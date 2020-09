Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. С одной стороны, ослабление доллара предлагает сценарий роста рынка и укрепления рубля, как минимум, относительно американца. С другой, динамика азиатских индексов намекает на то, что рискованные активы встречают новый месяц с сомнениями. Однако можно всё же ожидать рост бумаг золотодобывающих компаний и ГМК «Норникель» в начале сессии. Рынок также может задуматься о привлекательности промышленных компаний на фоне роста индекса производственной активности РФ до 51,1 п. с 48,4 п. в июле.

По итогам торгов 31 августа индекс МосБиржи снизился на 0,47% до 2966,20 п., а РТС на 0,55% до 1258,60 п. В течение дня отечественные индексы пытались удержаться в плюсе, но к вечеру силы покупателей иссякли на фоне отрицательной динамики европейских индексов, а также опасений по поводу внешнеполитических рисков. Встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии создаёт риски того, что США и сателлиты могут воспользоваться данным фактом, дабы усилить давление на Москву из-за излишней вовлечённости в белорусский политический процесс. Во всяком случае, прибалтийские страны уже ввели свои санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Столь явное напоминание о временах ухудшения отношений РФ и Запада заставило индексы отступить, а рубль показать резкое ослабление, хотя ещё в начале дня россиянин активно наступал на позиции, как доллара, так и евро. От более существенной просадки рынок спасли компании высоких технологий «Яндекс» (+6,6%) и Mail.ru Group (+2,18%), как и прочие лидеры TCS Group (+3,97%) и «ФосАгро» (+1,91%). Группа «ПИК» (+1,31%) сообщила о росте EBITDA в I полугодии на 81,4% до 27,5 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 87,1% до 18 млрд рублей. «Аэрофлот» (-1,4%) отчитался о падении выручки в I полугодии на 52% до 149,35 млрд рублей. Убыток авиакомпании вырос почти в шесть раз. EBITDA упала на 83% до 11,09 млрд рублей. Рост долга составил 21,7% до 698,27 млрд рублей. Далеко не последнюю роль в росте долга составила переоценка лизинговых обязательств на фоне ослабления рубля. Далеко не самый слабый отчёт предоставил «Газпром» (-0,97%), хотя нужно понимать, что отчётность в сравнении с прошлым годом кажется плохой, но стоит делать скидку на проблемы рынка в период пандемии. Согласно отчётности, прибыль упала в I полугодии в 19,3 раза до 45,46 млрд рублей. Однако зам. председателя правления Фамил Садыгов заявил, что дивидендная база по итогам полугодия составила 216 млрд рублей. Он подчеркнул, что: «мы продолжаем придерживаться озвученных ранее планов и подтверждаем, что дивидендная политика остаётся приоритетом компании». Стоит отметить сокращение операционных расходов на 503,4 млрд рублей, хотя и есть негатив в виде роста чистой суммы долга на 16% до 3,68 млрд рублей. Слабее всех завершили день бумаги «Магнита» (-3,51%), «Детского Мира» (-3,45%), «Русгидро» (-2,85%) и ММК (-2,72%) К слову говоря, самым слабым стал сектор металлургии, упав по итогам дня на 1,68%. Объём торгов резко вырос до 184,001 млрд рублей. С одной стороны, можно говорить, что такие объёмы часто формируют разворотные точки, но в данном случае можно больше говорить о неопределённости, так как до этого роста объёмов акцентированного долговременного движения не было.

Как мы отмечали, слабость рубля проявилась на фоне актуализации внешнеполитических рисков. Кроме того, средняя цена нефти Urals в августе составила $44,51 млрд, что повысило вероятность полного отказа Минфина от продаж валюты в рамках бюджетного правила и перехода к её покупке. Естественно, что на слабом рынке подобное смещение акцентов может подорвать едва наметившиеся попытки россиянина на укрепление. Впрочем, текущий момент всё же больше характеризуется реакцией на рост рисков новых ограничений, хотя принцип расследований предлагает смотреть на то, кому всё это выгодно. Вероятное ухудшение отношений РФ и Европы явно не является желанием Москвы, а вот в рамках газовой войны с США события приобретают совсем иной смысл. Тем не менее, оперативная реакция рынка была негативной и пока рубль вновь оказался под давлением, хотя доллар на глобальном рынке отступал по всем фронтам.

