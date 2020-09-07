Катализаторов для коррекции нет… Состояние эйфории на финансовых рынках (когда инвесторы покупают лишь потому, что вчера все росло, не обращая внимания на обоснованность цен), как это обычно и происходит, перешло в заметную коррекцию (индекс S&P за последние два торговых дня просел на 4,3%). При этом каких-либо явных событий (т.е. тех, которые появляются в ленте новостей, а потом на них ссылаются в качестве обоснования), ставших катализатором для продажи, не было. Лидерами падения стали акции высокотехнологических компаний (индекс Nasdaq упал на 6,4%). Кстати говоря, в основном благодаря этим компаниям в целом американский рынок так сильно вырос с момента мартовской распродажи (+66% по Nasdaq, против +54% у S&P).

… а причин — хоть отбавляй. В отличие от катализаторов, причины для коррекции были уже давно и всем известны. С июня баланс ФРС прекратил расширяться, а объем долларовой денежной массы (М2) существенно замедлил свой рост (с 23% до 4% в годовом выражении). Кривая доходностей UST сдвинулась вверх (на 20 б.п. до 0,7% для 10-летних бондов, что при прочих равных эквивалентно коррекции рынка акций вниз на 15%). Все эти факторы свидетельствуют о прекращении действия эффекта от масштабных фискальных и монетарных стимулов, которые были запущены (формально с марта 2020 г., а фактически с сентября 2019 г.). Также у инвесторов, по-видимому, снизились ожидания относительно запуска дальнейших стимулов (объем обсуждающихся дополнительных мер поддержки сократился с изначальных 1 трлн долл. до 300 млрд долл., при этом Д. Трамп удовлетворен темпом восстановления экономики, т.е. нет необходимости для включения «печатного станка»). Немаловажным фактором выступают и приближающиеся президентские выборы в США, любой исход которых, скорее всего, будет негативен для финансовых рынков: лидирующий сейчас Дж. Байден анонсировал повышение налогов для корпораций и не является сторонником разбрасывания денег, а Д. Трамп в случае победы, возможно, уже не будет так беспокоиться за динамику рынка акций (с целью найти поддержку у элиты), поскольку это будет его последний срок.

До выборов в США, скорее всего, обвала не случится. В этой связи среднесрочные перспективы для рынка акций нельзя назвать радужными, однако до выборов словесные интервенции, скорее всего, не позволят рынку существенно просесть и даже могут спровоцировать игру на повышение (хотя текущая коррекция, с технической точки зрения, может продолжиться еще как минимум один торговый день для закрытия убытка по открытым на пике спекулятивным позициям с плечом).