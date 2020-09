Неделя началась на явном позитиве. Причиной тому стали вышедшие вчера с утра макроэкономические данные по Китаю, которые показали более быстрые, чем ожидалось темпы восстановления экономики, а также надежды инвесторов на то, что республиканцы и демократы все же смогут в самое ближайшее время договориться и согласовать новую Программу помощи от коронавируса. Хотя, положа руку на сердце, и то и другое кажется весьма хлипким и ненадежным.

Но надежды, как известно, среда весьма питательная и благодатная, поэтому на этой почве вчера мы увидели достаточно бурные всходы. Причем рост наблюдался повсеместно и был достаточно ровным, что, согласитесь, нечасто бывает в последнее время. Все основные индексы выросли в пределах от 1,51% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 1,87% по индексу NASDAQ и, таким образом, отошли от опасной черты, к которой они подобрались в конце прошлой недели и прохождение которой вниз грозило обрушить котировки на гораздо более низкие уровни. Пока гроза прошла стороной и можно перевести дух.

На отраслевом уровне также наблюдалась более-менее ровная картина. Чуть получше остальных смотрелись акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью, а также акции банковского сектора. Они выросли в среднем чуть более чем на 2%. Остальные сектора хоть и отстали в росте, но не на много и свои плюс-минус 1,5% к капитализации прибавили. Вообще вчера был один из немногих дней, когда абсолютно все сектора закрылись в зеленой зоне. Собственно это и свидетельствует скорее об общем позитиве, который охватил всех участников рынка, а не о какой-то конкретной отдельно взятой инвестиционной идее.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 28 сентября было заключено почти 886 тысяч сделок с акциями 1256 эмитентов на общую сумму 692 миллиона долларов США.

Санкт-Петербургская биржа продолжает расширять возможности для инвестирования российских инвесторов и с сегодняшнего дня запускает торги новыми акциями. C 29 сентября c 10:00 мск стартовали организованные торги акциями пяти новых эмитентов из Германии, в числе которых всемирно известный производитель спортивной одежды Adidas, гигант фармацевтической индустрии — компания Bayer, а также крупнейший европейский организатор биржевых торгов Deutsche Boerse, который кроме всего прочего еще и рассчитывает знаменитый индекс немецкого рынка DAX.

Суммарная капитализация акций добавленных эмитентов составляет €182,35 млрд. Таким образом, количество немецких ценных бумаг, номинированных в евро, достигло уже 10, а общее число иностранных ценных бумаг, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи составляет в настоящий момент 1 417.

Ожидания рынка 29 сентября

Show must go on. Именно такие слова приходят на ум, когда думаешь о том, что произойдет сегодня вечером. Точнее по московскому времени эту уже будет утро среды. Но в 9 вечера по Вашингтону в прямом эфире будет показана первая часть 3-х серийного сериала под названием «ДЕБАТЫ». На арену выйдет действующий президент США, а также по совместительству и новый кандидат на президентство Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден. Схватка обещает быть зрелищной и местами «кровавой».

Но это никого не отпугивает, ведь на кону – Президентство.

Поэтому в преддверии этого события стороны начали проводить «артиллерийскую подготовку» и бить из различных дальнобойных орудий, подкидывая публике всякие – разные как бы новости, например, о неуплате налогов Трампов за последние 10-15 лет или же о том, что демократы все же готовы пойти на мировую с республиканцами в вопросе принятия Программы помощи от коронавируса на сумму 2,5 триллиона долларов.

Правда, президент Трамп при этом соглашается лишь на сумму в 1,2 триллиона долларов. Где настоящие новости, и где – чистый фейк уже и не разберешь. А ведь инвесторы должны каким-то образом фильтровать весь этот базар, а затем на основании сделанных выводов принимать инвестиционные решения. Жуть и мурашки!

Наверное, именно поэтому сегодня никто никуда не спешит, а котировки фьючерсов на основные американские индексы в первой половине дня тихо и мирно окапываются вблизи нулевых отметок. С очень большой вероятностью в таком же духе будет проходить сегодня и основная торговая сессия – выжидательная позиция в настоящий момент самая безопасная.

Единственно, на кого следует обратить более пристальное внимание, так это на акции одного из мировых лидеров – производителя микрочипов Micron Technology (MU), который опубликует свою квартальную отчетность сразу после окончания торгов. Аналитики достаточно единодушно очень высоко оценивают текущие финансовые показатели компании, которые мы должны увидеть, но все портят прогнозы по снижению цен на чипы на 4-й квартал 2020 года. Многие уверены, что компания будет очень осторожна в своих оценках.

Все же, зная Micron и зная как он умеет удивлять и преподносить позитивные сюрпризы, можно надеяться, что и на этот раз отчетность компании будет, во-первых, на высоте, и, во-вторых, перспективы ее развития на ближайшее будущее, озвученные руководством компании сразу же после выхода отчетности, окажутся весьма благоприятными. Исходя из этого, можно ожидать роста акций этой компании сразу после выхода отчетности на 5 – 10 процентов.

Значимость выхода отчетности Micron Technology заключается еще и в том, что она стартует первой и фактически даст ориентиры на предстоящий сезон отчетности для всего сектора полупроводников и микрочипов, который является одним из главных драйверов роста всего рынка. Именно на эту отчетность будут ориентироваться инвесторы при принятии своих инвестиционных решений в отношении покупок многих акций компаний технологического сектора в самом ближайшем будущем