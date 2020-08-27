Renault S.A. — крупный производитель легковых и коммерческих автомобилей в мире с долей около 4% (в Европе – 14%). Основные марки: Renault, Dacia, Lada. Также владеет сопутствующим банковским бизнесом по автокредитованию. Компания владеет около 40 заводами. Персонал около 180 тыс. человек. 54% и 46% операционной прибыли приходится на авто- и финансовый дивизионы. Наращиваются инвестиции в производство электромобилей. Акционеры: 15% правительство Франции, 15% Nissan, 70% free-float.

Ликвидность, оценочно, достаточная для полной остановки производства Renault в течение года – $16,8 млрд при максимальной потребности около $10,2 млрд в 2020 году. Renault начал поэтапный запуск производства в апреле-мае.

Положительная EBITDA автодивизиона в 1П20 составила €785 млн (продажи минус 35%, в том числе в Европе минус 42%), падение EBIT также связано с ростом амортизации, банковский бизнес показал небольшое снижение операционной прибыли до €469 (-22%, Стоимость риска (СoR) 1% — приемлемая) и доказал свою устойчивость в период кризиса. Долговая нагрузка авто дивизиона по Net Debt/EBITDA средняя: 1,6.

Бизнес компании на уровне среднего по рынку: диверсификация – три марки, средняя доля в Европе (14%), средняя ожидаемая маржинальность бизнеса в 2022 году после реализации программы по сокращению издержек (4% от выручки), выпуск электромобилей уже набирает обороты (в 1П20 продано 37 тыс. шт. (+50%)), а также владеет 44% в Nissan (-/Baa3/BBB-), что улучшает диверсификацию.

Эффективный финансовый бизнес – 46% прибыли до налогов. 2019 год: активы €58 млрд, cost/income 28%, CoR 0.4%, Капитал/Активы 10%, прибыль в 2008 и 2009 гг.

Компания получает господдержку от правительства Франции (15% доля), в том числе госгарантии по кредиту на €5 млрд. При необходимости ожидаем допэмиссию, по аналогии с Peugeot в 2014 году.

Мы рекомендуем принять кредитный риск компании в рамках инструмента CDS на горизонте 1,3 и 5 лет.

Основные риски:

· Продление ограничительных мер в связи с пандемией на срок существенно больше 1 года

· Риски выполнения целей по повышению конкурентоспособности/прибыльности электромобилей

· Недостаточная эффективность мер в части реализации программы сокращения издержек