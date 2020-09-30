Взгляните на график вчерашних торгов, и вам все сразу станет ясно и понятно. Нервные шараханья из стороны в сторону с переходом из плюса в минус и обратно. По крайней мере, основной на данный момент индикатор настроений на рынке — индекс NASDAQ вел себя именно так. 4 раза он пересекал нулевую отметку, как бы не понимая, где же ему остановиться: на положительной или отрицательной территории. При этом обороты на торгах были минимальными, начиная с середины августа. Короче, чисто спекулятивные игрища в преддверии важного события – старта президентских дебатов, которые должны были состояться уже после окончания торгов.

В результате всего этого дерганья, как и предполагалось многими аналитиками, мы увидели абсолютно безликие торги, завершившиеся вблизи нулевых отметок в небольшом чисто символическом минусе.

О спокойном характере вчерашнего рынка свидетельствуют и изменения в ходе торгов на отраслевом уровне. Точнее сказать, о фактических нулевых изменениях. Так, из 11 секторов, акции компаний которых включены в индекс S&P500, в 4-х секторах изменения не превысили 0,05%! То есть — абсолютный ноль! Только компании энергетического сектора попали под раздачу, и биржевые медведи проехались по ним своим маленьким катком в результате чего их капитализация в среднем уменьшилась более чем на 2%. Все же надо учесть, что у нефтегазовых компаний своя история, и они часто живут своей отдельно взятой жизнью.

Как и ожидалось, очень неплохо в ходе вчерашних торгов смотрелись акции полупроводниковых компаний и прежде всего лидеры – NVidia (NVDA, +1,46%), Advanced Micro Devices (AMD, +2,88%) и Micron Technology (+1,99%). Спрос на эти акции подогревался ожиданием хорошей квартальной отчетности от Micron, которая должна была появиться на свет сразу же после окончания торгов. Она безусловно появилась и, более того, она оказалась действительно хорошей, но… к сожалению прогнозы развития рынка микрочипов на 4-й квартал, который дали руководители компании, оказались явно разочаровывающими, и акции Micron уже на постмаркете потеряли почти 5% от цены закрытия. Это в любом случае печально и скорее всего этот негатив отразится на всем полупроводниковом сегменте уже в ходе ближайшей торговой сессии.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 29 сентября было заключено 673 тысячи сделок с акциями 1200 эмитентов на общую сумму почти 550 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 30 сентября

Главное событие сегодняшнего дня уже произошло. Сегодня рано утром по московскому времени в прямом эфире состоялись дебаты двух кандидатов в Президенты США – Дональда Трампа и Джо Байдена. Многие ждали этого события, надеялись на что-то… на что? – и вот 1-я серия этого шоу позади. Что это было? – именно такой вопрос задают сейчас многие обозреватели и аналитики. Собственно, и не только они. Почти наверняка многие инвесторы после дебатов в недоумении пожимают плечами. Хаос и неопределенность – вот главные эпитеты американской прессы к этому как бы историческому событию. Однако, по сути, эти дебаты были похожи на подковерную битву «нанайских мальчиков», где совершенно не понятно кто кого бьет и за что.

Из всех 90 минут этих безликих и бессмысленных прений участники рынка (и не только они!) поняли только одно – Трамп просто так свое президентское кресло не отдаст и в случае своего поражения (а оно сейчас более чем вероятно) будет защищать его всеми возможными и невозможными способами. А это собственно означает, что потенциально возможна еще большая дестабилизация ситуации. Короче, покой нам только снился!

На этом фоне сразу стало понятно, что инвесторов совершенно не обрадует такая перспектива. Фьючерсы на основные американские индексы, которые в ходе дебатов еще как-то держались вблизи нулевых отметок, к их завершению пошли вниз. В конечном счете сегодня к середине дня (по МСК) торгуются уже в уверенном минусе, теряя до 1% от вчерашнего закрытия.

Однако следует помнить, что кроме «переваривания» последствий от дебатов, сегодня еще достаточно много важных событий, которые могут потревожить участников рынка. Как обычно по средам, в 17-30 МСК появятся данные о запасах сырой нефти. Эти данные безусловно важны и на них всегда достаточно бурно реагируют при любом раскладе. Но все же они сейчас не первичны и погоду на рынке не делают. Гораздо важнее увидеть сегодня хоть какой-то позитив в данных от агентства ADP о новых рабочих местах в не сельскохозяйственных секторах. Это в принципе важно и само по себе, но сейчас данные по безработице и занятости являются ключевыми для оценки динамики выхода экономики из кризиса и поэтому цифры о новых рабочих местах как никогда важны. К сожалению, прогноз здесь не слишком оптимистичный и количество новых рабочих мест по итогам августа должно сократиться более чем на треть по отношению к июлю. Ну и кроме того, еще и неизвестно, что мы получим по факту. Поэтому в 15-30 МСК в любом случае стоит напрячься и посмотреть эти данные, чтобы в случае чего приготовиться к худшему.

Еще один негативный момент сегодняшнего дня – это уже упомянутая выше отрицательная реакция участников рынка на вышедшую квартальную отчетность Micron Technology. Как бы не потянула она вниз весь полупроводниковый сегмент в целом. А это в свою очередь может стать достаточно болезненным ударом по всему технологическому сектору.

Короче, нас ждет сегодня весьма напряженный и непростой день и инвесторам точно придется нелегко. Продажи будут идти по всему фронту бумаг и смогут ли им что-то противопоставить быки пока не совсем понятно. Однако до каких-либо панических распродаж дело точно не дойдет. По этому поводу пока, к счастью, можно быть совершенно спокойными.



