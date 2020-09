Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Однако распродажи не идут по всему спектру активов. Нефть торгуется в лёгком минусе, а вот промышленные и драгоценные металлы уже пытаются расти. Более того, в платине и серебре рост превышает 1%. Потери NZD, CAD и AUD относительно доллара США не превышают 0,15%. Как минимум, можно предполагать, что рынок уже не готов к повторному провалу, как это произошло днём ранее на фоне новостей об участии крупнейших банков в сомнительных операциях. Однако рост также пока под сомнением. Во всяком случае, фьючерсы на американские индексы оставались в небольшом минусе. На этом фоне российский рынок может протестировать поддержку на уровне 2850 пунктов по индексу МосБиржи и предпринять попытку восстановительного роста, хотя нефть и связанные с ней опасения этому явно не способствует.

О рынках

По итогам торгов 21 сентября индекс МосБиржи упал на 2,99% до 2863,67 п., а РТС на 3,86% до 1181,24 п. Начало торгов на российском рынке было не столь печальным, как их конец. В течение дня глобальной темой стала информация из американского Минфина о том, что крупнейшие мировые банки осуществляли подозрительные транзакции в период с 1999 года по 2017 год на сумму до $2 трлн. Среди провинившихся называются HSBC, Deutsche Bank, J.P.Morgan и другие. Данная новость спровоцировала провал европейских и американских индексов, в составе которых самыми слабыми были банковские бумаги. Однако в России худший результат по итогам дня показал нефтегазовый сектор, упав на 3,6%. Источником, который распространил информацию, является Международный консорциум журналистов-расследователей, но подобные информационные поводы редко проходят без участия финансового ведомства США. Что означает для рынков эта информация? В практическом смысле это возможные штрафы банковским организациям, которые будут вынуждены ликвидировать часть своих инвестиций для покрытия судебных решений. Естественно, что в первую очередь пострадают рискованные активы, включая вложения в облигации развивающихся стран и сырьевые фьючерсы. Однако у проблемы есть и другой слой. Среди участников упомянутых транзакций также называются известные российские фамилии. Весьма возможно то, что очередные риски по зарубежным счетам заставят многих состоятельных россиян репатриировать свои капиталы на Родину, что уже является позитивом для российских активов. Наиболее сильное снижение среди акций показали «Петропавловск» (-6,97%), «Татнефть» (-5,73%), «Полюс» (-4,93%), Polymetal (-4,92%), «Селигдар» (-4,62%) и «ЛУКОЙЛ» (-4,21%). Бумаги золотодобывающих компаний обвалились на фоне потерь более 2,5% в золоте. Однако далеко не всё падало на российском рынке. Розничный сектор снизился лишь на 0,28% благодаря тому, что некоторые бумаги показали рост. «Аптеки 36и6» подорожали на 4,68%, «М.Видео» на 2,46%, «Лента» подросла на 1,71%, а расписки X5 Retail Group подорожали на 0,92%. На фоне глобальной турбулентности розничный сектор выступает своеобразным защитным активом. Отметим также, что объёмы торгов говорят о том, что снижение носит относительно спокойный, а не панический характер. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 84,915 млрд рублей в сравнении с пятничным объёмом 88 млрд рублей. Ближайшая зона поддержки индекса МосБиржи располагается в диапазоне 2820-2850 пунктов. Если же она не устоит, то снижение может затянуться до 2720-2750, где резко возрастает актуальность покупки российского рынка с долгосрочными целями.

Рубль, как и прочие рискованные активы, включая валюты развивающихся стран, был под давлением. Однако его потери не идут ни в какое сравнение с ослаблением на 3,2% южноафриканского ранта, или на 1,7% мексиканского песо. В моменте доллар укреплялся до 76,55 рублей, но, как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», пиковое значение 9 сентября на уровне 76,78 рублей за американскую единицу не было достигнуто. Возможно, что участие в торгах экспортёров, которые проходят налоговый период, помогло рублю оказывать сопротивление глобальному наступлению доллара. Естественно, что на рубль также оказывает давление нефть, которая подешевела до $41,5 за баррель Brent, но даже при такой стоимости барреля рубль на значениях выше 76,0 за доллар и 90,0 за евро кажется чрезмерно перепроданным. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,51% до 76,13, а евро слабел на 0,08% до 89,60.

