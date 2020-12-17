Сталь: по спотовым ценам остается потенциал 20%

Цены на сталь взлетели до заоблачных высот. По имеющейся информации, Северсталь законтрактовала февральское производство г/к стали по $710-725/т, FOB Балтийское море (это более чем в два раза превышает минимумы 2020). НЛМК таргетирует уровни в $690-700/т, FOB Балтийское море. При условии сохранения таких высоких цен на сталь в течение года, EBITDA компаний может оказаться 2021 на 22-34% выше консенсуса на 2021 год. По спотовым ценам на сталь сектор торгуется со средним мультипликатором EV/EBITDA 4.2x против среднего 5-летнего значения 5.2x, предполагая потенциал роста 20% с текущих уровней, если цены останутся стабильными. Самой дешевой бумагой по этим параметрам является Северсталь, которая торгуется с дисконтом 23% к историческому среднему, и ММК (дисконт 26%).

Цветные металлы: РУСАЛ очень дешев, консенсус слишком консервативен

Экономическая активность стагнирует, однако цены необыкновенно высоки. Никель, например, торгуется на многолетних максимумах, несмотря на текущий профицит на рынке. Нулевые процентные ставки и монетарные стимулы подогревают спекулятивный интерес к финансовым инструментам, привязанным к ценам металлов (ETF, фьючерсы и т.д.) со стороны инвесторов, включая китайский розничный сегмент. В результате цены выросли, а премии по физическим поставкам обвалились.

Золотодобытчики: потенциал снижения на 17%, если цена на золото не восстановится

В отличие от производителей стали и недрагоценных металлов наша корректировка золотодобывающих компаний по рынку показывает потенциал снижения EBITDA на 17% против консенсус-прогноза с учетом того, что текущая стоимость золота (около $1 850 за унцию) значительно ниже как цены, заложенной в модель на 2021 ($2 250 / унц.), так и консенсус-прогноза ($2 000-2 100 / унц.). Мы сохраняем оптимизм в отношении цен на золото, полагая, что после ослабления факторов, повышающих аппетит к риску, новый пакет стимулирующих мер в США, нулевые процентные ставки и более дешевый доллар должны поддержать цены на золото.

Алмазы: восстановление рынка полностью заложено в котировки АЛРОСА

Бенчмарк стоимости алмазного сырья – индекс PLPHROAI – отыграл большую часть падения, произошедшего в 2020. По данным Rapaport, De Beers в ходе последней торговой сессии на прошлой неделе повысила цены на отдельные крупные камни, что отражает высокие результаты продаж алмазного сырья и растущий спрос на бриллианты.

Удобрения: сбалансированный рынок в 2021

Цены на удобрения, несмотря на восстановительный рост, обусловленный увеличением спроса в Индии и Бразилии, а также перебоями в поставках в Китай на фоне эпидемии COVID-19, остаются на 20% ниже уровня 2018-19 (цена DAP FOB Балтика составляет $345/т против $450/т два года назад), поэтому макроэкономическая конъюнктура не благоприятствует рынку удобрений так, как сегментам стали или недрагоценных металлов. Дефицит фосфорных удобрений, как ожидается, в 2021 будет преодолен, и мы ожидаем сбалансированного рынка, что ограничит потенциал роста цен.



