Рубль получает поток позитива

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России ухудшился. Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивном тесте на COVID-19. Доллар и иена немедленно начали укрепляться. Впрочем, это больше можно говорить о том, что иена резко отыграла у доллара почти 0,5%. Валюты сырьевой группы CAD, NZD и AUD теряли от 0,3% до 0,6% против доллара США. Работающие азиатские рынки ушли в минус. Нефть теряла около 3,5%, а вот золото удерживалось от резких движений. COVID-19 в высших эшелонах власти США вносит риски неопределённости будущих выборов. Естественно, что эта неопределённость будет негативно влиять на другие рынки. Ждём от отечественных индексов просадки в утренние часы, а от рубля ослабления на фоне бегства от риска.

Транспортный сектор утянул российский рынок вниз

По итогам торгов 1 октября индекс МосБиржи снизился на 0,55% до 2889,80 п., а РТС на 0,34% до 1174,49 п. В течение дня отечественный рынок боролся с двумя значимыми факторами влияния.

Во-первых, это продолжающееся укрепление рубля, а, во-вторых, слабость нефти на вечернем отрезке. Впрочем, уже после закрытия торгов нефть начала восстанавливать свои позиции. Нефтегазовый сектор потерял 0,44%. Худшим сектором стал транспорт, потерявший 2,68%, что вполне объясняется рисками второй волны COVID-19 и снижением пассажирских потоков.

Впрочем, также могло повлиять то, что «Аэрофлот» завершил приём заявок на выкуп акций доп. эмиссии, а с завтрашнего дня начнёт размещать их на свободном рынке. Бумаги авиакомпании упали более чем на 4%. Сектор металлов и добычи стал лидером дня, показав рост на 0,4%. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 74,033 млрд рублей.

Главной корпоративной новостью дня стало то, что 5 октября совет директоров «Сургутнефтегаза» рассмотрит вопрос о реализации акций. Предполагается, что это пакет казначейских акций около 1,1 млн. Вряд ли стоит рассматривать данный объём в качестве значимой величины, но рынок вправе ждать каких-либо ещё новостей от компании. Лидерами в составе индекса МосБиржи стали «Сургутнефтегаз» (+1,9%), «Детский Мир» (+1,7%), «Петропавловск» (+1,6%). Самыми слабыми были «Аэрофлот» (-4,9%), «Интер РАО» (-2,9%) и «Яндекс» (-2,1%).

Рубль получает поток позитива

В моменте российская валюта укреплялась до 77,0 за доллар и 90,53 за евро. Начнём с того, что с 2 октября стартовали продажи валюты в рамках сделки по Сбербанку. Это дополнительное предложение в объёме около 2,9 млрд рублей к валютным продажам в рамках бюджетного правила около 2,5 млрд рублей. Также стоит говорить о поводах смягчения геополитических рисков.

Днём вышло совместное заявление глав России, Франции и США, в котором они призвали стороны армяно-азербайджанского конфликта немедленно прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

Как минимум, это говорит о схожести российской позиции с позицией условного Запада, а значит риски вовлечения в конфликт на Кавказе достаточно низкие, пока нет непосредственной угрозы территории самой Армении, которая находится под защитой ОДКБ.

Примечательно, что в период ослабления рубля заметно выросли короткие ставки на рынке межбанковского кредитования, но стоило рублю развернуться, как их значения пошли вниз. В октябре возможно увеличение продаж валюты в рамках бюджетного правила, поскольку средняя цена нефти в сентябре была ниже, чем в августе.

Также валюту могут начать продавать экспортёры, которым предписано сократить чистые валютные позиции до уровня на 1 октября 2018 года. В конце дня доллар слабел на 0,34% до 77,365, а евро на 0,21% до 90,86.

Переговоры по новому пакету экономической поддержки остаются ключевым фактором

Американский рынок продолжает нервно реагировать на новости о продвижении переговоров по новому пакету экономической поддержки. Накануне заявления участников переговоров весьма быстро отражались в динамике индексов. Переговоры министра финансов Стивена Мнучина и лидера демократов и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси так и не принесли желаемого компромисса.

