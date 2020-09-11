В первом полугодии доля онлайн-продаж составила 10% от общего оборота российского ритейла. Главным драйвером роста стала пандемия коронавируса, которая изменила модель поведения потребителей и производителей/поставщиков товаров – мы ожидаем продолжения сложившейся тенденции. Также во втором полугодии ожидаем частичного восстановления сегмента офлайн-продаж и изменения доли интернет-торговли с 10% (в первом полугодии) до 9% (во втором). В абсолютном выражении мы прогнозируем рост рынка интернет-торговли на 42,7% г/г – до 2,9 трлн руб. в 2020 г.

По итогам первого полугодия доля интернет-торговли в общей доле российского ритейла превысила 10% (в 2019 году доля составляла 6%). По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн продаж в России за первое полугодие 2020 г. составил 1,654 трлн рублей. Для сравнения, за весь 2019 г. рынок составил 2,032 трлн рублей, т.е. за полгода 2020 г. было реализовано 81,4% от оборота прошлого года.

Мы видим два основных фактора, послуживших причиной взрывного роста доли онлайн сегмента. Основной фактор – рынок онлайн-торговли вырос на пандемии COVID-19, которая способствует достаточно мощному переходу потребителей в онлайн и в целом создает прецедент для принципиальной смены модели поведения всех участников рынка – покупателей и производителей/дистрибьютеров. Вторым, не менее важным фактором, является сокращение сегмента офлайн-торговли. Оборот розничной торговли в целом в 2019 г. составил 33,624 трлн рублей, а за первое полугодие 2020 г. упал на 6,4% г/г, до 15,177 трлн рублей.

Самые популярные категории в онлайн-торговле оказались одежда и обувь (30,2% от локального рынка), цифровая и бытовая техника (29,5%), продукты питания (14,1%).

Мы спрогнозировали развитие рынка интернет-торговли в России на текущий год с учетом наших макроэкономических допущений (падение розничных продаж на 3,8% г/г, падение реальных зарплат на 0,5% г/г, ослабление курса рубля до 71,1 руб./долл.): ждем роста на 42,7% г/г – до 2,9 трлн руб., из которых 0,6 трлн руб. придется на трансграничную торговлю и 2,3 трлн руб. – на внутренние продажи.

Несмотря на рост абсолютной величины оборота интернет-торговли, мы ожидаем, что доля рынка интернет-торговли в 2020 г. составит 9,5% от оборота розничной торговли (с учетом трансграничных продаж). Это выше уровня 2019 года (6%), но ниже показателя первого полугодия (10%). Мы ожидаем, что во втором полугодии частично восстановится сегмент офлайн-продаж после снятия части ограничительных мер в связи с пандемией (поскольку в первое полугодие попал период жесткого карантина и резкого вынужденного снижения офлайн-торговли) и это приведет к изменению доли онлайн-продаж с 10% до 9%.