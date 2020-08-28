HeadHunter (HHR US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $20,7) вчера представил финансовые результаты за 2К20 – как и ожидалось, цифры свидетельствуют о максимальном падении рынка рекрутинга в 2К20. Фактический показатель выручки в целом соответствует консенсус-прогнозу (лишь на 0,8% опережает его). В то же время скорректированная EBITDA заметно превзошла ожидания рынка (оказавшись на 6,5% выше консенсус-прогноза), отражая хороший контроль над расходами в непростые для бизнеса компании и экономики в целом месяцы. Менеджмент ожидает устойчивого однозначного роста выручки в 3К на фоне улучшения рекрутинговой активности в июле и в августе, однако пока не представил обновленного прогноза (напомним, что прежний прогноз компания отозвала 15 апреля). В целом мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций компании и полагаем, что инвесторы, вероятно, дождутся нормализации трендов выручки в 3К20 прежде чем изменить свое отношение к акциям на более позитивное.

Динамика выручки за 2К20 отражает максимальное падение рынка рекрутинга в 2К20. Выручка в сегменте ключевых клиентов компании показала более высокую степень устойчивости к вызовам времени, показав снижение на 6% г/г на фоне снижения выручки от клиентов в Москве и Санкт-Петербурге на 12% г/г, отчасти нейтрализованного ростом выручки на 12% г/г от клиентов в регионах. Предприятия малого и среднего бизнеса в гораздо большей степени пострадали от карантинных мер (в том числе от закрытия магазинов розничной торговли): выручка этого сегмента снизилась на 28% г/г, отражая отток платных клиентов на 22% г/г и негативную динамику ARPC (-8% г/г). Что касается продуктовой линейки компании, рост выручки на 9% г/г продемонстрировали только прочие VAS сервисы (на фоне увеличения контрактов для розницы и логистики), лишь отчасти нейтрализовав снижение пакетной подписки на 5% г/г и спад выручки в вертикалях объявлений о работе и базы данных CV на 34-20% г/г.

Скорректированная EBITDA превзошла ожидания на фоне хорошего контроля над расходами. Скорректированная EBITDA составила 0,7 млрд руб. (при рентабельности 44,7%, что на 7,3 п. п. ниже г/г), оказавшись на 6,5% выше консенсуспрогноза, вероятно, на фоне более сильного в сравнении с ожиданиями эффекта от мер по сокращению расходов: расходы на персонал и арендные расходы снизились на 9-40% г/г соответственно, отчасти компенсируя, таким образом, снижение выручки.

Введение лимитов по использованию базы данных CV как драйвер роста среднесрочной выручки: HeadHunter объявил о переходе с безлимитного доступа к базе данных CV на тарифную модель, которая предусматривает 60 руб. за просмотр дополнительного контакта сверх лимита. Эта мера, вероятно, затронет примерно 25% клиентов HH и соответствует стратегии компании по улучшению монетизации сервиса крупных клиентов и, как ожидается, ее вклад в выручку составит до 5% в период до 2022 г. и более чем до 10% – после полномасштабной реализации данного проекта.