Американский рынок также показал существенное снижение. Однако финансовый сектор не стал худшим, просев всего на 2,49%, а вот самыми слабыми были секторы энергетики (-3,27%, промышленности (-3,38%), и материалы (-3,41%). От более масштабного провала рынок спас сектор технологий (+0,76%). Однако всё же посмотрим, как выступили акции ведущих банков. В бумагах Bank of New York Mellon Corp. обвал на 4,0%, JPMorgan Chase & Co. Просадка на 3,09%, в Bank of America Corp. снижение на 2,9%, а в Citigroup Inc. потери всего 2,05%. Кроме претензий к банкам, рынок расслышал заявления мэра Нью-Йорка о том, что могут быть возвращены некоторые карантинные меры, включая полный карантин в некоторых районах. Однако даже без возвращения карантинных мер в экономике США вновь намечаются негативные тенденции. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго упал в сентябре до 0,79 п. с 2,54 п. в августе. Растущие истории дня сосредоточились в технологичных компаниях. Microsoft (+1,07%) объявила о покупке ZeniMax Media и её игрового подразделения Bethesda Softworks за $7,5 млрд. Tesla Inc. подорожали на 1,63% за день до мероприятия под названием battery-technology day, в рамках которого планируется презентация новых технологий и продуктов. В целом, можно сказать, что американский рынок более спокойно перенёс рост рисков для банковского сектора, сосредоточившись на COVID-19 и политики. Кстати, в области политики в Вашингтоне намечается ещё одно межпартийное сражение. В Верховном суде неожиданно возникло вакантное место, которое президент Дональд Трамп намерен заполнить своим кандидатом ещё до выборов, хотя демократы настаивают на праве победителя на следующий срок. Как минимум, данная ситуация может стать ещё одним тормозом на пути принятия пакета экономической поддержки. Остаётся только сказать о лидерах дня, которыми стали PayPal Holdings Inc. (+4,05%) и Advanced Micro Devices Inc. (+4,02%). Самыми слабыми оказались TechnipFMC PLC (-9,82%) и Delta Air Lines Inc. (-9,2%). По итогам дня DJIA упал на 1,84% до 27147,70 п., S&P 500 на 1,16% до 3281,06 п., а NASDAQ потерял лишь 0,13%, упав до 10778,80 п.

Падение продолжилось на азиатских площадках. Основное давление испытывали акции авиакомпаний на фоне роста случаев COVID-19 в некоторых странах выше весенних показателей. В частности, ожидается, что во вторник в Великобритании объявят режим возвращения к дистанционной работе. Акции банков HSBC и Standard Chartered, которые упоминались в контексте проведения транзакций с нелегальными доходами, вновь теряли более 2%. Японский рынок продолжил отдыхать по случаю Дня Равноденствия. К 8:40 мск Hang Seng — 23795,85 п. (-0,65%), Shanghai Composite — 3297,64 п. (-0,58%).

Нефть попыталась восстановить часть потерь, но риски возвращения карантинных мер продолжают давить на котировки. Кроме того, ураган «Бета» в американской части Мексиканского залива начал терять силу, снизив риски для прибрежных НПЗ и добывающих платформ. Вероятно, что в ближайшие дни нефть будет оставаться под давлением новостей о новых мерах социального ограничения в ряде европейских стран. Впрочем, ещё во вторник выйдет статистика API, которая, по данным опроса Reuters, может показать снижение запасов нефти и бензина, а по дистиллятам ожидается рост. К 9:00 мск Brent — $41,36 (-0,19%), WTI — $39,45 (-0,23%), Золото — $1915,5 (+0,260%), Медь — $6725,22 (+0,61%), Никель — $14600 (+0,41%.

Индекс доллара снижался на 0,04% до 93,61 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 0,67%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,176 (-0,1%), GBP-USD — $1,28 (-0,09%), USD-JPY – 104,53 (-0,11%).