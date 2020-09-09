Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным.

Однако стоит отметить, что падение азиатских индексов не носит столь драматичного масштаба, как в США. Котировки нефти снижаются, но потери на порядок ниже, чем накануне. AUD, CAD и NZD укрепляются против доллара США, что может говорить о некотором восстановлении аппетитов к риску. Три дня падения в NASDAQ с потерями около 10% могут спровоцировать технический откат. Собственно говоря, в утренние часы фьючерс на NASDAQ торговался в плюсе на 1,2%. Соответственно, утренние настроения на рынках ещё могут быть негативными, а вот в течение дня может произойти восстановление. Для отечественных индексов и рубля продолжает оставаться важной тема внешнеполитических рисков. Пока сложно говорить о последствиях, но вряд ли они будут однозначно реализованы по негативному сценарию. Рубль уже накануне показывал не столь сильную динамику ослабления, а к вечеру даже восстановил часть потерь. Поэтому текущие значения курса национальной валюты могут оцениваться рынком в качестве экстремальных и неустойчивых.

По итогам торгов 8 сентября индекс МосБиржи упал на 1,48% до 2888,79 п., а РТС на 2,38% до 1189,47 п. В падении российских индексов есть лишь один позитивный момент. Бумаги становятся дешевле и привлекательней для долгосрочных инвесторов. Однако на текущий момент идейное наполнение торгов остаётся крайне негативным. На рынок давят риски внешнеполитических рестрикций по делу Алексея Навального, хотя загадок в нём и вопросов больше к западным партнёрам. Нефть оказалась ниже $40 за баррель на опасениях невнятного восстановления спроса и рисков падения дисциплины в OPEC+, а также навеса резервных мощностей. Плюс к этому продолжается коррекция перегретого американского рынка, который тянет за собой всех остальных. Тема приостановки строительства «Северного потока 2» давит на акции «Газпрома», которые потеряли более 2,3%. Российский высокотехнологичный сегмент берёт пример с западных площадок. Бумаги «Яндекс» потеряли более 6%, а Mail.ru Group более 3%. Также досталось золотодобывающим компаниям на фоне падения цены золота под давлением коррекционного укрепления доллара. «Селигдар» и Polymetal потеряли в цене более 3,5%. Меж тем, худший результат из секторов показал финансовый, упав на 1,42%. Это и потери 1,6% в Сбербанке, и более 3% в TCS Group, а также 1,3% в ВТБ. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 82,332 млрд рублей. По сути, реализуется прогнозный план, который мы предлагали ещё в середине лета. Индекс МосБиржи мог забраться выше 2920-2950 пунктов, но вряд ли мог удержаться на этих значениях без реального подтверждения экономического восстановления в мире. К тому же внешнеполитические осложнения стали непредсказуемым «чёрным лебедем», который может довести просадку до поддержки в районе 2820-2840 и даже ниже.

Рубль в моменте слабел до 76,59 за доллар и 90,26 за евро. Давление на рубль происходит по разным векторам. Во-первых усиливаются позиции доллара на глобальном Forex на фоне бегства от риска. Во-вторых, продолжает оказывать негативное влияние история со здоровьем известного оппозиционера и требования Европы в этой связи. И, наконец, за неделю нефть потеряла в цене почти $6, вернувшись к отметке $40 за баррель Brent. На этом фоне Минфин планирует провести аукционы ОФЗ с переменным купоном 9 сентября. Будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 29013 с погашением 18 сентября 2013 года и ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Оба выпуска размещаются в объёме остатков, доступных для размещения.

