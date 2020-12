«Порча» доллара продолжается и продолжится 

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный со слабым оттенком негатива. Прежде всего, стоит обратить внимание на отскок в индексе доллара, который немного компенсирует свои недельные потери. Также эффект пятницы может проявиться на фондовых площадках. Сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть и золото под давлением, а вот промышленные металлы торгуются в слабом плюсе. CAD, NZD и AUD теряли от 0,15% до 0,4% относительно доллара США. Всё это указывает на возможное снижение российских индексов в начале дня и на небольшое ослабление рубля. Из важных событий стоит отметить индексы деловых ожиданий и текущих условий IFO Германии в 12:00 мск; решение по денежной политике ЦБ РФ в 13:30 мск: а также индекс опережающих экономических индикаторов США в 18:00 мск. Также в России выйдет статистика по росту реальных зарплат, розничным продажам и безработице.

«Газпром» вновь вытащил российский рынок

По итогам торгов 17 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,39% до 3282,67 п., а РТС на 1,37% до 1419,22 п. В течение дня индекс МосБиржи добирался до отметки 3318,39 п., которая отныне является историческим внутридневным пиком. Внешний фон способствовал покупкам, поскольку индексы в Европе повышались, нефть поднялась выше $51 за баррель Brent, а индекс доллара упал ниже 90,0 пунктов впервые с апреля 2018 года. Явный тон торгам во второй половине дня задавали акции «Газпрома» (+3,69%), которые помогли сектору нефти и газа показать лучший итоговый результат (+0,47%). Сектор металлов и добыча (+0,37%) смог завершить день в плюсе благодаря акциям золотодобывающих компаний, отреагировавших на сильный рост котировок золота. В секторе потребления падение на 1,27%, что является непосредственной реакцией рынка на усилия правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары.

Акции «Газпрома» выбились в число лидеров благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина в рамках пресс-конференции. По его мнению, отрезок в 160 км «Северного потока 2» всё же будет достроен и газопровод сможет начать свою работу. Бумаги «РусАл» подешевели на 5,87% после появления в прессе информации о возможных повторных санкциях США из-за того, что Олег Дерепаска, вероятно, продолжает влиять на бизнес компании. В лидерах индекса МосБиржи также были «Петропавловск» (+4,84%), Polymetal (+3,68%), «Полюс» (+3,59%), TCS Group (+1,16%). Слабее всех были «Юнипро» (-4,22%), iQIWI (-3,89%), X5 Retail Group (-3,05%) и ЛСР (-2,54%).

«Порча» доллара продолжается и продолжится

Рубль воспользовался глобальной слабостью доллара, чтобы уйти ниже отметки 73,0 за единицу американской валюты. К вечеру индекс доллара терял более 0,75% и торговался ниже отметки 89,8 п. Конечно, основные потери американцу принёс евро около 0,55% и фунт стерлингов около 0,7%. Благодаря слабому доллару дорожало золото почти на 1,7%, а нефть удерживалась выше $51 за баррель Brent. Мы уже писали, что ФРС выразила готовность покупать облигации не менее $120 млрд в месяц до достижения целей максимальной занятости и роста инфляции до целевого значения в 2%. Однако в прогнозах самого Федрезерва время достижения этих целей отнесено ближе к 2023 года. Иными словами, в течение пары лет баланс ФРС может возрасти ещё почти на $3 трлн. В таких условиях дальнейшая «порча» американской валюты является неизбежной. К вечеру четверга доллар слабел на 0,7% до 72,835, а евро на 0,03% до 89,36.

Жизнь заставляет законодателей США торопиться со стимулами

На американском рынке ничего нового, кроме рекордов по индексам NASDAQ и S&P 500. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сообщил, что межпартийные договорённости по пакету экономической поддержки почти готовы. Сама жизнь заставляет законодателей США поспешить. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю до 885 тыс. при ожиданиях 808 тыс. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал до 11,1 п. с 26,3 п. в ноябре. Число новых случаев COVID-19 также растёт. В среду в США было зарегистрировано 247 тыс. заболевших. Кроме экономического пакета на $900 млрд, законодатели работают над одобрением бюджета и могут, как минимум, вновь одобрить краткосрочный план финансирования администрации, поскольку срок действия текущего бюджетного соглашения истекает в субботу. По словам Макконнелла, пакет помощи будет включать выплаты всем американцам, дополнительные компенсации потерявшим работу, субсидии для малого бизнеса, средства для тестирования на COVID-19 и вакцинацию. Прямые выплаты американцам сократятся до $600 на человека, но семьи с детьми получат дополнительные средства. На этом фоне уходящий президент Дональд Трамп неожиданно заявил о том, что наложит veto на проект оборонного бюджета в $740 млрд, но законопроект уже получил одобрение в сенате на уровне 70%.

На корпоративном горизонте продолжает развиваться очередная история с Google. 38 штатов и территорий обратились в суд по поводу монопольной практике Google, обвиняя компанию в несправедливых условиях предоставления поисковых результатов и рекламе. Также компанию обвиняют в сговоре с производителями умных телефонов по установке приложений и поисковых услуг по умолчанию, что препятствует доступу других разработчиков. Бумаги родительской Alphabet упали на 0,95%. Коронавирусная вакцина от компании Moderna (+5,09%) получила одобрение в Администрации по продовольствию и медикаментов. В разрезе секторов рынок показал довольно заметную волатильность. Здравоохранение (+1,12%), материалы (+1,18%) и недвижимость (+1,21%) показали лучший рост, а вот энергетика (-0,71%) и коммуникации (-0,31%) оказались самыми слабыми. Наиболее сильный рост в составе S&P 500 показали бумаги Lennar Corp. (+7,62%), Accenture PLC (+6,88%), Pultegroup Inc. (+5,36%) и Paycom Software Inc. (+4,37%). В числе аутсайдеров завершили день Marathon Petroleum Corp. (-2,57%), Huntington Ingalls Industries Inc. (-2,38%), AT&T Inc. (-2,21%) и Omnicom Group Inc. (-2,21%).

Дефляция в Японии усиливается

Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленное движение. Банк Японии продлил действие программы финансирования корпоративного долга в условиях пандемии ещё на полгода. Регулятор также продолжит таргетировать доходность по правительственным бондам на уровне 0,0% для бумаг с длинным сроком обращения и —0,1% для краткосрочных обязательств. Банк Японии также проводит оценку текущих механизмов борьбы с дефляцией и может принять дополнительные меры в будущем. Меры эти будут явно не лишними. Дефляция в Японии усилилась до —0,9% в ноябре с —0,4% в октябре. Базовый индекс потребительских цен также усилил своё падение до —0,9% в ноябре с —0,7% в октябре. На динамику торгов в Азии дополнительно влиял технический отскок в долларе. Индекс доллара прибавлял более 0,2%, предпринимая попытки вернуться выше уровня 90,0 п.

Золото дорожает третью неделю подряд

Нефть незначительно дешевела утром в пятницу. На текущей неделе котировки смогли подняться выше $51 за баррель. Однако рост этот состоялся во многом из-за слабого доллара, а не улучшением потребления. Текущее состояние спроса может даже ухудшиться, так как рост заболеваемости в США, Европе и Азии не прекращается. В мире уже зарегистрировано 73,65 млн случаев COVID-19 и пока меры по сдерживанию лишь ужесточаются. Более продуктивной неделя может оказаться для золота. Металл дорожает уже три недели подряд на фоне слабого доллара и ожиданий очередных стимулов. Избранный президент США Джо Байден уже пообещал новый «более широкий» пакет экономической поддержки, когда он войдёт в Белый дом.