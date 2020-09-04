Рубль: без значительных изменений; резкая коррекция на глобальных рынках акций. Вчера в центре внимания инвесторов оставались макроэкономическая статистика и комментарии членов ФРС. В части данных, количество первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 880 тыс. с 1000 тыс. неделей ранее и оказалось ниже консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 950 тыс. Однако эти цифры нельзя сравнивать напрямую, поскольку была изменена методология корректировки на сезонные факторы. Число вторичных заявок снизилось с 14,5 млн до 13,2 млн (здесь также стоит учитывать изменение методологии), что стало пятой неделей снижения и самым значительным недельным сокращением с мая. Прогноз аналитиков составлял 14,0 млн. Индекс PMI в сфере услуг США от ISM в августе снизился до 56,9 с 58,1 в июле, что совпало с консенсус-прогнозом. В еврозоне индекс PMI сферы услуг вырос до 50,5 с 50,1, что оказало поддержку сводному индексу, который в августе повысился до 51,9 с 51,6 в июле. Более тревожным сигналом стало снижение оборота розничной торговли в еврозоне в июле на 1,3% м/м после роста на 5,7% в июне. Между тем индекс PMI в сфере услуг Китая в августе почти не изменился, составив 54, что в целом совпало с ожиданиями. Что касается ФРС, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс дал американкой экономике довольно пессимистичную оценку, отметив, что до возвращения экономики к нормальному состоянию предстоит пройти еще долгий путь. В частности, он ожидает, что экономическая активность вернется к уровням, наблюдавшимся до пандемии, лишь к концу 2022 г., но только при условии дополнительного фискального стимулирования и строго контроля за распространением вируса. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, как и многие из его коллег, подчеркнул необходимость дополнительного фискального стимулирования, поскольку многие предприятия до сих пор пребывают в кризисе. По его мнению, политика Федрезерва должна принимать во внимание проблемы неравенства, однако только инструментов денежно-кредитной политики для этого может не хватить.

Ралли на фондовых рынках вчера резко прекратилось на растущих опасениях по поводу несоответствия котировок фундаментальным макроэкономическим условиям. По итогам торгов индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM скорректировался вниз на 0,9%, сводный индекс Шанхайской фондовой биржи снизился на 0,6%, а DAX и FTSE 100 опустились на 1,4–1,5%. Индекс S&P 500 упал на 3,5%, полностью растеряв набранный с начала недели рост, а NASDAQ обвалился на 5%, сведя на нет результат последних двух недель. Примечательно, что индекс волатильности VIX подскочил на 7 пунктов (+26,5%), до 2-месячного максимума в 33,6, пробив уровни 100-дневной и 200-дневной скользящих средних. Динамика индекса свидетельствует о растущей обеспокоенности инвесторов перспективой продолжения коррекции на рынке. Высоким спросом вчера пользовались казначейские облигации США, дальний сегмент кривой которых сместился вниз на 1–2 бп. В том числе 30-летние UST снизились в доходности на 2 бп (до 1,36%), а 10-летние – на 1 бп (до 0,63%). Доходности гособлигаций Германии опустились на 1–3 бп, в том числе 10-летняя бумага закрылась с доходностью —0,49%. Цена нефти Brent снизилась на 0,8% (до 44,1 долл./барр.), а золото подешевело на 0,6%, до 1930,9 долл. за унцию.

Индекс доллара вчера снизился на 0,1%. Евро и японская иена закрылись на прежних уровнях, в то время как британский фунт ослаб по отношению к доллару на 0,5%. Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно. Бразильский реал укрепился к доллару на 0,9%, южноафриканский ранд и мексиканское песо прибавили по 0,5%. В то же время индонезийская рупия, китайский юань и тайский бат ослабли на относительно доллара на 0,2%, а индийская рупия и турецкая лира подешевели на 0,6%. Рубль, давление на который со стороны геополитических факторов уменьшилось, торговался наравне с валютами других развивающихся стран, закрывшись на уровне предыдущего дня (75,28). Торговая активность на российском валютном рынке осталась высокой: объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил 3,3 млрд долл. Тем временем Минфин вчера объявил, что в период с 7 сентября по 6 октября объем продажи иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет снижен до 54 млрд руб. в валютном эквиваленте против 65 млрд руб. в предыдущем месяце. Среднедневной объем продажи валюты сократится с 3,1 млрд руб. до 2,5 млрд руб. Отметим, что данная сумма не включает в себя дополнительные продажи валюты Банком России, о которых было объявлено в конце июля. Напомним, ЦБ заявил о своем намерении осуществить взаимозачет объема продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций ПАО Сбербанк, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 г. и в марте–апреле 2020 г. Итоговый нетто-объем иностранной валюты в эквиваленте 185,4 млрд руб. будет равномерно продан в 4к20 в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила. Таким образом, начиная с 1 октября, суммарный ежедневный объем продажи валюты превысит 2,5 млрд руб. в день, предусмотренные бюджетным правилом.