Американские индексы вновь показали сильное снижение. Основные продажи коснулись технологичных компаний, которые лидировали в процессе восстановления рынка после мартовского провала. Акции Apple потеряли 6,72%, Facebook упали на 4,09%, Microsoft на 5,41%, Amazon (-4,39%) и Alphabet на 3,68%. Кроме того, говоря о разрыве экономических связей с Китаем, президент Дональд Трамп предостерёг американские компании от сотрудничества с этой страной и от создания там своих производств. Меж тем, это непосредственно касается высокотехнологичных производств. Отдельно стоит вспомнить об акциях Tesla, которые провалились на 21,6%. Бумага так и не попала в индекс S&P 500, что стало большим разочарованием для многих инвесторов. Wall Street Journal пишет, что у Boeing (-5,82%) обнаружились очередные производственные проблемы с 787 Dreamliner, которые вызвали множество вопросов у Администрации безопасности полётов. JPMorgan Chase & Co. (-3,47%) обнаружила подозрительные манипуляции своих сотрудников и клиентов со средствами, предоставляемыми через федеральные программы поддержки. В структуре секторов худшие результаты показали технологии (-4,59%) и энергетика (-3,71%), а вот коммунальные услуги, известные своими высокими дивидендными выплатами, просели лишь на 0,6%. По итогам дня DJIA упал на 2,25% до 27500,89 п., S&P 500 на 2,78% до 3331,84 п., а NASDAQ провалился на 4,11% до 10847,69 п.

Распродажи продолжились на азиатских площадках. На японском рынке бумаги конгломерата Softbank потеряли уже 10% с начала недели на фоне публикаций в Financial Times о сделанных ранее значительных инвестициях в американские высокотехнологичные бумаги. Рынок в Китае снижался незначительно. Потребительская инфляция в КНР снизилась по итогам августа до 2,4% с июльских 2,7%, а цены производителей замедлили падение до —2,0% с июльских —2,4%, что совпало с прогнозами. Наиболее сильное снижение в регионе демонстрировал австралийский S&P/ASX 200, теряя более 2,4%. Слабость сырьевого рынка непосредственно касается австралийского экспорта, но в провале фондового индекса также принимали участие акции финансового сектора. Весьма скромное снижение оказалось в южнокорейском KOSPI, который снижался на 0,6%. В начале недели стало известно, что Samsung Electronic станет поставщиком оборудования 5G для американской Verizon Communications. LG Display выиграет от разрыва экономических связей США и Китая, так как может занять ещё более сильные позиции по поставке компонентов для американских компаний. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23038,56 п. (-1,01%), Hang Seng — 24399,77 п. (-0,91%), Shanghai Composite — 3272,61 п. (-1,32%).

Динамика сырьевых контрактов уже не была столь ярко выраженной. Нефть дешевела, но незначительно, а медь и серебро даже пытались удержаться в скромном плюсе. Накануне котировки Brent провалились на 5,3%, завершив день ниже отметки $40 за баррель. В очередной раз стоит говорить об опасениях по поводу слабого восстановления спроса и падения дисциплины в OPEC+. Саудовская Аравия расширила дисконты по октябрьским поставкам нефти для клиентов в Азии и США, что побуждает рынок думать о недостаточном спросе. Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак напомнил рынку о наличии у РФ значительного фонда незаконченных скважин. По сути, на текущий момент резервные и около резервные мощности в глобальной нефтяной отрасли превышают какие-либо риски. Впрочем, отвлечёмся от гипотетического будущего на более прагматичные вопросы. Обратим внимание на структуру контанго во фьючерсах на Brent. Поставки в феврале на $1,7 дороже ноябрьских, а майские дороже на $3. В августе будущего года Brent оценивается уже более чем на $4 дороже ноябрьского контракта, а поставки через год дороже более чем на 12%, или $4,8. Таким образом, можно говорить, что рынок оценивает текущие проблемы в качестве временных. Более того, в некоторых случаях могут начаться закупки для размещения нефти в хранилищах с последующей продажей по дальним контрактам. К 9:00 мск Brent — $39,55 (-0,58%), WTI — $36,52 (-0,65%), Золото — $1934,8 (-0,43%), Медь — $6664,6 (-0,07%), Никель — $14805 (-0,56%).

Индекс доллара повышался на 0,01% до 93,46 п. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам оставалась на уровне 0,67%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,178 (+0,04%), GBP-USD — $1,296 (-0,15%), USD-JPY – 105,94 (+0,0%).