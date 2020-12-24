По данным Росстата, за неделю с 15 по 21 декабря инфляция составила 0.2% н/н. Годовая оценка инфляции, по последним данным, составляет 4.8% г/г и пока укладывается в обновленный ориентир Банка России (4.6-4.9% на конец 2020).

Основной вклад в рост цен по-прежнему вносят продукты питания. Сильнее всего за прошлую неделю подорожали яйца (+3.2% н/н), а среди плодоовощной продукции – огурцы (+10% н/н). При этом предпринятые пару недель назад оперативные меры Правительства по сдерживанию роста цен на отдельные продукты питания уже проявили себя: подсолнечное масло —1.0% н/н, сахар —3.2% н/н. Вместе с тем, принятое решение о фиксации потребительских цен на эти товары до конца 1к’21 имеет точечный характер и является временным средством.

Среди групп непродовольственных товаров цены на медикаменты показали разнонаправленную динамику (-0.2%/+0.5%), автомобили подорожали на +0.2%, а цены на бензин не изменились.

По итогам недавнего заседания Банка России (18 декабря) регулятор оставил ключевую ставку без изменений (4.25% годовых) и избрал более консервативную риторику на перспективу предстоящих заседаний. Учитывая высокую неоднородность текущих экономических процессов, актуальные данные по инфляции и ожиданиям будут иметь повышенную значимость для понимания тактики регулятора. В сложившихся обстоятельствах наиболее оптимальным подходом мы считаем сохранение ставки неизменной на уровне 4.25% в течение большей части 2021 года.