Индекс NASDAQ продолжает серию рекордов, а вот Dow Jones и S&P 500 завершили последние в августе торги в минусе. Впрочем, это не помешало им показать лучший рост августа за последние 36 лет. В Агентстве по продовольствию и медикаментам США допускают ускоренную регистрацию трёх вакцин, чтобы сделать их доступными для определённых групп риска ещё до конца полного цикла испытаний. Однако надежды на вакцины наталкиваются на историческую статистику, которая говорит, что сентябрь является самым слабым месяцем для рынков. Впрочем, в условиях сверхмягкой политики ФРС любые попытки коррекции могут выкупаться. Тем не менее, индекс волатильности подскочил на 15,03% по итогам понедельника до 26,41 Впрочем, максимальное его значение за последние 52 недель составляет 85,47. Прошедшие торги также стали историческим моментом для индекса Dow Jones. Однако новички индекса показали далеко не самую сильную динамику. Акции Salesforce.com Inc. выросли на 0,57%, Amgen Inc. на 0,07%, а Honeywell International Inc. упали на 1,68%. Впрочем, у покинувших индекс дела оказались ещё хуже. Бумаги Raytheon Technologies Corp. провалились на 1,99%, а Exxon Mobil на 1,84%. Весьма сильно завершили день бумаги, по которым прошло дробление. Tesla Inc. подорожала на 12,57%, а Apple Inc. на 3,39%. В акциях AT&T пессимизм на 0,76% на новостях о том, что компания вновь ищет покупателя для своего бизнеса кабельного телевидения. Amazon.com (+1,44%) получила разрешение на использование дронов для доставки от Администрации по авиации. По итогам дня DJIA снизился на 0,78% до 28430,05 п., S&P 500 упал на 0,22% до 3500,31 п., а NASDAQ поднялся на 0,68% до 11775,46 п.

Динамика азиатских индексов была разнонаправленной, хотя для оптимизма есть сразу несколько поводов. Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,25%, а также расширил программу специального кредитования до 200 млрд AUD. Китайский PMI в производственной сфере от Caixin вырос до 53,1 п. при ожиданиях снижения до 52,6 п. Япония порадовала тем, что безработица выросла в июле лишь до 2,9%, хотя ожидался рост до 3,0%. Впрочем, индекс производственной активности всё ещё указывает на спад в этой стране, так как составил 47,2 п. по итогам августа. Единственным неприятным моментом с потенциалом ухудшения отношений США и КНР является то, что Вашингтон объявил о создании структуры постоянного диалога с Тайванем, который в Китае считают собственной территорией. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23139.20 (-0.001%), Hang Seng — 25196.07 п. (+0.08%), Shanghai Composite — 3394.15 п. (-0.05%).

Доллар США продолжает обновлять свои минимальные значения за два года. Индекс доллара упал ниже уровня 92,0 п. Слабость американской валюты продолжает обеспечивать сырьевые контракты поддержкой. Золото на этом фоне пытается вернуться к отметке $2000 за тройскую унцию. Нефть также дорожала, хотя у неё есть другие поводы для подобной динамики. Reuters сообщает, что американская добыча в Мексиканском заливе всё ещё сокращена почти на 0,9 млн бар. из-за проблем с возобновлением добычи после урагана «Лаура». Также существуют большие проблемы с электроснабжением перерабатывающих предприятий из-за разрушения высоковольтных линий передач. Enbridge во второй раз объявила о форс-мажоре на своих трубопроводах в регионе, которые обслуживают крупнейшие добывающие платформы. На этом фоне опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 2 млн бар. за прошлую неделю, а также падение запасов бензина на 3,6 млн бар. и дистиллятов на 1,5 млн бар. Соответственно, комбинация столь многих факторов стимулирует рост котировок и позволяет игнорировать такие новости, как падение импорта нефти в Ю. Корее на 20,4% в августе до 77,2 млн бар. К 9:00 мск Brent — $45,77 (+1,08%), WTI — $43,04 (+1,01%), Золото — $1995,7 (+0,86%), Медь — $6784,75 (+0,52%), Никель — $15720 (+2,30%).

Индекс доллара снижался на 0,33% до 91,84 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,71%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,199 (+0,46%), GBP-USD — $1,342 (+0,38%), USD-JPY – 105,62 (-0,23%).