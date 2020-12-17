Принимая во внимание заметное увеличение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в ноябре на 4,7% по сравнению с октябрем), мы ожидаем, что в декабре цены производителей в добывающем секторе существенно поднимутся месяц к месяцу. При этом рост цен здесь будет поддерживаться за счет подорожания промышленных металлов (в ноябре цена на алюминий повысилась на 6%, медь подорожала на 4,2%, а никель – на 2,7%).

Несмотря на то что заметное укрепление рубля в последнее время будет способствовать ослаблению инфляционного давления в обрабатывающей промышленности, мы ожидаем дальнейшего увеличения цен производителей в этой отрасли. Поскольку в ноябре средняя температура в Московском регионе была всего на 0,1 ˚C ниже, чем в соответствующем месяце прошлого года, мы считаем, что в ближайшем будущем цены в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды в основном стабилизируются. В целом же, в декабре 2020 г. месячный рост ИЦП, по нашим расчетам, составит 1,1%. Таким образом, поскольку в декабре прошлого года цены опустились на 0,4% месяц к месяцу, в текущем месяце годовая инфляция цен производителей увеличится до 3,9%.