Татнефть опубликует свои результаты за 2к20 по МСФО в пятницу, 28 августа. Мы полагаем, что они в целом будут слабыми, в том числе из-за неблагоприятной ценовой и операционной конъюнктуры. Мы прогнозируем снижение EBITDA по итогам 2к20 на 34% к/к, до 451 млн долл., что в целом попадает примерно в середину диапазона показателей других нефтегазовых компаний. Татнефть уже объявила о своем намерении выплатить промежуточные дивиденды за 6м20 в размере 9,94 руб. на акцию, что соответствует 100% от опубликованного показателя чистой прибыли по РСБУ за этот период. Мы отмечаем риски превышения наших прогнозов по дивидендам компании в этом и следующем году, если она продолжит распределять в качестве дивидендов 100% от чистой прибыли по РСБУ.

Это, на наш взгляд, может оказать дополнительную поддержку инвестиционной привлекательности компании. В то же время мы не ожидаем, что публикация финансовых результатов компании за 2к20 вызовет заметную реакцию рынка. Под давлением со стороны глобальных факторов. В 2к20 добыча и переработка нефти Татнефти сократились на 18% и 2% в квартальном сопоставлении соответственно. Это произошло на фоне снижения цены Urals примерно на 39% к/к и падения на 33% к/к средней экспортной цены реализации нефтепродуктов, производимых компанией. Мы прогнозируем, что в результате этого чистая выручка Татнефти по итогам 2к20 снизилась на 42% к/к, до 1,7 млрд долл. Главным непредсказуемым фактором остается рост/сокращение запасов, как нефти, так и нефтепродуктов. Мы полагаем, что запасы нефтепродуктов немного увеличились, тогда как запасы нефти, напротив, немного снизились (мы основываемся на статистике Кортес за данный период). Стоит отметить, что рост волатильности нефтяных котировок в течение отчетного периода (цена нефти Urals менялась от 9 долл./барр. до 45 долл./барр.) мог привести к непредсказуемым изменениям в премии/дисконте, которые компания реализовала в своих продажах и покупках. Это, в свою очередь, могло, на наш взгляд, отразиться на динамике ее финансовых показателей. Потенциальный убыток от обесценения активов может оказать влияние EBITDA. Мы не ожидаем какой-то необычной динамики затрат в этом квартале, поскольку налоги кроме налога на прибыль будут двигаться вслед за ценами на нефть и нефтепродукты, а поддержку остальным расходам окажет ослабление рубля на 9% и снижение объемов продаж в отчетном периоде. Однако стоит отметить, что Татнефть отразила расходы по обесценению активов в 4к19 (569 млн долл.) и в 1к20 (101 млн долл.), которые мы не учитываем в наших прогнозах на 2к20. Таким образом, мы полагаем, что EBITDA Татнефти по итогам 2к20 составила 451 млн долл. Дивиденды в объеме 100% от чистой прибыли по РСБУ. Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6м20 в размере 9,94 руб. на акцию (дата закрытия реестра акционеров для ОСА 6 сентября), что соответствует 100% чистой прибыли по РСБУ за данный период и согласуется с предыдущим опытом компании. Наш прогноз чистой прибыли Татнефти по МСФО предполагает, что компания может распределить в качестве дивидендов около 54% своей прибыли по МСФО за 6м20.

Наш консервативный прогноз предполагает, что Татнефть в 2020 г. может выплатить в качестве дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО (то есть минимальный уровень, установленный ее официальной дивидендной политикой). Таким образом, мы отмечаем риск превышения нашего прогноза по дивидендам за 2020 г., если Татнефть продолжит выплачивать в качестве дивидендов 100% чистой прибыли по РСБУ. В этом случае дивиденд на акцию в 2020 г. может составить 27,56 руб. (включая рекомендованные 9,94 руб. на акцию за 6м20), что, согласно нашим расчетам, предполагает дивидендную доходность по обыкновенным и привилегированным акциям на уровне 4,6% и 4,8% соответственно.



