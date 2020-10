Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно позитивный. Работающие азиатские рынки растут. Индекс доллара теряет почти 0,25%. Валюты сырьевого блока также укрепляют свои позиции до 0,35% в AUD-USD. Контракты на сырьевые товары, включая нефть, демонстрируют позитивную динамику. Рынок готов верить в достижение компромисса по новому пакету экономической поддержки в США. Геополитика способна сдержать российский рынок и рубль, но, похоже, что прежние страхи всё же были преувеличены. Поэтому движение на укрепления рубля способно продолжиться, а рынок акций начнёт новый месяц с небольшого повышения.

Российские акции под давлением крепкого рубля

По итогам торгов 30 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,15% до 2905,81 п., а РТС рванул вверх на 1,98% до 1178,51 п. В целом, можно сказать, что всё внимание рынка было к рублю, а в акциях наблюдалась консолидация. Тем более, что внешний фон особому оптимизму не способствовал. Лучше всех показал себя потребительский сектор, прибавив 0,93%, а вот слабее всех были секторы финансов (-0,61%) и телекоммуникации со снижением на 0,5%. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил скромные 66,808 млрд рублей. Падение индекса МосБиржи в сентябре составило всего 2% по сравнению с потерей 3% в MSCI Emerging Markets. Как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»: «В преддверии октября и старта 4 квартала индекс МосБиржи зажат между 50-дневной МА (2955 п.) сверху и 200-дневной МА (2854 п.) снизу. Если взять за основу бычий тренд от минимумов марта до максимумов августа, сентябрьская коррекция составила менее 23,6% от этого роста. Соответственно рынок не уходил даже ниже первого уровня коррекции Фибоначчи. Уровень коррекции 38,2% находится на 2702 п.»

Самыми сильными акциями в составе индекса МосБиржи были «Алроса» (+2,3%), «Детский Мир» (+1,7%), «Сбербанк» (+1,1%). Самыми слабыми оказались ЛСР (-3,0%), «Интер РАО» (-2,7%), «Полюс» (-2,4%). Если говорить о двух самых слабых бумагах, то причиной падения стали разочарования рынка по дивидендам. Акционеры ЛСР утвердили первые в истории компании промежуточные дивиденды по итогам I полугодия в объёме 20 рублей на акцию с датой дивидендной отсечки 12 октября. Алексей Маслов, член правления — руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО", заявил в рамках дня стратегии компании, что «Интер РАО» будет придерживаться стратегии выплаты дивидендов из расчёта 25% прибыли по МСФО. К 2030 году ожидается рост прибыли в 2,5 раза. Он также сообщил, что рост выручки ожидается до 2,3 трлн рублей, а EBITDA до 320 млрд рублей. Впрочем, рынок пока негативно отнёсся к столь консервативным планам по дивидендам, поскольку во многих компаниях с государственным участием ориентируются уже на выплату до 50% от прибыли по МСФО. Группа «Эталон» сообщила об убытках в I полугодии в размере 1,8 млрд рублей по сравнению с 559 млн рублей прибылью годом ранее. Акции «Эталон» потеряли более 2,2%.

Рубль вновь показал свой характер. По итогам квартала его потери превышают 11%, но финальные торги говорят о том, что в IV квартале ситуация может оказаться противоположной. ЦБ увеличивает продажи валюты на 2,9 млрд рублей в день в рамках сделки по Сбербанку. Появились новости о правительственной директиве, ограничивающей размер чистых валютных активов государственных компаний. От них требуется привести их на уровень не выше, чем по состоянию на 1 октября 2018 года. Положительный вклад внесли и аукционы Минфина. На первом из аукционов дня ведомство разместило ОФЗ-ПК выпуска 29016 с погашением 23 декабря 2026 года в объёме 155,06 млрд рублей по номиналу по средневзвешенной цене 97,295% от номинала. Спрос на аукционе зафиксирован на уровне 184,294 млрд рублей по номиналу. Вновь отметим, что согласие Минфина на более высокую премию для рынка существенно улучшило ситуацию со спросом. В рамках второго аукциона были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года в объёме 19,86 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 5,97%. Спрос на аукционе был на уровне 44,431 млрд рублей по номиналу. Комбинация крайне слабого рубля и повышенных доходностей ОФЗ продолжает привлекать инвесторов, что также будет поддерживать рубль в обозримой перспективе. К завершению четверга доллар слабел на 1,83% до 77,63, а евро на 1,95% до 91,05.

