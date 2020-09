Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся слабо негативным. Более того, контракты алюминия, меди и никеля торгуются в плюсе. Золото дорожает, как и металлы платиновой группы. Потери в AUD, CAD и NZD ограничиваются пределами в 0,1%. Соответственно, можно говорить, что обвал американского рынка накануне уже отыгран рынками и новый день они встречают в относительном спокойствии. Поэтому ждём относительно небольшого снижения российского рынка в начале дня, а рубль вовсе может продолжить восстановление своих позиций. На корпоративном плане бумаги «Северстали» будут торговаться последний день с дивидендами 15,44 рублей на акцию. Провал американских индексов это пока предупреждение, но не повод для массированных распродаж.

По итогам торгов 3 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,83% до 2931,92 п., а РТС на 0,94% до 1223,21 п. Начало дня на российском рынке ознаменовалось попыткой отскока, но в течении торгов постепенно ухудшался внешний фон, что привело к просадке отечественных индексов. Впрочем, просадка это не идёт ни в какое сравнение с форменным обвалом американских индексов. Наибольший негатив рынок получил от нефти, которая в моменте падала ниже $43,5 за баррель Brent на опасениях невнятного восстановления спроса и падения дисциплины в OPEC+. К слову говоря, риски рестрикций немного снизились, так как в Еврокомиссии заявили о том, что какие-либо меры в отношении РФ будут возможны лишь после открытого расследования. Итак, потери более 3% были в бумагах «Полюс» и Polymetal на фоне укрепления доллара и падения цен на золото. В акциях Polymetal также произошла дивидендная отсечка. Слабая нефть продавила бумаги «ЛУКОЙЛ» почти на 0,5%, «Роснефти» на 1,3% и «Газпрома» на 1,3%. Также потери в 3% были в акциях «Яндекс» вслед за провалом высокотехнологичных бумаг в США. Среди лидеров оказались «Лента» (+1,78%), «Акрон» (+1,33%), «Ростелеком» (+0,88%) и «Юнипро» (+0,59%). Бумаги «Ростелекома» не только выполняют защитную функцию в качестве дивидендной бумаги стабильной прибыли, но также компания проходит трансформацию из оператора связи в многопрофильную компанию цифровых услуг. При оптимистичном сценарии развития «Ростелеком» может перейти из списка «ценности» в список «роста». Отчётность АФК «Система» (-1,71%) разочаровала падением скорректированной чистой прибыли в II квартале на 74,1% до 1,9 млрд рублей. Впрочем, компания продолжает расплачиваться с долгами и делает это достаточно успешно, а это предполагает в будущем существенное улучшение показателей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 82,989 млрд рублей по итогам регулярных торгов.

Рубль смог игнорировать пессимизм на внешних рынках, сохранив некоторые достижения до вечера. Накануне резкое ослабление оказалось слишком эмоциональным, тем более, что рынок ОФЗ продемонстрировал сразу несколько рекордов: рекордный объём размещения в рамках одного аукциона, рекордный объём размещения в рамках одного дня и рекордный объём спроса. В условиях роста внешних рисков, по мнению главного инвестиционного стратега «Открытие Брокер» Константина Бушуева, Минфин может пойти на уступки рынка и стать более щедрым при предоставлении премии по ОФЗ. Также мы отмечаем то, что рынок в большей степени заинтересован в бумагах с переменным купоном, что может свидетельствовать о низких ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики. В условиях повсеместных реальных отрицательных ставок рублёвые облигации предоставляют реальную положительную доходность. По сути, лишь внешнеполитические риски удерживают рубль от какого-либо укрепления. Нефть оказывала своё давление, но его не хватило, чтобы полностью заблокировать коррекционное восстановление россиянина.

