В пятницу Росстат опубликовал статистику по компонентам ВВП по использованию за 2 кв. 2020 г., подтвердив оценку падения экономики на уровне —8% г./г. Картина для кризисного квартала в целом выглядит типичной: на фоне падения внутреннего спроса (потребления и инвестиций) определенным сдерживающим фактором выступил чистый экспорт (в большей степени, за счет сокращения импорта). Похожая динамика наблюдалась и в 1998 г., и в 2009 г., и в 2015 г.

При этом есть несколько моментов, которые отличают этот кризис от других:

1) Более жесткая просадка потребления. Очевидно, что это — в первую очередь результат самоизоляции. Как мы писали ранее, доходы и сбережения как раз пострадали меньше, чем в прошлые кризисы.

2) Положительный вклад государственного потребления в динамику ВВП в 2020 г. Этот кризис – первый в современной экономической истории России, когда власти решились на масштабные стимулы. До этого в кризис бюджетные расходы были обречены на сокращение: жесткого бюджетного правила тогда не было, и расходы формировались исходя из высоких докризисных цен на нефть; после их провала образовывались выпадающие доходы, из-за чего был необходим секвестр (даже несмотря на наличие источников финансирования дефицита).

Интересно также, что в последние два кризиса не наблюдалось видимой реакции запасов. В целом объяснение динамики запасов в конкретный квартал всегда вызывает трудности (особенно с учетом того, что их ретроспективный пересмотр может существенно поменять структуру вклада компонент в динамику ВВП). Вместе с тем, как правило, перед кризисом и в самом его начале вклад запасов выше, а по мере его прохождения (особенно в острую фазу) запасы распродаются, и их вклад в ВВП становится отрицательным.

Наконец, неочевидным, но, тем не менее, подтверждаемым данными в этот кризис является символический рост физических объемов экспорта (несмотря на глобальный спад спроса, фактическую приостановку экспорта услуг и беспрецедентные ограничения ОПЕК++). Во 2 кв. 2020 г. экспорт товаров и услуг вырос на 0,3% г./г., и, судя по статистике ФТС, его поддержал экспорт нефтепродуктов, черной металлургии и сельскохозяйственной продукции.

Как правило, после прохождения острой фазы кризиса восстановление экономики (в отсутствие факторов роста) быстро замедляется: импорт в условиях оживления внутреннего спроса также начинает расти (негативно для ВВП). Поддержать восстановление мог бы экспорт, инвестиционные госрасходы и оживление потребкредитования, но сейчас существенным риском для этих факторов выступает вторая волна COVID-19. По этой причине мы сохраняем наш консервативный прогноз ВВП на уровне —4,9% г./г. в этом году (при всем оптимизме уже достигнутой динамики, которая при прочих равных транслировалась бы в меньшее снижение экономики).