Сильная статистика помогла акциям США игнорировать законодательный ступор

Вновь дискуссии по пакету экономической помощи заставляют инвесторов нервничать. Ещё накануне лидер демократов и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси говорила о возможности компромисса по очередному пакету экономической поддержки, но новый день приносит новые сомнения. Меж тем, лидер республиканцев в сенате Мич Макконнелл заявил, что республиканцы и демократы очень, очень разделены по поводу того, сколько стоит потратить. Перед этим было заявление министра финансов Стивена Мнучина, который всё же выражал надежду о том, что сделка может быть заключена. Однако сомнения в Вашингтоне не смогли помешать рынку показать положительную динамику. Во многом это стало возможно благодаря сильной статистике. Во-первых, по данным ADP Services, частный сектор американской экономики показал создание 749 тыс. новых рабочих мест, что оказалось лучше прогнозов 650 тыс. Чикагский PMI, который вышел ранее обычного времени, поднялся в сентябре до 62,4 п. с 51,2 п. в августе. Потери ВВП США в II квартале сократили до 31,4% с прежней оценки 31,7%. И, наконец, объём незавершённых сделок по продаже жилья в августе вырос на 8,8% при ожиданиях скромного роста на 3,2%. Тем не менее, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари призвал Конгресс принять дополнительные стимулы, ибо без прорыва в фискальной политике или в создании вакцины, восстановление экономики будет неустойчивым.

Самый сильный рост на американском рынке показали секторы здравоохранения (+1,68%) и финансов (+1,24%). В секторах энергетики (-0,23%) и промышленности (-0,26%) самый слабый результат. Самый сильный рост в составе S&P 500 показали бумаги Duke Energy Corp. (+7,46%) и L Brands Inc. (+4,78%), а самые большие потери были в акциях Micron Technology Inc. (-7,39%) и Western Digital Corp. (-7,04%). Micron Technology Inc. заявляет о слабом рынке, который сформировался во многом из-за COVID-19, но также из-за запрета на поставки чипов памяти для китайской Huawei. Также компания столкнулась с дальнейшим падением цен на чипы памяти. Hasbro Inc. (+1,82%) частично выигрывает от режима «сидим дома», так как дети требуют внимания всегда, а новая игрушка самый простой способ отвлечь ребёнка. Walt Disney (-1,05%) планирует уволить до 28 тыс. сотрудников тематических парков из-за неопределённости того, когда они вернуться к нормальной работе.

Надежды на стимулы гаснут, но разгораются вновь

Торги в Азии были относительно тихими, так как рынки Китая, Гонконга, Тайваня и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками. Торги в Токио были приостановлены из-за технических проблем с неясными перспективами восстановления нормальной работы. Меж тем, в Австралии S&P/ASX 200 повышался более чем на 1,3%. Индекс PMI в промышленности Австралии вырос до 55,4 п. в сентябре по сравнению с 53,6 п. в августе. Лидер демократов и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным они идентифицировали сферы, где ещё предстоит договариваться, но стороны готовы продолжать переговоры.

Запасы нефти в США упали, а производство пока не растёт

Нефть встретила новый день в небольшом плюсе. Импорт сырой нефти Ю. Кореи снизился в сентябре на 2,2% до 77,6 млн бар. по сравнению с сентябрём 2019 года. Это заметно лучше, чем падение японского импорта в августе более чем на 25%. Впрочем, для рынка это незначительные объёмы, а вот данные по США играют более значимую роль. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 25 сентября американские коммерческие запасы нефти сократились на 2,0 млн бар. до 492,4 млн бар., что всё ещё на 13% выше среднего показателя за пять лет. Запасы бензина увеличились на 0,7 млн бар., а вот дистиллятов упали на 3,2 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 17,9 млн бар. общих поставок в сутки, или —14,4% за год; 8,5 млн бар. бензина в сутки, или —8,9% за год; а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или —8,9% за год. Однако самое интересное состояло в том, что добыча в США осталась на уровне 10,7 млн бар. в сутки.