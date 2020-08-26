ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) планирует опубликовать отчетность за 2 кв. 2020 г. по МСФО в четверг, 27 августа, и проведет конференц-звонок по итогам квартала в пятницу, 28 августа. По нашей оценке, выручка за 2 кв. 2020 г. снизилась на 50% год к году и на 36% квартал к кварталу до 1 060 млрд руб. (14,65 млрд долл.). Мы полагаем, что EBITDA уменьшилась на 61% год к году и на 14% квартал к кварталу до 130 млрд руб. (1,80 млрд долл.), что соответствует снижению в долларах на 65% год к году и 21% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA, по нашей оценке, снизилась на 3,3 п.п. год к году и выросла на 3,2 п.п. квартал к кварталу до 12,3%. Мы ожидаем, что чистая прибыль уменьшилась на 91% год к году до 18 млрд руб. (0,25 млрд долл.). Для сравнения, в 1 кв. 2020 г. чистый убыток составил 45 млрд руб. (0,69 млрд долл.).

Цены на нефть, снижение добычи, рентабельность внутреннего рынка – причины снижения EBITDA. Основной причиной снижения выручки, EBITDA и чистой прибыли год к году было падение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Средняя цена Urals NWE и Urals Med опустилась в долларах на 54% год к году и 35% квартал к кварталу до 31,2 долл./барр., а в рублях – на 48% год к году и на 29% квартал к кварталу до 2,26 тыс. руб./барр. По нашим расчетам, чистая цена Urals на вычетом экспортной пошлины снизилась в долларах на 47% год к году и на 26% квартал к кварталу до 28,2 долл./барр., в рублях – на 41% год к году и на 19% квартал к кварталу до 2,04 тыс. руб./барр. Конъюнктура внутреннего рынка нефтепродуктов также была неблагоприятной из-за снижения спроса во время ограничительных мер и отрицательного демпфера на светлые нефтепродукты. Снижение добычи в рамках ОПЕК+ в мае– июне также стало негативным фактором для выручки как год к году, так и квартал к кварталу. Благодаря укреплению рубля с 77,7 руб./долл. на конец 1 кв. до 70,0 руб./долл. на конец 2 кв. компания, как мы полагаем, получила чистую прибыль после убытка в 1 кв.

В фокусе – среднесрочная стратегия в условиях невысоких цен и ограниченной добычи. После восстановления цен на нефть и экспортных нетбэков в июле можно говорить о стабилизации рынка нефти, несмотря на сохранение рисков, связанных с эпидемией коронавируса. При этом добыча жидких УВ российскими компаниями останется, по-видимому, ниже уровня 1 кв. 2020 г. во 2 п/г 2020 г. и в 2021 г. в рамках соглашения ОПЕК+. Мы полагаем, что компания прокомментирует возможные изменения своей среднесрочной стратегией в связи с новыми внешними факторами – стабильными, но сравнительно низкими ценами, и ограничением объемов добычи. Вероятно, компания поделится видением рынка, в том числе рынка нефтепродуктов РФ, на 4 кв. 2020 г. и 2021 г. и уточненными ориентирами по объемам добычи и переработки и программе капзатрат. Мы также надеемся узнать о возможных корректировках планов добычи в Ираке в связи с компенсационным снижением добычи в этой стране, планируемом на август–октябрь. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа.