К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом плюсе, несмотря на неоднозначные сигналы от внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.05 мск вырос на 0,39% до 3062,56 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,23%, до 1314,53 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал примерно на 0,5% против доллара и евро. Доллар находился у 73,50 руб., а евро стремился к 88 руб.

В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр Mail.Ru (+3,75%) и гдр TCS Group (+2,76%). В лидерах снижения были привилегированные акции Мечела (-3,97%), бумаги Селигдара (-1,76%) и Петропавловска (-1,51%).

Мечел в среду сообщил о падении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 20%, до 10,2 млрд рублей.

Акции Селигдара и Петропавловска оказались под давлением коррекции цен на золото, которые опустились чуть ниже 2000 долларов за унцию.

В среду стало известно, что Сбербанк и Mail.ru на равных условиях дополнительно инвестировали в совместное предприятие еще 12 млрд рублей. С технической точки зрения бумаги Mail.ru в последние дни держатся достаточно уверенно и в среду растут на относительно высоких объемах. Сохранять краткосрочные “длинные” позиции по гдр имеет смысл пока бумаги удерживаются выше поддержек 2050-2100 руб.