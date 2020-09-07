Давно назревшая коррекция нагрянула, как всегда, неожиданно
Катализаторов для коррекции нет… Состояние эйфории на финансовых рынках (когда инвесторы покупают лишь потому, что вчера все росло, не обращая внимания на обоснованность цен), как это обычно и происходит, перешло в заметную коррекцию (индекс S&P за последние два торговых дня просел на 4,3%). При этом каких-либо явных событий (т.е. тех, которые появляются в ленте новостей, а потом на них ссылаются в качестве обоснования), ставших катализатором для продажи, не было. Лидерами падения стали акции высокотехнологических компаний (индекс Nasdaq упал на 6,4%). Кстати говоря, в основном благодаря этим компаниям в целом американский рынок так сильно вырос с момента мартовской распродажи (+66% по Nasdaq, против +54% у S&P).
… а причин — хоть отбавляй. В отличие от катализаторов, причины для коррекции были уже давно и всем известны. С июня баланс ФРС прекратил расширяться, а объем долларовой денежной массы (М2) существенно замедлил свой рост (с 23% до 4% в годовом выражении). Кривая доходностей UST сдвинулась вверх (на 20 б.п. до 0,7% для 10-летних бондов, что при прочих равных эквивалентно коррекции рынка акций вниз на 15%). Все эти факторы свидетельствуют о прекращении действия эффекта от масштабных фискальных и монетарных стимулов, которые были запущены (формально с марта 2020 г., а фактически с сентября 2019 г.). Также у инвесторов, по-видимому, снизились ожидания относительно запуска дальнейших стимулов (объем обсуждающихся дополнительных мер поддержки сократился с изначальных 1 трлн долл. до 300 млрд долл., при этом Д. Трамп удовлетворен темпом восстановления экономики, т.е. нет необходимости для включения «печатного станка»). Немаловажным фактором выступают и приближающиеся президентские выборы в США, любой исход которых, скорее всего, будет негативен для финансовых рынков: лидирующий сейчас Дж. Байден анонсировал повышение налогов для корпораций и не является сторонником разбрасывания денег, а Д. Трамп в случае победы, возможно, уже не будет так беспокоиться за динамику рынка акций (с целью найти поддержку у элиты), поскольку это будет его последний срок.
До выборов в США, скорее всего, обвала не случится. В этой связи среднесрочные перспективы для рынка акций нельзя назвать радужными, однако до выборов словесные интервенции, скорее всего, не позволят рынку существенно просесть и даже могут спровоцировать игру на повышение (хотя текущая коррекция, с технической точки зрения, может продолжиться еще как минимум один торговый день для закрытия убытка по открытым на пике спекулятивным позициям с плечом).
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