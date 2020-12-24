Парижское соглашение – это международное соглашение, заключенное между 189 странами участницами в связи с проблемой изменения климата. Оно вступило в силу 4 ноября 2016. Его ключевая тема – это ответ мирового сообщества на глобальное потепление и удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 20C сверх доиндустриальных уровней и ограничение дальнейшего роста температуры величиной 1,5oC.

В 2020 страны-участницы соглашения сообщили о своих планах действий, известных как определяемые на национальном уровне вклады (NDC), по сокращению выбросов парниковых газов. Предполагается, что начиная с 2024 страны будут представлять прозрачную отчетность о предпринятых в этом направлении мерах, что должно привести к рекомендациям по выходу на более амбициозные планы на следующем этапе действия соглашения.

Считается, что выбросы углекислого газа (CO2) от использования ископаемого топлива, а также производства цемента, являются главным фактором изменений климата. На них приходится около 65% совокупных выбросов парниковых газов. Декарбонизация предполагает использование возобновляемых источников энергии, электромобилей и повышение энергетической эффективности, что в большей степени относится к развитым экономикам, чем к развивающимся. Развитые страны сократили выбросы углекислого газа в энергетике на 13% с 2007, тогда как выбросы других стран выросли на 34% за аналогичный период. Китай, США Индия и Россия находятся в топе наиболее углеродоемких экономик (по данным статистики за 2018).

На объемы выбросов влияют темпы экономического роста и погодные условия. Так, за первые 10 месяцев 2020 выбросы CO2 во всем мире сократились на 5,5% г/г на фоне пандемии. Наземный транспорт и внутренние авиаперевозки снизились соответственно на 15% и 34% в ответ на карантинные меры по всему миру. Китай продемонстрировал незначительное снижение выбросов всего на 0,9%, так как раньше других стран восстановился после вынужденного снижения экономической активности и путешествий. Совокупные выбросы в Испании за аналогичный период снизились на целых 15% г/г.

4 ноября 2019 США формально вышли из Парижского соглашения по климату. По мнению Дональда Трампа, Парижское соглашение ставит страну в невыгодное положение в сравнении с Китаем и Индией, которые не так ограничены в использовании ископаемого топлива. Концепция глобального потепления, на его взгляд, была создана Китаем в своих интересах с тем, чтобы сделать американских производителей неконкурентоспособными. В свою очередь Китай, являясь крупнейшим производителем ветровой и солнечной энергии, может стать лидером по инвестициям в возобновляемую энергетику. Пять из шести крупнейших производителей солнечных панелей и крупнейший в мире производитель ветровых турбин находятся в Китае.

Россия после ратификации Парижского соглашения в 2019 г. представила в начале 2020 г. проект долгосрочной стратегии по климату. В рамках Парижского соглашения, к 2030 году выбросы парниковых газов в России должны опуститься до 70% от уровня 1990 года. Формально Россия уже давно выполнила свою цель и часто подвергается критике за поддержку и развитие отраслей, связанных с добычей и использованием ископаемого топлива, пренебрегая инвестициями в возобновляемые источники энергии. Это в целом связано с тем, что последние несколько десятилетий Россия не могла выполнить свои цели по экономическому росту и полностью полагалась на экспорт нефти и газа.

В прошлом Совет Федерации РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей выступали против законопроекта Минэкономразвития по регулированию объемов выбросов углекислого газа. Еврокомиссия обсуждает возможность введения углеродного налога при импорте товаров, чтобы создать конкурентные преимущества для компаний с меньшим количеством выбросов парниковых газов.

В этом отношении мы должны отметить, что российские производители стали находятся в более благоприятном положении в сравнении с китайскими производителями стали. Средняя себестоимость тонны стали у неинтегрированных производителей составляет $400/т, таким образом примерный налог на выбросы углекислого газа в размере $47/т все еще позволит сохранить конкурентный уровень цен на сталь в сравнении с китайскими производителями, у которых себестоимость достигает $480-500/т.

В заключении мы хотим отметить, что на нынешнем этапе реализации программы по противодействию изменению климата в рамках Парижского соглашения, мировое сообщество, главным образом, сосредоточено на прозрачной коммуникации воздействия деятельности на окружающую среду, а также на шагах, предпринимаемых для уменьшения углеродного следа.