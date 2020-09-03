Локализация Netflix станет угрозой для российских лидеров рынка онлайн-видео
Крупнейший глобальный видеосервис Netflix объявил о создании партнерства с Национальной медиа группой (НМГ), холдинговой компанией, которая управляет холдингом “СТС Медиа”, каналами “РЕН ТВ”, “Пятый” и другими медиа активами. В соответствии с условиями соглашения, НМГ станет оператором Netflix в России и обеспечит локализацию глобального сервиса в России к середине октября (у платформы появится русскоязычный интерфейс, контент будет полностью дублирован на русский язык и/или будет иметь субтитры, в библиотеке контента появится около 100 российских фильмов, подписку можно будет оплачивать в российских рублях). По данным Broadband TVNews, цена подписки составит 599-999 руб./месяц. Netflix стал доступен для российской аудитории с 2015 г., однако большая часть его контента не была дублирована на русский язык, а оплата подписки осуществлялась в евро.
Мы считаем, что локализация столь сильного глобального игрока как Netflix станет угрозой для российских лидеров рынка онлайн-видео, в том числе для ivi, Okko, Кинопоиска (принадлежит Яндексу (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7)), МТС ТВ (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,7; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 330 руб.), Beeline TV (VEON US: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ).
Тем не менее, мы считаем, что компания не сможет быстро увеличить свою долю рынка, поскольку на рынке сейчас присутствует жесткая конкуренция, и его основные игроки агрессивно инвестируют в контент и цены (российские предложения подобных услуг без учета промо начинаются с 199 руб./мес.). По оценкам TelecomDaily (на них ссылается “Коммерсант”), Netflix может претендовать на 7-8% российского рынка онлайн-видео в перспективе двух-трех лет. По прогнозу агентства, объем онлайн видеорынка составит 42 млрд руб. в 2020 г.
Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций YNDX, MTS и VEON в краткосрочной перспективе.
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