В итоге демократы проголосовали за предлагаемый ими пакет в объёме $2,2 трлн, но вероятность его прохождения через сенат, который контролируют республиканцы, оценивается весьма низко. Предложения демократов предполагают: возвращение еженедельных выплат безработным на уровне $600 в неделю; отправку чеков на $1200 почти каждому американцу; предоставление займов администрациям штатов и местным муниципалитетам в объёме $436 млрд; организация второй волны программы финансирования бизнесов в рамках защиты рабочих мест; выделение ещё $25 млрд авиакомпаниям для сохранения выплат сотрудникам; $75 млрд на проведение тестирования COVID-19 и отслеживание распространения заболевания; $225 млрд на образование и $75 млрд на уход за детьми; создание фонда для помощи по выплате ипотечных займов.

Министр финансов Стивен Мнучин пока ограничивается пакетом на $1,6 трлн. В частности, на помощь администрациям штатов и муниципалитетам предлагается выделить $250 млрд, сократить выплаты безработным до $400 в неделю, $150 млрд на образование, а также $75 млн на тестирование и отслеживание распространения COVID-19. На помощь в обслуживании аренды и ипотечных платежей предлагается направить $60 млрд. В целом, пакеты похожи, но в Белом доме обеспокоены объёмом расходов, которые предлагают демократы. Впрочем, разница в $600 млрд вряд ли является суммой, которая что-либо меняет в текущих сверхрасходах американского бюджета.

Самый сильный рост на рынке США показали секторы недвижимости (+1,55%) и цикличные товары, или Consumer Discretionary, (+1,52%). Самое сильное снижение наблюдалось в уже многострадальном секторе энергетики (-3,13%). Статистика дня была разной. Расходы американцев выросли за август на 1,0%, но доходы упали на 2,7%, что является следствием сокращения дополнительных выплат безработным.

Число первичных обращений за пособием по безработице составило 837 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 873 тыс. неделей ранее. Индекс ISM США в производственной сфере снизился до 54,6 п. Цены личного потребления ускорили рост в августе до 1,4% с 1,1% в июле, а по Core PCE ускорение до 1,6% с 1,4%. по сравнению с 56,0 п. в августе.

Жаркое лето и социальное дистанцирование позволило PepsiCo Inc. (+1,52%) показать квартальный результат лучше ожиданий. General Motors Co. (+2,67%) обнаружил признаки улучшения на рынке автомобилей, ссылаясь на статистику продаж в сентябре. Самый сильный рост в составе индекса S&P 500 показали бумаги ETSY Inc. (+8,27%), Under Armour Inc. (+5,61%) и Netflix Inc. (+5,5%), а самыми слабыми были Halliburton Co. (-7,3%), Valero Energy Corp. (-7,18%) и ABIOMED Inc. (-5,99%).

Сектор энергетики приносит основные потери работающим азиатским рынкам

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику, пока не поступили новости о COVID-19 у Дональда Трампа. Торги в Токио возобновились после технических проблем накануне. Рынки в Китае, на Тайване, в Гонконге, Южной Корее и Индии закрыты по случаю праздников. Австралийский S&P/ASX 200 находился под давлением не только из-за слабости нефти, но и на фоне статистики розничных продаж, которые упали на 4% за август. В Японии рынок пытался расти, как и безработица, которая поднялась в августе до 3,0% с 2,9% в июле. Рынкам явно мешает негативная динамика нефти, так как основным источником потерь для работающих рынков стали акции добывающих компаний. К примеру, в Японии акции Inpex теряли более 1,3%, а в Австралии бумаги Beach Energy проседали более чем на 4,5%.

COVID-19 у президента США вносит дополнительные риски

В своём твиттере Дональд Трамп сообщил, что тесты показали позитивный результат на COVID-19 у него и первой леди Мелании. После данного сообщения нефть лишь усилила своё снижение. В целом, ничего катастрофичного в данном факте нет, но лишь указывает на широкое распространение COVID-19 и актуальность ограничительных мер. Естественно, что нефть реагирует на данное обстоятельство свежими опасениями по поводу снижения спроса. Параллельно этому Reuters указывает на то, что добыча OPEC увеличилась за сентябрь на 160 тыс. бар. в сутки во многом из-за Ирана и Ливии, которые не ограничиваются сделкой OPEC+.