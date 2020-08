Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, сырьевые контракты дорожают, а, с другой, многие азиатские индексы под давлением. Впрочем, рост прибыли китайских предприятий говорит об улучшении сырьевого спроса. Вероятно, что основная волатильность будет наблюдаться во второй половине дня на фоне выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. В корпоративном плане ждём отчётов «ЛУКОЙЛ» и «Русгидро».

По итогам торгов 26 августа индекс МосБиржи вырос на 0,76% до 3051,97 п., а РТС на 0,48% до 1273,24 п. В течение дня отечественный рынок терзался сомнениями по поводу внешнеполитических рисков. Однако к вечеру слабый рубль и дорогая нефть всё же убедили оптимистов в своей правоте. Если текущий ближний контракт опустился ниже $46 за баррель Brent, то ноябрьский вполне чувствовал себя комфортно выше этой отметки. Ещё одним важным изменением в общей картине дня стало то, что к вечеру индекс доллара распрощался с ростом и ушёл в минус. Впрочем, сделал он это при укреплении иены более чем на 0,4%, что часто рассматривается в качестве сигнала бегства от риска. Золото также вышло в существенный плюс, что подтолкнуло вверх бумаги золотодобывающих компаний. Акции «Петропавловск» подорожали на 7,11%, Polymetal на 1,98%, а «Полюс» на 1,8%. Polymetal отчитался о росте прибыли в 2,5 раза до $381 млн, а совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере $0,40 на бумагу. Акции Банка «Санкт-Петербург» выросли на 2,67% на фоне отчётности, показавшей рост прибыли в I полугодии на 3,6% до 3,6 млрд рублей. В лидирующей группе завершили день «Русгидро» (+3,28%), «Сургутнефтегаз» (+3,05%) и Etalon Group (+2,95%). В группе аутсайдеров привилегированные «Мечел» (-1,77%), «Яндекс» (-0,9%), «РусАл» (-0,9%). Бумаги «Яндекс» упорно обновляли свой исторический максимум. Однако, как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»: «затем технически сильно перекупленные бумаги накрыла волна продаж. Продажи проходили на высоком объёме, предполагая, что у коррекции есть потенциал». После закрытия торгов падение в бумагах IT компании усилилось. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 74,241 млрд рублей.

Рубль в течение дня активно сопротивлялся ослаблению. В моменте курс доллара подскакивал до 76,00 рублей, а евро до 89,805 рублей. К вечеру ситуация начала исправляться. Частично за это отвечает успешный аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021. Размещены бумаги на 85,183 млрд рублей по номиналу при спросе 297,392 млрд рублей по номиналу. Наше предположение о слабом размещении не оправдалось. В целом, мы отмечали, что чрезмерное ослабление рубля на спекулятивных ожиданиях внешнеполитических рисков с ростом доходностей ОФЗ создают предпосылки для возвращения, как отечественных, так и иностранных инвесторов. Собственно говоря, во второй половине дня рубль начал отыгрывать свои потери, а на вторичном рынке ОФЗ появился «умный» спрос» на длинные бумаги.

S&P 500 и NASDAQ обновляют свои рекорды. В очередной раз значительный вклад в рост индексов внесли бумаги технологичных компаний. Будущий новичок индекса Dow Jones Salesforce.com Inc. подорожал на 26,04% на фоне сильной отчётности и достижения квартальной выручки в $5 млрд впервые в своей истории. Акции Tesla Inc. (+6,41%) продолжают расти перед дроблением. В бумагах Moderna Inc. также рост на 6,41% на фоне заявления руководства, что испытываемая вакцина против COVID-19 также приводит к выработке антител у пожилых людей. Не оставляют вниманием инвесторы прежних лидеров Netflix (+11,6%) и Amazon.com (+2,85%). Меж тем в акциях, которые будут исключены из Dow Jones, продолжаются распродажи. Бумаги Exxon Mobil подешевели на 2,13%, Pfizer — на 0,94%, а Raytheon Technologies — на 0,3%. В целом, самыми сильными секторами стали технологии (+2,05%) и коммуникации (+3,71%), а вот энергетика вновь в упадке (-2,23%). В начале торгового дня вышла статистика по заказам на товары длительного пользования. За июль они увеличились на 11,2%. Без учёта транспорта рост составил более скромные 2,4%. Часть надежд рынок возлагает на предстоящее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон Хоул. От него ждут деталей будущих изменений в политике ФРС в части изменения терпимости к инфляции, а также вероятные заявления о мерах ФРС, если в Конгрессе не смогут договориться об очередных фискальных стимулах. По итогам торгов DJIA вырос на 0,3% до 28331,92 п., S&P 500 поднялся на 1,02% до 3478,73 п., а NASDAQ на 1,73% до 11665,06 п.

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Прибыль китайских промышленных предприятий выросла в июле на 19,6% по сравнению с ростом на 11,5% в предыдущем месяце. Это может говорить об активном восстановлении спроса на товары, как в самом Китае, так и на экспортных рынках. В Южной Корее рынок снижался на фоне решения Центрального банка сохранить денежную политику без изменений. Кроме того, ЦБ Южной Кореи ухудшил свои ожидания изменения ВВП в текущем году. Однако не всё так было безоблачно. США внесли в чёрный список ещё 24 китайские компании. Накануне американский разведывательный самолёт необдуманно вторгся в район учений китайских ВМС. В Новой Зеландии вновь проблемы с работой биржи после кибератак. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23186,03 п. (-0,45%), Hang Seng — 25274,79 п. (-0,85%), Shanghai Composite — 3349,32 п. (+0,59%).

Нефть пока пытается удержаться от снижения, чему способствует ураган «Лаура». Ожидается, что он может достигнуть 4-ой и даже 5-ой категории. Самое неприятное для нефтяной индустрии состоит в том, что нефтеперевалочный порт Артур стоит непосредственно на его пути. На рынке опасаются, что разрушительный ураган может привести к повреждениям прибрежных НПЗ, что в краткосрочной перспективе снизит спрос на нефть. Перед ураганом работу остановили нефтеперерабатывающие предприятия с общим объёмом переработки 2,9 млн бар. в сутки. Соответственно, запасы нефти даже могут увеличиться. По данным Минэнерго США, на неделе до 21 августа коммерческие запасы нефти снизились на 4,7 млн бар. до 507,8 млн бар., что на 15% выше среднего показателя за 5 лет. Запасы бензина упали на 4,6 млн бар., а дистиллятов выросли на 1,4 млн бар. Вполне вероятно, что отчёт на будущей неделе покажет резкое сокращение запасов бензина и дистиллятов, но также рост запасов сырой нефти. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 18,5 млн бар. общих поставок в сутки, или —14,6% за год; 8,8 млн бар. бензина в сутки, или —9,8% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или —5,0% за год. Поставки авиационного топлива были на 45,7% ниже прошлогоднего показателя. Добыча в США выросла за отчётную неделю на 100 тыс. бар. до 10,8 млн бар. в сутки. К 9:00 мск Brent — $46,28 (+0,26%), WTI — $43,41 (+0,05%), Золото — $1948,8 (-0,19%), Медь — $6536,73 (+0,12%), Никель — $15175 (+0,11%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 92,93 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,68% по сравнению с 0,70% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,183 (+0,0%), GBP-USD — $1,321 (+0,0%), USD-JPY – 106,03 (+0,04%).