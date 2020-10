Сегодня ключевым драйвером котировок вновь, как и в начале года выступают, как представляется, нерыночные негативные факторы.

Евросоюз подал иск против правительства Бориса Джонсона за нарушение условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Заявление направлено в Европейский суд. До 31 декабря Соединённое Королевство остаётся связанным обязательствами по выполнению решений этого суда. Причина в том что, Великобритания приняла закон, лишающий её автономные правительства права устанавливать собственные правила и стандарты ведения экономической деятельности. В ЕС считают, что такое решение нарушает Протокол о Северной Ирландии, принятый в рамках соглашения по Brexit. По нему регион должен работать по европейским стандартам до января 2021-го.

Ситуация осложняет как вступившие в финальную стадию переговоры о торговых отношения Великобритании и ЕС, так и решение проблемы приведения британского законодательства в соответствие с директивой Евросоюза, регулирующей инвестиции в финансовые инструменты MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive). На данный момент, Брюссель руководствуется принятым в декабре 2019 года планом сохранения для европейских инвесторов доступа к торгам на лондонских биржа в течение 12 месяцев после Brexit, и 4 июля 2021 года Европарламент продлил на год, до 4 июля 2021 года режим открытого доступа европейских инвесторов на лондонский рынок биржевых деривативов, объем которого, по последним доступным данным за 2018 год, составляет 735 трлн евро.

Однако, повышение рисков, фактически связанных с доступом инвесторов на крупнейший глобальный рынок деривативов предопределяют, как представляется, текущую активизацию продаж фьючерсов на нефть и металлы. Информация о том, что у президента США Дональд Трампа обнаружили коронавирусную инфекцию усиливает неопределенность на рынке.

На этом фоне, в лидерах снижения сегодня «индексные» акции Сбербанка. Продажи, возможно, усилились под влиянием информации о том, что старший вице-президент Виктор Шкипин, руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций, и отвечавший за вывод на рынок бренда «Сбер», а также за запуск проектов «СберИндекс» и «СберПресс», покинет свой пост.

В то же время, традиционные противовесы нерыночному давлению на рынок, сформированные в рамках сделки ОПЕК и масштабной монетарной-бюджетной поддержки спроса в странах-локомотивах восстановления, которые последние кварталы эффективно противодействовали формированию в мировой экономике устойчивых дефляционных ожиданий, сохраняют актуальность. Сегодняшняя стабильность котировок бумаг НЛМК, Русгидро, Сургутнефтегаза, Алросы, Новатэка, Газпрома, сравнительно небольшое снижение цен бумаг Роснефти представляется признаком, отражающим указанные позитивные факторы и сохранение на рынке потенциала дальнейшего восстановления после завершения текущего шока.

Принимая во внимание технические факторы и стабильность или рост цен ряда крупных российских эмитентов, представляющих ключевые для экономики РФ сектора, сегодня во второй половине дня возможно восстановление цен широкого рынка. Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2840-2900 пунктов, 76,40-78,40 рублей и 89,85-91,8 рублей за доллар США и евро соответственно.

Вместе с тем, с учетом ухудшения характера внутриэкономической информации и на фоне ослабления нефтяного рынка, прогнозы на следующую неделю на данный момент вновь пока предполагают снижение котировок широкого рынка акций РФ.