценка транслируется в прогнозный уровень дивидендного дохода от вложений РУСАЛа в капитал Норникеля на уровне 33,8 млрд руб. При этом, объединенная компания имеет возможность нивелировать сокращение доходов путем снижения инвестиций. По аналогии с подобными мерами, реализованными в ходе кризисов 2008 и 2014 гг., снижение CAPEX потенциально способно транслироваться в сокращение Русалом годовых издержек на сумму до 30 млрд руб.

На этом фоне близкая к нейтральной реакция рынка на статистику Русала за первое полугодие выглядит ожидаемой и способна улучшиться для акций ОК в ближайшие дни после возможной переоценки рынком её основных параметров.

Рынок ожидает публикации в ближайшие дни большого объема важной макро- и микроэкономической статистики, включая показатели промпроизводства и розничных продаж в США за июль и отчетов Роснефти, Алросы и АО Группа «Русагро» за второй квартал. Эта ситуация формирует повышенные риски для краткосрочного прогноза, тем не менее, исходя из текущей динамики и рыночной информации шансы роста российского рынка сегодня преобладают, хотя их потенциал уже существенно ограничен краткосрочными техническими факторами.

Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3010-3100 пунктов, 73,20-73,90 рублей и 86,1-87,40 рублей за доллар США и евро соответственно.