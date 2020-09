Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России нельзя назвать однозначно негативным. Американские дебаты привели американских инвесторов в состояние неуверенности, но китайская статистика говорит о том, что крупнейшая экономика мира может не обращать внимание на давление США и продолжать своё развитие. Тем не менее, сырьевые контракты были под давлением, как и валюты сырьевой группы, где доллар Австралии уступал более 0,4% своему американскому коллеге. С одной стороны, у российского рынка есть основания для дальнейшего снижения, но статистика по Китаю ограничит пессимизм от американских дебатов. Сильно перепроданный рубль способен вновь оказать сопротивление доллару, тем более, что в среду 30 сентября Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ, которые на фоне слабой российской валюты и возросших доходностей могут пользоваться повышенным интересом.

День под диктовку пессимистов

По итогам торгов 29 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,58% до 2910,12 п., а РТС упал на 0,96% до 1155,67 п. День начинался вполне спокойно и позитивно. Индекс МосБиржи успел подняться выше отметки 2947 пунктов, но затем все торги проходили под диктовку пессимистов, которые ориентировались на негативный внешний фон. В Европе худшими секторами стали финансы и энергетика. В России картина немного иная, но достаточно схожая. Худший результат показали телекоммуникации (-0,83%). Впрочем, накануне рост в данном секторе был самым сильным на 2,11%. В отличие от Европы финансовый сектор российского рынка вырос на 0,11%. Меж тем, лучшую динамику показали химия и нефтехимия (+0,83%), а также металлов и добычи (+0,68%). Нефтегазовый потерял 0,56%. В составе индекса МосБиржи лидерами стали «Северсталь» (+2,3%), «Сургутнефтегаз» (+2,2%) и «ФосАгро» (+1,7%). Слабее всех оказались Mail.ru Group (-3,0%), «ЛУКОЙЛ» (-2,7%) и «НОВАТЭК» (-2,4%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 80,159 млрд рублей.

Акции «Магнита» теряли почти 2,5% к вечеру, хотя поступила информация, что структуры Marathon Group Александра Винокурова в течение последнего месяца приобрели акции «Магнита» на 11 млрд рублей. В итоге, структуры под контролем Александра Винокурова владеют уже 16,6% акциями розничной сети. Бумаги Mail.ru Group не смогли воспользоваться позитивными новостями о том, что компания вскоре начнёт тестировать свой облачный игровой сервис на базе арендуемых серверов Nvidia. Акции «Газпрома» демонстрировали довольно высокую волатильность, опускаясь до уровня поддержки 170 рублей за бумагу.

Начальник отдела по работе с инвесторами Антон Демченко заявил, что газовый концерн ждёт восстановление прибыли и EBITDA, а также возврата долговой нагрузки к комфортному уровню. Он также подчеркнул, что дивиденды и капитализация остаются приоритетами компании. Компания будет придерживаться дивидендной политики вне зависимости от конъюнктуры рынка. На данных заявлениях бумаги выходили в плюс, но затем были озвучены прогнозы по объёмам и цене поставок в дальнее зарубежье в текущем году.

«Газпром» ожидает экспорт на уровне 170 млрд кубометров, против 199 млрд кубометров в прошлом году. Кроме того, цена этих поставок может составить по итогам года $120-$130 за 1000 кубометров. Соответственно, рынок не нашёл поводов для оптимизма. Слабость в бумагах «ЛУКОЙЛ» во многом связана с разочарованием относительно отсутствия возможных льгот. Во втором чтении законопроекта по обнулению льгот для нефтяников предусмотрены некоторые исключения. Налоговый вычет по НДПИ смогут получить компании при добыче тяжёлой нефти в Татарстане и на участках НДД в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Вычет будет предоставлен в случае, если цена марки Urals в налоговом периоде превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом РФ. Льгота не применяется в том случае, если цена нефти будет ниже базовой. Пороговая величина вычета с начала применения установлена на уровне 36 млрд рублей.

Рубль демонстрирует характер на фоне поддержки со стороны ЦБ РФ

В течение дня российская валюта торговалась в диапазоне 78,455 79,975 за доллар и 91,96-93,32 за евро. Как мы уже говорили накануне, ускорение движения часто встречается на финальной фазе тенденции. Однако для разворота нужны какие-либо технические сигналы, или события. По сути, рубль получил оба компонента. Естественно, что ускорение движения на ослабление связывают с очередным обострением армяно-азербайджанского конфликта. Однако вероятность вмешательства РФ на текущей фазе крайне низкая, а тестировать границы действия ОДКБ в Баку вряд ли решатся. Более того, позиция Москвы во многом совпадает с позициями европейских государств, ООН и США. Поэтому влияние данного конфликта на РФ и рубль считаем преувеличенным.

