Вчера Банк России опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021–2023 гг. и провел пресс-конференцию. Главной новацией стало то, что теперь вместе с прогнозом других индикаторов регулятор планирует объявлять прогноз ключевой ставки. В ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин пояснил, что точный срок начала публикации таких прогнозов пока не определен, но не исключено, что это произойдет в 2021 г. или даже до конца нынешнего года. Также на этот раз Банк России представил четыре сценария развития макроэкономической ситуации в России вместо трех, которые обычно содержались в ежегодно публикуемом проекте Основных направлений ДКП, отказавшись при этом от привязки таких сценариев к уровню цен на нефть. К основным предпосылкам в рамках базового сценария относятся, в частности, быстрое восстановление потребительского спроса, постепенная консолидация бюджета и ограниченное влияние пандемии коронавируса на потенциальный объем выпуска. Примечательно, что базовый сценарий ЦБ предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики на протяжении 2021 г. с возвратом к нейтральной политике только в 2022–2023 гг. (согласно июльскому заявлению центробанка, нейтральная политика предусматривает номинальное значение ключевой ставки в 5–6%). Данный комментарий представляется нам особенно интересным: в свете таких ожиданий Банка Росси текущий наклон кривой ОФЗ выглядит избыточным – мы полагаем, что рынок заложил в цены неоправданно быстрое возвращение к нейтральной политике.

Комментируя планы ЦБ на ближайшее будущее, Заботкин повторил недавний тезис председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что на предстоящих заседаниях совет директоров будет оценивать как возможные сроки, так и необходимость снижения ключевой ставки как такового. Заботкин отметил, что инфляция в августе на 0.1 пп превысила консенсус-прогноз Bloomberg и то значение, на которое указывала еженедельная статистика ИПЦ. В связи с этим Банк России ожидает, что инфляция по итогам года окажется в середине последнего прогнозного диапазона, обозначенного регулятором (3,7–4,2%). На вопрос о возможности снижения ключевой ставки до уровня ниже 4% Заботкин ответил, что не исключает этого, если такое смягчение потребуется для возвращения к цели по инфляции.

На вторичном рынке ОФЗ в начале вчерашней сессии доминировали локальные продавцы, однако их активность очень скоро иссякла на фоне укрепления рубля. На наш взгляд, новые сигналы со стороны Банка России были в основном восприняты рынком ОФЗ как нейтральные или умеренно мягкие. По итогам торгов среднесрочные и длинные облигации снизились в доходности в среднем на 5 бп. В числе лидеров были 5-летние ОФЗ-26234 (YTM 5,3%) и ОФЗ-26229 (YTM 5,38%), 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,53%) и 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 6,37%), потерявшие в доходности по 6 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже подскочил до 34,2 млрд руб., в 2,2 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц. На долю длинных выпусков пришлось 65% общего оборота, а наиболее активно торговался 14-летний ОФЗ-26225, объем сделок с которым составил 9 млрд руб. Тем временем локальные облигации других развивающихся стран вчера торговались в отрицательной зоне. В том числе 10-летние облигации Индонезии выросли в доходности на 8 бп, а облигации ЮАР – на 5 бп.