Валютный и денежный рынок: допдоходы и интервенции продолжают расходиться друг с другом
Вчера Минфин опубликовал объем интервенций на сентябрь: продажи валюты составят 54 млрд руб.
Отметим, что впервые в сообщении Минфина не была оперативно дана информация о выпадающих/допдоходах и корректировке (была опубликована позднее в сводной таблице). Она, в свою очередь, в последние месяцы крайне существенна (сопоставима или даже превышает объем выпадающих/дополнительных доходов), и в итоге первая оценка допдоходов систематически превышает вторую оценку (последние 4 месяца Минфин постоянно «ошибается» вниз, см. график). При этом участникам рынка важен именно прогноз интервенций (а не доходов), и, соответственно – эта корректировка, которую устойчиво спрогнозировать крайне затруднительно, т.к. она не определяется доступными макроэкономическими факторами (фактически, это «ошибка» Минфина, предсказать которую мы не можем). Подробно мы описывали эту ситуацию в нашем прошлом обзоре от 6 августа.
При этом даже динамика первой оценки допдоходов Минфина далеко не всегда объяснима. Так, например, не вполне понятно, почему прогноз допдоходов на август больше, чем на сентябрь (при том, что и в ценах, и в объемах произошло улучшение).
В любом случае сейчас очевиден тот факт, что первая оценка Минфина по каким-то причинам оказывается систематически далека от реальности и от итогового объема интервенций, на 75-80 млрд руб. меньше. Например, исходя из доступных на 1 сентября данных по ценам и физическим объемам, наша модель оценивает допдоходы в сентябре на уровне 36 млрд руб. (это близко к первой оценке Минфина, 22 млрд руб.), что должно было бы привести к началу покупок валюты. Но существенная корректировка от Минфина (-75,5 млрд руб.) в итоге приводит к продолжению ее продаж.
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