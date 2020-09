Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Металлы и нефть дорожают, доллар вновь слабеет. Азиатские индексы преимущественно растут, игнорируя слабость отдельных технологичных бумаг. Впрочем, фьючерсы на NASDAQ указывали на возможность коррекционного роста индекса в пятницу. От российского рынка можно ждать роста в начале дня и укрепление рубля на фоне дорожающей нефти. Однако тенденция к усилению внешнеполитических рисков для РФ перед выборами президента США начинает также усиливаться и может принести непредвиденные неприятности.

О рынках

По итогам торгов 17 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,11% до 2971,74 п., а РТС упал на 0,68% до 1243,29 п. Нефть поднялась выше $43 за баррель Brent на заявлениях OPEC+ по продлению сроков компенсации перепроизводства недисциплинированными участниками соглашения. Однако нефть лишь помогла российскому рынку не свалиться в вечерний слалом западных площадок. Впрочем, рост котировок нефти также не помог российским нефтяникам, которые продолжают переживать неприятные эмоции по поводу планов Минфина повысить НДПИ для широкого круга компаний и пересмотреть льготы непосредственно для нефтяной отрасли. Наиболее сильную просадку показали бумаги «Татнефти». Компания является основным получателем выгод от льгот на добычу сверхвязкой нефти. Акции «ЛУКОЙЛ» потеряли 1,7%, а «Роснефти» около 0,8%. Представители бизнеса встретились с министром финансов Антоном Силуановым, но убедить его отказаться от повышения налогов не удалось. Они уже заложены в проект бюджета на 2021 год. Лучшим сектором роста оказалась электроэнергетика (+2,15%). По сведениям «Коммерсантъ», «Интер РАО» заинтересована в приобретении активов «Юнипро» и «ЭНЕЛ Россия». На этих новостях акции «Интер РАО» выбились в лидеры дня (+5,48%) и подтянули за собой упомянутые компании. Сильный рост также демонстрировали бумаги X5 Retail Group (+4,75%), «Россети» (+4,43%). Акции металлургов преимущественно выросли по итогам торгов, а бумаги ММК вовсе прибавили более 2%. Предварительные расчёты показывают, что влияние на прибыль повышения налога на добычу приведёт к сокращению прибыли лишь на величину в пределах однозначного процентного числа. Аутсайдером дня оказались бумаги Polymetal, которые потеряли более 5,5%. Повышение НДПИ также может коснуться части бизнеса компании. Впрочем, основной негатив для отрасли обеспечивал рынок золота, где котировки снижались на 1,0%. Акции «Яндекс» теряли около 2% на фоне распродаж технологичных бумаг на западных рынках. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 85,774 млрд рублей по итогам дня.

Рубль к вечеру оказался в тройке аутсайдеров среди валют развивающихся стран. Ему могла бы помочь нефть, которая поднялась выше $43 за баррель Brent. Однако инвесторы и спекулянты отыгрывали иные события. Доллар слабел, но вместе с укреплением иены, что рассматривают в качестве сигнала бегства от риска. Также в течение дня поступали новости из Европарламента, где приняли различные рекомендации по «наказанию» России. В США вновь озвучивают подозрения по поводу вмешательства РФ уже в текущие выборы. В частности, директор ЦРУ Кристофер Рэй указал на дискредитацию кандидата от демократов Джо Байдена и общее негативное освещение выборного процесса в США. В любом случае, для рубля вновь определяющим фактором является геополитика. Без этого компонента рубль скорее торговался бы около 70,0 за доллар и 83,0-84,0 за евро, чем на текущих значениях. Столь оптимистичный взгляд имеет под собой основания, как минимум, при оценке текущего высокого спроса на аукционах ОФЗ. Впрочем, стоит отметить, что пока ослабление рубля всё же вписывается в глобальные тенденции коррекции рынков. Поэтому его период отступления может завершиться вместе с завершением коррекции. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,27% до 75,17, а евро на 0,58% до 89,07.

