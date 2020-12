Глобальные стимулы работают на рубль

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов позитивный. Сырьевые контракты дорожают на фоне слабого доллара. Американский стимулирующий пакет был подписан в выходные, но может быть расширен дополнительным законодательным актом. Китайский рынок снижается на фоне действий властей в рамке антимонопольных мер и наведения порядка в практиках компаний, но это является исключительно внутренней историей. Сырьевые валюты наступали на доллар. AUD и NZD отыгрывали у американца более четверти процента. Ждём от российского рынка роста в начале дня, а от рубля укрепления и попытки уйти ниже 73,0 за доллар.

Энергетика становится интересной вместе с крепким рублём

По итогам торгов 28 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,39% до 3258,95 п., а РТС на 0,94% до 1391,31 п. На отечественном рынке прошёл достаточно спокойный день. В Европе индексы проторговывали заключение торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом. В США старт дня был в плюсе по факту подписания пакета экономической поддержки. Кроме того, представители демократической партии обещают заняться новым пакетом в ближайшее время. Нефть также смогла избавиться от утреннего пессимизма и в моменте подходила к уровню $52 за баррель Brent. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,14 млрд рублей. Самый сильный рост был в секторе электроэнергетики (+1,64%), потребительский и финансовые смогли прибавить по 0,47% и 0,46% соответственно. Единственным сектором в минусе оказался химия и нефтехимия (-0,73%).

Главный рост в секторе энергетики произошёл в бумагах «Россети» (+5,6%) и «ФСК ЕЭС» (+4,0%). Также в пятёрке лидеров индекса МосБиржи были OZON, «РусАл» и «Магнит». Самые большие потери были в iQIWI (-2,7%), НЛМК (-2,0%), Mail.ru Group (-1,3%), «Московской Биржи» (-0,7%) и «Яндекс» (-0,7%). Слабость бумаг IT-компаний можно объяснить продолжающимся процессом ротации инвесторов из секторов экономики во время пандемии в цикличные бумаги. Кроме того, Сбербанк продолжает отбирать долю высокотехнологичного пирога. Корпорация получила право стать разработчиком цифровой платформы по предоставлению государственных услуг, так как выиграла тендер у Минцифры. Вместе с институтом науки и технологии в Сколково Сбербанк будет разрабатывать экосистему развития искусственного интеллекта в здравоохранении.

Глобальные стимулы работают на рубль

Рубль вернулся к укреплению и делает заявку на относительно сильное закрытие декабря. Большинство прогнозов сходится в том, что в 2021 году российская валюта будет крепче благодаря восстановлению мировой экономики и спроса на сырьевые товары. В перспективе недели можно ждать попытки закрепления ниже 73,0 за доллар. Кстати, турецкая лира также продолжила своё ралли после того, как на прошлой неделе ЦБ страны повысил ставку. В России пока речи о повышении не идёт, но возможный разгон инфляции до 4,9% по итогам декабря исключает дальнейшее смягчение денежной политики. Соответственно, можно не закладывать дальнейшее падение доходности российской валюты. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,54% до 73,77, а евро на 0,56% до 90,05.

Демократы и Трамп готовы увеличить прямые платежи американцам

В США новые рекорды после рождественских выходных. К вечеру стало известно, что палата представителей одобрила законопроект, который увеличивает прямые платежи американцам в рамках пакета экономической поддержки с $600 до $2000. Данное увеличение также поддерживает уходящий президент Дональд Трамп, но не поддерживают большинство республиканцев в Сенате, у которых ещё остаётся какое-то самосознание по поводу бюджетной дисциплины. Примечательно, что за увеличение платежей проголосовало 275 человек при 134 против. 34 республиканца выступили за инициативу. Рынок, естественно, реагировал на то, что в минувшее воскресенье уходящий президент Дональд Трамп подписал пакет экономической поддержки и бюджет до конца 30 сентября 2021 года. Оборонный бюджет пока оказался под президентским veto. Однако палата представителей уже преодолела его, проголосовав 322 голосами «за» при 87 «против». Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл также заявил, что во вторник сенаторы постараются преодолеть президентский запрет.

В разрезе секторов лучший результат был у коммуникаций (+1,86%) и Consumer Discretionary, или цикличные товары. Слабее всех были секторы энергетики (-0,54%) и материалы (-0,36%). В составе Dow Jones лидером были бумаги Apple (+2,58%). В составе S&P 500 самый сильный рост показали акции Ulta Beauty Inc. (+5,11%), DXC Technology Co. (+5,07%) и Cintas Corp. (+4,67%). Слабее всех были ETSY Inc. (-6,4%), Whirlpool Corp. (-4,15%) и Rollins Inc. (-3,1%).

Наведение порядка властями мешает китайскому рынку

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Однако Nikkei 225 подскочил до максимальных значений с августа 1990 года. Акции Softbank Group, имеющей значительные инвестиции в американские технологичные компании, дорожали более чем на 3%. В Китае рынок торговался в минусе на фоне опасений дальнейших усилий правительства по антимонопольным вопросам и приведения в порядок уставной и реальной деятельности компаний. Бумаги Alibaba Group прервали шестидневную полосу снижения, но требования к дочерней Ant Group, которая бесконтрольно разрослась из системы платежей в организацию финансовых услуг, могут быть распространены на другие технологичные компании. Индекс доллара сигнализировал об аппетитах к риску, теряя почти четверть процента. Его значение на торгах в Азии составляло 90,13 п.

Слабый доллар и ожидания падения запасов поддерживают нефть

На азиатских торгах нефть пыталась расти, закладывая надежды на американские стимулы. Слабый доллар также стимулирует покупки сырьевых контрактов. Параллельно предварительный опрос Reuters указывает на то, что рынок ждёт сокращения запасов нефти за прошлую неделю более чем на 2 млн бар.