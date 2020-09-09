Котировки ОФЗ вчера продолжили снижаться вслед за ослаблением рубля. По итогам торгов доходности среднесрочных и длинных облигаций повысились на 4–7 бп. На общем фоне наиболее слабо смотрелись 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,53%), 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 6,25%), 8-летний ОФЗ-26212 (YTM 5,94%) и 7-летний ОФЗ-26232 (YTM 5,89%), прибавившие в доходности по 7 бп. Короткие бумаги закрылись в среднем без изменений. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 22 млрд руб., что на 30% меньше среднедневного показателя за период с начала года. Также отметим комментарии председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. В преддверии очередного заседания Совета Директоров, запланированного на следующую неделю, Набиуллина направила рынку осторожный сигнал. Как заявила Набиуллина, Банк России видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, но последующие решения регулятора будут зависеть от развития экономической ситуации. Она также добавила, что Центробанк оценит не только сроки потенциального снижения ключевой ставки, но и необходимость её снижения в принципе. Возвращаясь к вчерашним торгам, в динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления вчера не было: 10-летние облигации Венгрии и ЮАР выросли в доходности на 4–6 бп, в то время как доходности 10-летних бенчмарков Колумбии и Индонезии снизились на 3 бп.

На сегодняшнем регулярном аукционе Минфин предложит инвесторам два выпуска с переменным купоном: ОФЗ-24021 с погашением в апреле 2024 г. и ОФЗ-29013 с погашением в сентябре 2030 г. в объеме доступных для размещения остатков. Флоутер ОФЗ-24021 последний раз предлагался к размещению две недели назад, когда при спросе в 297 млрд руб. Минфин разместил бумаг на 85 млрд руб. (соотношение спроса и фактического размещения составило 3,5x). Цена отсечения на том аукционе составила 98,55 пп, что было на 0,4 пп ниже mid-уровня закрытия предыдущих торгов и соответствовало z-спреду к ставке RUONIA в +41 бп. Доступный для размещения остаток ОФЗ-24021 равен всего 47 млрд руб. Для 10-летнего флоутера ОФЗ-29013 сегодняшний аукцион станет дебютным. Доступный для размещения объем выпуска составляет 450 млрд руб., а спрос на него, как мы ожидаем, превысит 250 млрд руб., как на предыдущих аукционах флоутеров. Особенно интересно, каким будет соотношение спроса и фактического размещения, которое на последних аукционах флоутеров неуклонно снижалось (4,2x на аукционе 5 августа, 3,5x – 26 августа и 1,7x – на прошлой неделе), свидетельствуя о смещении приоритетов Минфина в сторону размещения флоутеров по сравнению с ОФЗ-ПД. Напомним, цена отсечения на состоявшемся на прошлой неделе аукционе 6-летнего флоутера ОФЗ-29014, объем размещения на котором достиг рекордных 188 млрд руб., соответствовала z-спреду к ставке RUONIA в +47 бп.

Между тем Национальный расчетный депозитарий в понедельник сообщил о довольно крупном притоке иностранных инвестиций на рынок ОФЗ в размере 9,8 млрд руб. На наш взгляд, это отражает покупку облигаций нерезидентами на прошлой неделе после просадки в середине прошлой недели. Наибольший приток инвестиций зарегистрирован в 5-летний ОФЗ-26229 (+3,2 млрд руб.), 4-летний ОФЗ-26227 (+3 млрд руб.) и 7-летний ОФЗ-26232 (+1,7 млрд руб.). Таким образом нерезиденты не только не сократили свои позиции в ОФЗ на вторичном рынке в ответ на геополитические новости прошлой недели, но, наоборот, немного нарастили их.