Американские торги завершились снижением индексов. В течение сессии индексы уходили в глубокий минус, но всё же завершили день без больших потерь. Основное негативное влияние оказала пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. По его словам, в IV квартале можно ждать замедления восстановления американской экономики. Более того, ситуация в ней обладает высокой степенью неопределённости, а для дальнейшего выхода из коронавирусного кризиса понадобятся новые фискальные стимулы. Меж тем, пока этих новых фискальных стимулов нет, так как республиканцы и демократы в Конгрессе не могут договориться по содержанию пакета экономической поддержки. Статистика дня сюрпризов не принесла. Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 860 тыс. за прошлую неделю по сравнению с 893 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в сентябре до 15,0 п. с августовских 17,2 п. Число новых строительств в США сократилось в августе на 5%, а выданных разрешений на 1%. В разрезе секторов худшими были недвижимость (-2,19%) и коммуникации (-1,84%), а вот энергетика (+0,2%), промышленность (+0,23%) и материалы (+0,76%) показали рост. Oracle (-0,41%) и китайская ByteDance согласились на предложенные администрацией Дональда Трампа изменения в условия стратегического партнёрства в рамках социальной сети TikTok. В лидерах дня были бумаги Mosaic Co. (+6,41%), MetLife Inc. (+4,49%) и General Electric Co. (+4,44%), а самыми слабыми оказались Illumina Inc. (-7,58%), American Tower Corp. (-4,77%) и NetApp Inc. (-4,28%). Также в пятёрку самых слабых вошли акции авиакомпании Southwest Airlines Co. (-4,38%). По итогам дня DJIA снизился на 0,47% до 27901,98 п., S&P 500 на 0,84% до 3357,01 п., а NASDAQ упал на 1,27% до 10910,28 п.

Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Китайский юань продолжил укрепление против доллара, достигнув отметки 6,755 за американскую денежную единицу. Технологичные бумаги в регионе торговались разнонаправленно. Например, акции Tencent падали на 1,6% в Гонконге, а вот Xiaomi, напротив, демонстрировали рост на 2,3%. Впрочем, общее настроение всё же было негативным в технологическом секторе. Наиболее ярко это отражали бумаги Softbank Group, которые теряли более 1,0%. Японская структура имеет значительные инвестиции в американский технологический сектор. И немного статистики. В Японии инфляция замедлилась до 0,2% в августе с 0,3% в июле. Базовый индекс потребительских цен вовсе упал на —0,4% в августе с нулевой отметки в июле. Это говорит о том, что четверть века борьбы с инфляцией в Японии пока не приносят результата, кроме постоянного роста государственного долга. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23338,18 п. (+0,08%), Hang Seng — 24437,72 п. (+0,40%), Shanghai Composite — 3315,29 п. (+1,37%).

Накануне состоялось совещание OPEC+, на котором не было каких-либо изменений в текущие производственные планы. Однако лидеры соглашения весьма настойчиво указали нарушителям дисциплины на необходимость компенсировать их перепроизводство. Особенно это касалось ОАЭ, Ирака и Нигерии. Срок компенсации перепроизводства был продлён до декабря. В ОАЭ, естественно, обещали начать более активное сокращение в период с октября по декабрь. На фоне строгих заявлений из Эр-Рияда нефть смогла подняться выше $43 за баррель Brent. Однако уже в пятницу эффект от заседания прошёл и котировки пытались уйти в минус, от которого их спасло возобновление тенденции на ослабление американской валюты. Меж тем, в США постепенно восстанавливается производство в Мексиканском заливе после урагана «Салли». Какого-либо существенного ущерба нефтедобыче или переработке ураган не нанёс, так что восстановление операций ожидается в ближайшее время. К 9:00 мск Brent — $43,59 (+0,67%), WTI — $41,44 (+0,53%), Золото — $1960,5 (+0,54%), Медь — $6831,05 (+0,90%), Никель — $15130 (+0,30%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 92,91 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,68%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,185 (+0,08%), GBP-USD — $1,296 (-0,02%), USD-JPY – 104,78 (+0,02%).