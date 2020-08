Главное событие вчерашнего дня — выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на открытии симпозиума глав центральных банков ведущих стран мира в Jackson Hole — к счастью для всех участников рынка прошло именно так как многие и ожидали. Господин Пауэлл не стал всех запугивать армагеддонистыми прогнозами и сделал упор на стимулировании экономики. Это было именно то, чего ожидали от него инвесторы. ФРС дает деньги и будет давать их и далее. Ура, ура, ура!

Естественно, столь бодрая речь председателя ФРС тут же нашла свое отражение в котировках акций. Хотя торги проходили неровно, но в целом все было достаточно позитивно и обошлось без особых треволнений. Более того, мы увидели новое обновление исторических максимумов и по индексу NASDAQ, и по индексу S&P500. Правда, первый обновил только свой абсолютный максимум, поднявшись в ходе торгов выше отметки в 11700 пунктов. Но вот удержаться на этих уровнях индекс NASDAQ не смог и к концу дня ушел даже ниже нулевой отметки. Однако ничего удивительного в этом нет. Просто основным балластом вчерашнего дня стали акции таких значимых для индекса компаний как Facebook (FB, —3,52%), Netflix (NFLX, —3,88%) и Adobe (ADBE, —3,44%), которые, как мы видим, неплохо скорректировались после взлета накануне на 8, 11 и 9 процентов соответственно.

На отраслевом уровне очень сильно смотрелись акции финансовых компаний. Что интересно, так это то, что в финансовом секторе инвесторы стали акцентировать свое внимание на разных недооцененных бизнес-сегментах. Если несколько дней назад был спрос на акции региональных банков, то вчера интересы инвесторов были сосредоточены в основном на акциях относительно небольших компаний, работающих в сфере кредитования среднего и малого бизнеса и населения, например, таких как Capital One Financial Corporation (COF, +5,02%) или Synchrony Financial (SYF, +4,62%).

Кроме этого, достаточно мощно смотрелись акции компаний, занимающихся разработкой и производством медицинского оборудования. Толчком к росту спроса на эти акции стала информация о том, что лидер этого сегмента — компания Abbott Laboratories (ABT, +7,85%) подписала договор с американским правительством на сумму в 760 млн. долларов на поставку 150 млн. тестов на Covid — 19. На этой новости, как мы видим, хайпанули не только акции самой Abbott, но и акции других компаний, работающих в этом сегменте.

По итогам торгового дня в четверг 27 августа на торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже было заключено 774 тысячи сделок с акциями 1212 эмитентов на общую сумму более 944 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 28 августа. Последний день недели вроде бы не должен быть омрачен какими-либо внезапными неприятностями. По крайней мере, по итогам первой половины дня на фондовом горизонте все абсолютно спокойно и по-пятничному немного расслаблено. И это хорошо! После вчерашней речи Пауэлла некоторая тревога о перекупленности рынка ушла на задний план и пока не должна слишком уж будоражить умы инвесторов. Хотя сама по себе перекупленность как была, так и осталась, и поэтому угроза надувания большого мыльного пузыря остается весьма и весьма существенной. Но только не сегодня…

Главным же событием сегодняшнего дня является завершение процедуры проведения сплитов в акциях компаний Apple (AAPL) и Tesla (TSLA). Уже в понедельник 31 августа эти акции начнут торговаться по новым ценам. Конечно же, в этой связи особый интерес вызывает вопрос — а будет ли коррекция в этих акциях? Уж слишком высоко они взлетели и угроза падения их котировок на 10, 20 и даже более процентов вполне реальна. Если в акциях Apple эта напряженность не столь велика да и в последние дни все же эти бумаги немного потеряли в цене, то вот с акциями Tesla ситуация выглядит просто катастрофической. Поэтому как будут вести себя инвесторы в этих акциях на следующей неделе уж точно надо посмотреть даже чисто ради спортивного интереса.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то скорее всего он пройдет в спокойной обстановке без особых эксцессов и треволнений. Котировки будут ходить вокруг да около нулевых значений с минимальными отклонениями и на минимальных же оборотах. Последние дни лета пока не способствуют повышению активности. Тем более перед бурным (а почти точно это будет именно так!) сентябрем.