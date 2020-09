Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленное движение, но с небольшим отклонением от уровней закрытия накануне. Позитивом для российского рынка акций и рубля выступает нефть, которая дорожает второй день подряд на фоне падения запасов в США и остановки добычи около четверти объёма в Мексиканском заливе. Валюты сырьевой группы преимущественно укрепляются к доллару США, хотя австралийский доллар немного уступал американцу, но накануне он был одним из лидеров. Утренний фон говорит о возможности дальнейшего укрепления рубля и, как минимум, консолидации рынка акций. Вечером состоится одно из главных событий недели. Если от ФРС не ждут изменений в денежной политике, то вот прогнозы траектории ставки могут быть весьма полезны для поддержки аппетитов к риску. В России бумаги «Русагро» будут торговаться последний день с дивидендами 13,9 рублей на акцию.

По итогам торгов 15 сентября индекс МосБиржи вырос на 1,78% до 2980,58 п., а РТС поднялся на 2,05% до 1253,68 п. В первой половине дня рынок отыгрывал позитивную китайскую статистику. Промышленное производство в КНР выросло в августе на 5,6%, а розничные продажи на 0,5%. Более того, рост розничных продаж в годовом выражении был зафиксирован впервые с начала года. Затем уже свою роль сыграл фактор нефти. В Международном Энергетическом Агентстве отметили, что соглашение OPEC+ соблюдалось в августе на 97%. Также можно говорить о факторе очередного урагана в Мексиканском заливе, который может стать рекордным по объёму осадков. Впрочем, как правило, если остановка добычи бывает временной, то вот нефтеперерабатывающие предприятия могут получить долгосрочные разрушения. Тем не менее, нефтегазовый сектор российского рынка показал наиболее внушительный рост на 2,43%. Соответственно, бумаги «Роснефти» выросли на 2,7%, «Газпрома» на 2,5%, «ЛУКОЙЛ» на 2,6%, а «Сургутнефтегаз» на 2,3%. Однако лидером дня стали акции ТМК (+4,0%). Компания предложила оферту миноритариям по 61 рублей за бумагу. Рост более 3% наблюдался в бумагах ЛСР, En+ Group, «Распадской» и TCS Group. Бумаги X5 Retail Group смогли выйти из дневного уныния и к вечеру уже дорожали на 2,8%. Аутсайдером торгов стали бумаги «Яндекс», которые потеряли более 1,2%. По акциям «АЛРОСА» наблюдался рост на 2% на новостях о том, что Госдума одобрила во втором чтении норму, позволяющую правительству увеличить закупки алмазов в Гохран уже в текущем году. Уже после завершения регулярной сессии появилась статистика по промышленному производству в РФ. Годовое падение в августе составило 7,2% при ожиданиях снижения на 7,1%. Впрочем, в июле спад был зафиксирован на уровне —8,0%. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 74,748 млрд рублей по итогам дня. Индекс МосБиржи нацелился на возврат выше линии 3000 пунктов, но рост индекса происходит уже четвёртую сессию подряд. Поэтому дальнейший рост также будет повышать вероятность технического отката. Впрочем, отметим, что рост на прошедших торгах был во многом обеспечен нефтегазовым ядром рынка, которое инвесторы не баловали своим повышенным вниманием в период восстановления после мартовского провала. Соответственно, случившееся движение может быть признаком возвращения долгосрочных инвесторов в цикличные секторы.

Рубль укреплял свои позиции на фоне глобальной слабости доллара, которая наблюдалась почти весь день, но к вечеру сошла на нет. Однако рубль не стал отступать. Поддержку россиянину оказывает нефть, которая вернулась выше $40 за баррель Brent, а также стартовавший налоговый период. В среду 16 сентября Минфин проведёт широкое тестирование рынка. Инвесторам будут предложены сразу три вида облигаций федерального займа. На первом аукционе размещаются ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением в марте 2026 года в объёме 115,2 млрд рублей по номиналу. На втором аукционе инвесторам предложат ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года в объёме 43,1 млрд рублей по номиналу. На вторичном рынке днём ранее по бумаге была зафиксирована доходность на уровне 5,86%. И, наконец, третий аукцион предполагает размещение облигаций с привязкой к инфляции ОФЗ-ИН выпуска 52003 с погашением в июле 2030 года в объёме остатка, доступного для размещения в этом выпуске. Фактор столь разнообразного размещения также может играть в пользу российской валюты. Во всяком случае, предыдущие несколько аукционов проходили при весьма высоком интересе инвесторов.

