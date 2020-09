Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Цены сырьевых контрактов преимущественно в минусе, но снижение незначительное. Валюты сырьевой группы немного укрепляются относительно доллара США, но также это движение нельзя назвать существенным.

Индекс доллара снижался на 0,07% до 94,22 и важным является то, что японская иена слабела относительно доллара на 0,1% до 105,59. Иными словами, признаков бегства от риска на рынках нет. Поэтому в течение дня всё же можно ждать преобладания покупателей, а не продавцов. От российского рынка ждём консолидации или небольшого роста. Рубль продолжит проявлять чувствительность к геополитическим факторам, однако нельзя исключать вероятность разворота в ближайшем будущем в сторону тенденции на укрепление.

Рынок повторяет стратегию карантина COVID-19

По итогам торгов 28 сентября индекс МосБиржи вырос на 1,05% до 2927,17 п., а РТС на 0,19% до 1166,86 п. Отечественный рынок показал весьма неплохой рост. С одной стороны, можно говорить о влиянии внешнего позитивного фона на европейских и американских биржах, а с другой — о слабом рубле. Во всяком случае, рост индекса РТС был весьма скромным, но валютная переоценка рублёвых акций оказалась гораздо заметней. Кроме того, на рынке ощущается перераспределение интереса в сторону очевидных историй в условиях коронавирусных ограничений.

Лидером стал сектор телекоммуникаций, показав рост на 2,11%. Вслед за ним отправились электроэнергетики (+1,5%) и потребительский (+1,49%). С телекоммуникациями все весьма прозрачно, так как организация дистанционной занятости и необходимость дистанционного ведения бизнеса повышает спрос на услуги связи. Электроэнергетика также выигрывает от более раннего старта отопительного сезона и планируемого повышения тарифов в 2021 году. В соответствии с этой концепцией более слабый рост металлургии и добычи на 0,6% связан с тем, что восстановление деловой активности в мире откладывается.

Лидерами торгов в индексе МосБиржи стали бумаги «Петропавловск» (+3,5%), «Интер РАО» (+3,2%) и «ФосАгро» (+2,7%). Слабее всех отыграли день «Газпром» (-1,0%), ГМК «Норникель» (-0,8%) и X5 Retail Group (-0,8%). В составе потребительского сектора лидировали бумаги «Ленты» (+6,0%) и «М.Видео» (+3,93%).

Также отметим рост бумаг «Яндекса», которые в конце прошлой неделе подверглись жёсткой фиксации по факту объявления о покупке TCS Group. Однако на рынок постепенно приходит понимание, что это качественный скачок в развитии компании. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,77 млрд рублей.

Первые признаки завершения большого тренда в рубле

Как известно, самое тёмное время суток наступает перед самым расцветом. В биржевой торговле таким временем в рамках устойчивого тренда является ускорение движения в финальной фазе. Мы давно говорим, как о технической, так и о фундаментальной перепроданности рубля.

Ситуация на линии соприкосновения Азербайджана и Армении стала причиной того, что рубль не смог присоединиться к глобальному наступлению на доллар. Впрочем, совершенно неясно, почему он сделал это вместе с бразильским реалом, который потерял 1,5% относительно американца, хотя схожее ослабление турецкой лиры не вызывает вопросы. В отличие от них норвежская крона отыграла у американца почти 1%.

Естественно, что геополитика не могла пройти мимо валютного рынка, и риски вмешательства РФ в конфликт заставили спекулянтов продавать рубль в условиях повышенного риска таких сделок. Однако анализ заявлений из Франции, ООН и даже США говорит о том, что позиция Москвы, по сути, совпадает с западными партнёрами.

Поэтому есть надежда, что международные усилия погасят конфликт в кратчайшие сроки, а заявления Турции о поддержке одной из сторон так и останутся словами. В случае реализации данного сценария рубль получит реальный и весьма сильный сигнал на разворот и формирование сравнительно долгой тенденции на укрепление. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 1,12% до 79,08, а евро на 1,47% до 92,265.

Возрождённые надежды на стимулы обеспечили рост американского рынка

В минувшие выходные спикер палаты представителей и лидер демократов Нэнси Пелоси заявила, что у неё появилась надежда на достижение компромисса по новому пакету экономической помощи. Предложение демократов было озвучено в понедельник вечером и составляет пакет в объёме $2,2 трлн, включая дополнительные выплаты потерявшим работу и помощь малому и среднему бизнесу. Во вторник также состоятся первые теледебаты между Дональдом Трампом и представителем демократов Джо Байденом.

На рынке рассчитывают, что публичная дискуссия между претендентами на кресло в Белом доме может изменить расклад голосов. Во всяком случае, если летом Джо Байден опережал Дональда Трампа на 14-процентных пункта, то теперь этот разрыв сократился до 7-процентных пункта. Более того, уже менее половины опрошенных готовы проголосовать за демократического кандидата. На рынке рассматривают Дональда Трампа в качестве дружественной фигуры для инвестиций и бизнеса.

По итогам дня лидерами стали секторы энергетики (+2,33%) и финансы (+2,27%). Слабее всех выступили коммунальные услуги (+0,26%) и здравоохранение (+0,82%). Интерес к нефтегазовой отрасли подогрели новости о слиянии двух сланцевых компаний Devon Energy (+11,1%) и WPX Energy (+16,4%).

В акциях участника космической гонки Virgin Galactic (+24,83%) настоящий взлёт после повышения интереса аналитиков к бумаге. Бумаги Inovio Pharmaceuticals (-28,33%) оказались под давлением после того, как у Администрации по продовольствию и медикаментам появились вопросы к промежуточным результатам испытания вакцины против COVID-19. Если же говорить о лидерах S&P 500, то ими также стали бумаги Boeing Co. (+6,44%) и Invesco Ltd. (+6,29%).

Худшими стали Westrock Co. (-2,32%) и Eli Lilly and Co. (-1,44%).

Китай может поставить перед собой более скромные цели роста

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. В Японии намечается поглощение века. Телекоммуникационная Nippon Telegraph & Telephone объявила о планах покупки мобильного оператора NTT Docomo. Неуверенность региональным торгам обеспечивала информация из Китая. Reuters пишет, что в рамках будущей партийной конференции лидеры Китая могут принять подход с более высокой терпимостью к слабому экономическому росту на 2021-2025 годы.

Снижение амбиций связано во многом с негативным влиянием пандемии, а также рисками дальнейшей эскалации торгово-экономических отношений с США. Экономисты и центры планирования уже рекомендовали снизить целевой рост до 5,0%-5,5% в год. До настоящего времени целевым ростом считалось расширение экономики на 6,5% в год.

Рынок ждёт роста запасов нефти в США

Нефть встретила новый день небольшим снижением. Новый пакет экономической помощи в США позволяет снять среднесрочные риски, но он не способен вернуть потребление на прежний уровень в краткосрочной перспективе. Текущий уровень спроса на моторное топливо в США оценивают на 10% меньше, чем в аналогичный период год назад. Впрочем, это ещё не самый плохой результат. К примеру, по данным Минфина Японии, импорт нефти в августе упал на 25% по сравнению с августом прошлого года.

Негативное влияние на котировки также оказывают ожидания по запасам в США. Опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 1,4 млн бар., а также снижение запасов бензина на 1,6 млн бар. и дистиллятов на 0,8 млн бар.