Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Металлы и нефть демонстрируют низкую волатильность, на валютном рынке также незначительные движения. Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, отыгрывая коррекционный рост в США. Собственно, фьючерсы на основные американские индексы также вышли из утренней просадки в плюс. В течение дня можно ждать роста волатильности на валютном рынке. ЕЦБ может расширить программу количественного смягчения и это способно ослабить евро, но при сохранении прежних параметров денежной политики и улучшении экономических ожиданий европейская единая валюта будет усиливать свои позиции. В начале торгов российский рынок может показать небольшой рост, а рубль продолжить своё укрепление на ожиданиях улучшения ситуации с внешнеполитическими рисками.

По итогам торгов 9 сентября индекс МосБиржи просел на 0,44% до 2876,07 п., а РТС вырос на 1,0% до 1201,34 п. Отечественный рынок торговался в больших сомнениях, но уже без удручающих ожиданий предыдущего дня. Мощное укрепление рубля намекает на возможную смену настроений. Акциям «Газпрома» (+0,2%) явно понравилась новость о том, что поставки в Китай в июле-августе выросли до 12 млн кубометров газа в день. Менее удачно день прошёл для золотодобывающих компаний. Почти весь день жёлтый металл был под давлением, а ещё Банк «Открытие» продал 16 млн акций, или 3,4%, Polymetal по цене 1900 рублей. Соответственно, бумаги Polymetal просели на 2,98%, «Полюс» на 2,59%, а «Селигдар» на 1,83%. Впрочем, самой слабой акцией дня стали расписки X5 Retail Group (-3,6%). Лидирующая группа состояла из «М.Видео» (+3,33%), привилегированных «Мечел» (+3,07%), ММК (+2,97%) и «Обувь России» (+2,67%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 64,443 млрд рублей. Поскольку на рынке отсутствуют явные идеи на рост, то индекс МосБиржи всё же может достигнуть зоны поддержки 2820-2850, как минимум, под давлением укрепляющегося рубля. Пока мы не наблюдаем разворотных объёмов, чтобы чётко говорить о смене краткосрочного тренда. С другой стороны, само снижение также смотрится весьма вяло и безыдейно. К примеру, сектор металлургии и добычи оказался худшим по итогам дня, потеряв 0,91%, но вновь произошло сильное расхождение бумаг золотодобывающих компаний и чёрной металлургии. Бумаги электроэнергетики не были сильно заметны среди лидеров, но сектор показал самый сильный рост на 0,82%. Иными словами, на рынке нет общего вектора на снижение, но пока нет большой идеи на рост.

Рубль показал весьма резвое укрепление, ликвидировав потери предыдущих торгов. Возможно, что рынку всё же известны какие-то неожиданные события ближайшего будущего. Однако и событий прошедшего дня вполне хватило. Минфин проводил аукционы ОФЗ, которые в очередной раз пользовались успехом. На первом из них были размещены ОФЗ-ПК выпуска 29013 с погашением 18 сентября 2030 года в объёме 111,737 млрд рублей по номиналу при спросе 207,148 млрд рублей по номиналу. Минфин согласился на более высокую премию и, как результат, спрос не заставил себя ждать. Средневзвешенная цена размещения составила 96,2691% от номинала. На втором аукционе ведомство разместило весь предложенный объём ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением в апреле 2024 года. Соответственно, размещённый объём составил 46,769 млрд рублей по номиналу при спросе 101,427 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной цене 98,6341% от номинала. Как правило, облигации с переменным купоном пользуются повышенным спросом, когда рынок уверен в завершении цикла смягчения. Впрочем, об этом можно будет рассуждать на следующей неделе, а пока обратим внимание на статистику. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе снизилось на 47,8%, но осталось положительным на уровне $57,3 млрд. Более важным является то, что и сальдо платёжного баланса РФ снизилось более чем вполовину, но также осталось положительным на уровне $23,3 млрд рублей. В информации ЦБ отмечается, что решающим стало интенсивное снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами.

Американский рынок прервал трёхдневную полосу снижения. Относительно существенная коррекция оказалась достаточной, чтобы инвесторы США вернулись в бумаги технологичных компаний. Соответственно, сектор технологий показал наиболее сильный рост (+3,35%) вместе с сектором материалов (+2,58%), а вот энергетика (+0,62%) и финансы (+0,92%) обошлись более скромными результатами. В сфере политики кандидат в президенты Джо Байден обрадовал рынок своими предложениями по снижению налога на прибыль за пределами США до 21%, а также снижение налогов для компаний, которые создают рабочие места в США. Соответственно, политика «сделано в Америке» также становится центральной темой предвыборной компании демократов. В корпоративном плане бумаги Tesla Inc. выросли на 10,92%, Microsoft на 4,26%, Apple на 3,99%, а Advanced Micro Devices на 4,09%. Walmart Inc. (+1,04%) сообщает о тестировании доставки с помощью дронов. Бумаги Tiffany & Co. Упали на 6,44% после того, как LVMH Moet Hennessy отказалась от поглощения. В целом, рост индексов стоит пока рассматривать в качестве технического отскока. Индексы даже не смогли вернуть потери предыдущего дня. По итогам торгов DJIA поднялся на 1,6% до 27940,47 п., S&P 500 на 2,01% до 3398,96 п., а NASDAQ на 2,71% до 11141,56 п.

Азиатские торги начались с того, что в Индонезии Jakarta Composite обвалился на 5% после объявления о возвращении карантинных мер в столице. Торги были временно приостановлены, но после возобновления работы биржи существенного отскока не произошло. В остальных странах рынки преимущественно демонстрировали позитивную динамику. Впрочем, китайский технологичный ChiNext терял более 2%. В Японии базовые машиностроительные заказы показали падение на 16,2% в июле по сравнению с провалом на 22,5% в июне. Цифра оказалась чуть лучше прогноза —18,3%. В месячном выражении заказы выросли на 6,3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23227,12 п. (+0,84%), Hang Seng — 24509,57 п. (+0,17%), Shanghai Composite — 3267,49 п. (+0,40%).

Нефть торговалась в небольшом минусе. Накануне API сообщил, что на неделе до 4 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,0 млн бар. Меж тем, запасы бензина упали на 6,9 млн бар., а дистиллятов выросли на 2,3 млн бар. На терминале в Кушинге запасы нефти увеличились на 2,6 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 0,5 млн бар., а также падение запасов бензина на 2,5 млн бар. и рост по дистиллятам на 0,3 млн бар. Поскольку запасы выросли, хотя и впервые за шесть недель, рынок отреагировал негативно. Однако расширение структуры контанго может привести к активизации покупок для складирования. Полугодовой разрыв в ноябрьских и майских контрактах Brent достиг $2,8. Вечером в 19:00 мск выйдет официальный отчёт Минэнерго США. Если он подтвердит рост запасов, то распродажи контрактов могут возобновиться вплоть до заявлений из OPEC+ о готовности расширить ограничения добычи, если рынок продолжит демонстрировать слабость. К 9:00 мск Brent — $40,77 (-0,05%), WTI — $37,99 (-0,16%), Золото — $1956,1 (+0,06%), Медь — $6686,64 (-0,61%), Никель — $14895 (-0,17%).

Индекс доллара снижался на 0,12% до 93,14 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,69% по сравнению с 0,70% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,183 (+0,19%), GBP-USD — $1,301 (+0,12%), USD-JPY – 106,13 (-0,04%).