Не так давно мы указывали на то, что на американском рынке слишком часто стала возникать ситуация, когда рост поддерживается меньшим числом разогретых компаний, а вот большинство уже не находит прежнего инвестиционного спроса. Часто подобная конфигурация рынка является предвестником резкого снижения. Торги в США завершились сильным падением индексов при непосредственном участии чемпионов пандемии. К примеру, бумаги Tesla потеряли 9,01%, а Apple 8,01%. Последние, кстати, записали на свой счёт негативный рекорд в виде потери $180 млрд капитализации компании за один день. Назвать какую-то конкретную причину провала индексов сложно, так как и рост их уже было сложно оправдывать. Тем не менее, вспомним немного о статистике. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 130 тыс. до 881 тыс. Впрочем, подсчёт происходил по новой методике с учётом сезонности. Многие экономисты указывают на то, что именно эта методика, а не реальное снижение заявок, привело к падению показателя. Отрицательное сальдо торгового баланса США в июле выросло до $63,6 млрд по сравнению с $53,5 млрд месяцем ранее. Сводный индикатор деловой активности в США поднялся в августе до 54,6 п. с июльских 50,3 п., а в сфере услуг индекс вырос до 55,0 п. с 50,0 п. Индекс ISM в сфере услуг составил 56,9 п., снизившись с 58,1 п. в июле. В какой-то степени можно также говорить о ротации инвесторов из разогретых секторов в менее раскрученные. К примеру, лучшим по итогам дня стал сектор энергетики, который потерял всего 0,67%, вторым по силе был сектор коммунальных услуг со снижением на 1,26%. Естественно, что технологии показали худший результат, обвалившись на 5,83%. В частности, акции Alphabet потеряли 5,0%, Salesforce.com Inc. 4,22%, Microsoft провалились на 6,2%, Intel на 3,6%, Advanced Micro Devices Inc. на 8,5%, NVIDIA Corp. на 9,3%. В составе индекса Dow Jones рост показали лишь Verizon Communications Inc. и American Express Co., которые прибавили по 0,1% в своей капитализации. Пока сложно говорить о глубине коррекции, так как на рынке могут найтись силы желающие купить на проливах, но столь резкие провалы сигнализируют о том, что на текущий момент рынок всё же немного опередил самого себя. Инвесторы сбежали под защиту казначейских обязательств, снизив доходность по 10-летним бумагам до 0,621%. По итогам торгов DJIA упал на 2,78% до 28292,73 п., S&P 500 на 3,51% до 3455,06 п., а NASDAQ рухнул на 4,96% до 11458,10 п.

В рамках азиатской сессии фьючерсы на индексы США оставались в минусе. NASDAQ указывал на потери 0,9%. Настроения в Азии, естественно, были негативными. Не обошлось без провала китайских технологичных гигантов. Акции Alibaba теряли около 5,0%, а Tencent около 3,0%. Впрочем, самым слабым был рынок Австралии, чей S&P/ASX 200 провалился почти на 3%. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 23184,63 п. (-1,20%), Hang Seng — 24650,34 п. (-1,43%), Shanghai Composite — 3345,90 п. (-1,15%).

Пятница началась для нефти с новостей о пожаре на супертанкере New Diamond, который находится вблизи Шри-Ланки. Груз составляет 2 млн бар. кувейтской нефти, а огонь перекинулся с машинного отделения на палубные надстройки. Однако это не остановило котировки нефти от снижения. Запасы в США снижаются уже шесть недель подряд, но в грядущий понедельник, когда в США будут праздновать День труда, завершится высокий летний сезон. Уже на прошлой отчётной неделе потребление бензина в США сократилось на 4% по сравнению с предыдущей. Соответственно, на рынке сохраняются опасения, что данный негативный тренд продолжится, тем более, что осенью НПЗ северного полушария склонны сокращать переработку на фоне профилактических работ перед зимним сезоном. К 9:00 мск Brent — $43,66 (-0,93%), WTI — $40,93 (-1,06%), Золото — $1938,6 (+0,04%), Медь — $6586,33 (+0,42%), Никель — $15105 (+0,07%).

Индекс доллара повышался на 0,06% до 92,80 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 0,64%. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,185 (-0,02%), GBP-USD — $1,327 (-0,04%), USD-JPY – 106,18 (+0,03%).