Главным событием с плюсом для рубля стало заявление ЦБ РФ. Регулятор сообщил, что в рамках сделки по Сбербанку в период с 1 октября до 30 декабря дополнительно продаст валюту на 185,4 млрд рублей, или около 2,9 млрд в день. На текущий момент в рамках бюджетного правила Минфин и ЦБ РФ продают валюту на сумму около 2,5 млрд рублей в день. Вероятно, что в октябре этот объём увеличится, так как средняя цена нефти в сентябре была ниже, чем в августе. Рынок отреагировал на новости полицейским разворотом в рубле и лишь сообщения о том, что турецкий истребитель сбил армянский штурмовик СУ-25 заставили спекулянтов не торопиться с покупкой россиянина. Тем не менее, во второй половине дня российская валюта преимущественно укреплялась к доллару США, игнорируя очередной пессимизм в нефти. К завершению торгов доллар остался на уровне 79,08, а евро укрепился на 0,65% до 92,86.

Американский рынок проявил осторожность перед президентскими теледебатами

Индексы США снизились в ожидании первых теледебатов кандидатов на пост президента США. Статистика дня, в основном, была достаточно позитивной. Индекс цен на жильё S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США показал рост на 4,8% в июле по сравнению с ростом на 4,3% в июне. Индекс потребительского доверия от Conference Board взлетел до 101,8 п. в сентябре с 86,3 п. в августе. В течение дня выступали различные представители ФРС. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан полагает, что экономика США не вернётся на свою обычную траекторию роста до конца 2022 года, или даже до 2023 года. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что он не обнаруживает каких-либо признаков разогрева инфляции. Кстати, важным компонентом роста цен остаётся нефть, которая в последнее время больше склонна к падению, чем к росту. В очередной раз сектор энергетики был худшим на рынке, потеряв 2,73%, а вторым аутсайдером оказался финансовый сектор. Наименьшее снижение показал сектор технологий (-0,3%), а коммуникации выросли на 0,55%. Самый сильный рост в составе S&P 500 оказался в бумагах Paycom Software Inc. (+4,47%) и Hasbro Inc. (+3,82%). На противоположном полюсе были бумаги Apache Corp. (-7,11%) и Tapestry Inc. (-6,51%).

Первые теледебаты кандидатов на пост президента США

Пока в Москве была ночь, в США состоялись первые теледебаты кандидатов на пост президента США. Республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден постоянно срывались на оскорбления, перебивая друг друга, чем обсуждали ключевые вопросы повестки дня. Модератор дискуссии Крис Валлес чаще выступал в качестве судьи на ринге, чем помощника по дискуссии. Многие отзываются о дебатах в терминах – хаос, беспорядок и хамство. В какой-то момент Джо Байден даже потребовал от Дональда Трампа заткнуться, поскольку тот постоянно его перебивал. Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он бы закрыл американскую экономику на тотальный карантин, но одновременно миллионы американцев лишились бы жизни из-за COVID-19. Трамп полагает, что использование голосования по почте приведёт к тому, что судьбу президентской гонки будет решать Верховный суд. По вопросу столкновений на расовой почве Байден ответил в манере, что в полиции есть «плохие яблоки», но большинство это люди достойные уважения. Дональд Трамп ответил, что он является сторонником порядка и закона, а Джо Байден не может себе этого позволить, так как потеряет поддержку радикалов. Реакция фьючерсов на дебаты была весьма красноречивой. Сначала они вышли в плюс, а затем весьма бодро свалились в минус, теряя до 0,95%.

Китай вновь удивляет порядком

Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос в сентябре до 51,5 п. с 51,0 п. в августе. Ожидался рост до 51,2 п. В сфере услуг индикатор поднялся до 55,9 п. с 55,2 п. в августе, а сводный индикатор от НБС повысился до 55,1 п. с 54,5 п. Индикатор деловой активности в промышленности от Caixin снизился до 53,0 п. с 53,1 п. в августе. Япония отчиталась о росте промышленного производства за август на 1,7% при ожиданиях более скромного повышения на 1,5%. Розничные продажи в стране показали снижение на 1,9% в августе по сравнению с прошлогодним показателем, но ожидалось ещё более сильное снижение на 3,5%. Продолжается история с покупкой Nippon Telegraph and Telephone Corp. Мобильного оператора NTT Docomo. Бумаги последней взлетели на 20%.

Статистика по запасам пока не помогает нефти

Котировки нефти торговались в существенном минусе. Накануне Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе до 25 сентября коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,83 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,6 млн бар., а дистиллятов упали на 3,4 млн бар. Запасы на терминале в Кушинге увеличились на 1,6 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 1,9 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 1,3 млн бар. и дистиллятов на 1,7 млн бар.