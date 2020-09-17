Align Technology: доля компании на рынке США продолжит снижаться
Align Technology – американская компания, специализирующаяся на производстве «элайнеров» (прозрачные зубные капы, которые являются аналогами стандартных зубных брекетов), продаваемых под брендом Invisalign и сканнеров полости рта iTero, которые позволяют создать «элайнеры» под уникальный прикус клиента. 84% выручки компании составляют продажи зубных кап Invisalign, 16% — продажи сканнеров iTero. Продажи в США составляют 55%, оставшиеся 45% приходятся на международные рынки. Также в разработке у компании находятся более продвинутые технологии по коррекции искривлений челюсти (mandibular advancement).
Несмотря на слабый прирост новых ортодонтических пациентов (1-2% в год), на рынке ортодонтических услуг прослеживается тренд на переход пациентов (особенно взрослых) с металлических брекетов на прозрачные каппы, рынок которых растет в среднем на 20% в год.
После потери патентной защиты в США рыночная доля компании Align сократилась с 85% (2015 г.) до 76% по итогам 2019 года, и мы ожидаем продолжения роста конкуренции в ближайшие годы (снижение доли Align до 63% к 2026 г.).
Мы полагаем, что основным драйвером роста выручки для компании станут международные рынки, где степень использования элайнеров среди населения очень низкая. Слабая конкуренция на международной арене также позволяет держать среднюю цену выше, чем в США, что позитивно сказывается на маржинальности компании.
Мы считаем акции компании переоцененными, так как риски усиления конкуренции в США не учтены в полном объеме в текущей цене акций, и поэтому выставляем рекомендацию OVERVALUED с горизонтом в 1 год.
Основные риски:
- Сокращение доходов населения
- Усиление конкуренции на рынке кап для исправления прикуса
- Снижение маржинальности бизнеса
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