Торги в США завершились весьма заметным ростом NASDAQ и ликвидацией дневных достижений Dow Jones. Лидерами дня стали секторы коммуникаций (+1,72%) и недвижимость (+1,39%), а вот самые сильные потери были в финансах (-1,36%) и энергетика (-0,76%). Статистика дня была вполне позитивной. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в сентябре до 17,0 п. с августовских 3,7 п. Итак, если говорить об отдельных акциях, то стоит обратить внимание на главные банки. JPMorgan Chase & Co. Подешевел на 3,11%, Bank of America Corp. потерял 1,83% капитализации, а бумаги Citigroup Inc. провалились на 6,94%. Citigroup может оказаться под пристальным вниманием регуляторов из-за слабого управления технологичными рисками, что приводит к ошибочным платежам. Apple (+0,16%) провела презентацию новых продуктов, включая бюджетные iWatch SE и бюджетный iPad, но на рынке пока не испытывают больших эмоций по данному вопросу.. после завершения торгов Wall Street Journal опубликовал информацию о том, что Федеральное антимонопольное агентство готовит разбирательство в суде по поводу доминирующей позиции Facebook (+2,35%) в сфере социальных сетей. Лучшими на рынке были бумаги Alexion Pharmaceuticals Inc. с ростом на 6,31%, а худшими Carnival Corp. С падением на 15,93%. По итогам дня DJIA вырос на 0,01% до 27995,60 п., S&P 500 повысился на 0,52% до 3401,20 п., а NASDAQ поднялся на 1,21% до 11190,32 п.

Азиатские индексы демонстрировали смешанную динамику. В Японии рынок игнорировал укрепление иены, что бывает достаточно редко. Экспорт страны в августе сократился в годовом выражении на 14,8%, но экономисты ждали падения на 16,1%, а импорт упал на 20,8% при ожиданиях снижения на 18,0%. Китайские индексы демонстрировали неуверенность. Меж тем, Всемирная Торговая Организация признала, что множество новых американских тарифов против Китая нарушают правила международной торговли. Естественно, данное заявление вызвало возмущение в Вашингтоне, а в Китае тревогу по поводу полного выхода США из какого-либо правового поля. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23482,70 п. (+0,12%), Hang Seng — 24705,75 п. (-0,11%), Shanghai Composite — 3286,06 п. (-0,29%).

Нефть продолжила дорожать. Около четверти добывающих мощностей США в Мексиканском заливе остановлены из-за урагана «Салли». Сила урагана снизилась до 1-й категории, а направление движения может помиловать наиболее значимые НПЗ в регионе. Накануне поводом для дальнейшего роста котировок стал отчёт API. Согласно данным отраслевого института, на неделе до 11 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 9,5 млн бар. Запасы бензина выросли на 3,8 млн бар., а дистиллятов снизились на 1,1 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижение запасов нефти на 1,8 млн бар., а также провал запасов бензина на 7,0 млн бар. и рост запасов дистиллятов на 0,5 млн бар. Отчёт API это добровольно предоставляемые данные в рамках опроса, а вот отчёт Минэнерго США имеет собственную официальную процедуру отчётности. Поэтому сведения Минэнерго могут немного отставать от фактической ситуации. Соответственно, отчёты API и Минэнерго могут часто расходится, но на более длительных отрезках они редко сильно расходятся. К 9:00 мск Brent — $41,11 (+1,43%), WTI — $39,18 (+1,63%), Золото — $1967,4 (+0,06%), Медь — $6740,66 (-0,18%), Никель — $15115 (-0,55%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 93,04 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,67%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,184 (-0,03%), GBP-USD — $1,289 (-0,01%), USD-JPY – 105,37 (-0,03%).