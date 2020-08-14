Внешний фон перед стартом торгов в России близок к нейтральному. Китайская статистика вышла немногим хуже прогнозов, но назвать её плохой также сложно. Нефть торгуется в слабом плюсе, промышленные металлы преимущественно растут. Золото и серебро акцентированно снижаются, а никель растёт почти на 2%. Российские индексы могут начать день вблизи значений закрытия предыдущего дня. Стремительный рост в течение последних дней может заставить некоторых спекулянтов зафиксировать прибыль.

По итогам торгов 13 августа индекс МосБиржи вырос на 0,87% до 3080,44 п., а РТС на 1,45% до 1326,13 п. Российский рынок успешно сопротивлялся внешнему негативу за счёт корпоративных историй. Акции «Яндекс» (+3,92%) были включены в индекс MSCI Russia, что должно повысить их ликвидность и привлекательность для иностранных инвесторов. Вслед за «Яндекс» выросли бумаги Mail.ru Group (+2,85%), которые также выиграют от повышения внимания к отечественному высокотехнологичному сектору, а возможно, что они в будущем повторят путь лидера к индексу MSCI Russia. Розничная сеть X5 Retail Group (+2,61%) увеличила чистую прибыль по МСФО в II квартале на 20,5%, а выручку на 12,5%. Почти все продовольственные сети выиграли от коронавирусной ситуации, так как получили дополнительный спрос, который ранее уходил в сферу общественного питания. В III квартале картина немного поменяется, но вряд ли существенно, так как ресторанный бизнес всё ещё находится в упадке. «Газпром» (+0,85%) отчитался о чистом убытке по РСБУ в I полугодии на уровне 276,98 млрд рублей при сокращении выручки почти на четверть. Повышение геополитических рисков поставок по «старым» западным маршрутам может сделать Европу более решительной в защите проекта «Северный поток 2». Среди лидеров завершили день привилегированные акции «Транснефти» (+4,6%), «Роснефти» (+3,04%), «Магнита» (+2,41%) и «Ленты» (+2,08%). Самыми слабыми по итогам торгов оказались бумаги TCS Group (-3,5%), НЛМК (-1,68%) и Группы «ПИК» (-1,56%). В отраслевом разрезе лучший рост показал потребительский сектор (+1,85%), а вот металлурги снизились при непосредственным участии бумаг золотодобывающих компаний. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 91,764 млрд рублей.

Рубль в первой половине дня испытывал сомнения, но к вечеру уверенно вышел в плюс, как относительно доллара, так и евро. Международные резервы РФ впервые превысили $600,7 млрд. Естественно, что такая картина обусловлена заблаговременным сокращением доли самого доллара за счёт других валют, включая евро, а также существенной доли золота. Доллар продолжил испытывать недомогание на глобальном Forex. Его индекс в течение дня терял до 0,4%, но вполне позитивная статистика по первичным обращениям смогла немного улучшить ситуацию.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. DJIA и S&P 500 отметились потерями на фоне неуверенности по поводу судьбы очередного пакета социально-экономической поддержки. Меж тем, высокотехнологичные истории, как более устойчивые в условиях коронавирусного шока, пользовались спросом. В отраслевом разрезе рынка ростом отметились секторы технологий (+0,04%) и коммуникации (+0,38%), а вот самые большие потери показали секторы энергетики (-1,99%) и недвижимость (-1,23%). Начинался день с весьма позитивной статистики по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 963 тыс. по сравнению с 1,19 млн неделей ранее. Число получающих пособие упало до 28,26 млн по сравнению с 31,3 млн. Тем не менее, отсутствие соглашения по очередному пакету экономической поддержке может привести к тому, что на рынке труда сохранится долгосрочный дефицит рабочих мест, восстановить которые будет затруднительно. Поэтому начавшаяся ротация инвесторов из технологичных бумаг в цикличные была поставлена на паузу. Однако есть и позитивные данные. В США число новых случаев стремится к уровню около 50-55 тыс. в день, хотя ранее регистрировалось до 65-70 тыс. В технологиях также не все в порядке. Производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (-11,18%) отчитался о снижении выручке, а также снизил прогноз на финансовый год. Распродажи также коснулись технологичных Hewlett Packard Enterprise (-5,23%), Micron Technology (-4,82%) и Advanced Micro Devices (-0,93%). С другой стороны, производственный гигант 3M (+0,97%) сообщает о существенном улучшении спроса на свою продукцию в июле. По итогам торгов DJIA снизился на 0,29% до 27896,72 п., S&P 500 на 0,2% до 3373,43 п., а NASDAQ вырос на 0,27% до 11042,50 п.

Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе, но прирост индексов был незначительный. В Китае рост цен на жильё замедлился до 4,8% в июле по сравнению с 4,9% в июне. Инвестиции в основной капитал сократились в июле на 1,6%, хотя в июне падение составляло 3,1%. Промышленное производство выросло за год на 4,8%, но ожидался рост на 5,1%. Розничные продажи упали в годовом выражении на 1,1%, хотя на рынке ждали небольшого роста на 0,1%. Инвесторы также проявляют осторожность перед переговорами США и Китая по оценке выполнения торгового соглашения первой фазы. Сами переговоры стартуют 15 августа и могут принести ряд неожиданностей, или вполне осознанное недовольство США, поскольку в условиях пандемии осуществлять закупки американских товаров в ранее запланированных объёмах было невозможно. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 23266,71 п. (+0,07%), Hang Seng — 25214,59 п. (-0,06%), Shanghai Composite — 3326,16 п. (+0,16%).

Нефть встретила новый день небольшим ростом, но пока находится в сфере притяжения уровня $45 за баррель Brent. Накануне Международное энергетическое агентство вслед за OPEC ухудшило прогноз спроса на нефть в текущем году из-за слабого восстановления авиаперевозок. В апреле километраж авиаперелётов упал на 80%, а в июле падение сократилось до 67%. Впрочем, основная активизация пассажирских перевозок ожидается в августе и сентябре. Поэтому рынок ещё может удивить отложенным спросом. Министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что производители нефти пока не планируют резкого пересмотра параметров соглашения OPEC+. Соответственно, значения около $45 за баррель Brent пока являются равновесными, но любые признаки улучшения спроса способны вывести котировки выше $50. Примечательно, что в последний месяц мы не наблюдаем какого-либо роста производственной активности сланцевой добычи в США. Напротив, за прошлую неделю американская добыча упала на 300 тыс. бар. до 10,7 млн бар. в сутки, что на 2,4 млн бар. ниже пикового показателя минувшей зимой. Соответственно, стоимости WTI около $42 за баррель явно не хватает, чтобы нефтяники США почувствовали уверенность в будущем. К 9:05 мск Brent — $45,14 (+0,40%), WTI — $42,39 (+0,36%), Золото — $1956,9 (-0,69%), Медь — $6226,98 (+0,62%), Никель — $14310 (+1,48%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 93,22 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,71% по сравнению с 0,72% накануне. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,182 (+0,05%), GBP-USD — $1,307 (+0,05%), USD-JPY – 106,82 (-0,1%).