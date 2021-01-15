Спрос на классические и инфляционные ОФЗ на аукционе этой недели соответствует тому, что мы наблюдали в ноябре-декабре. Отметим, что спрос на классические ОФЗ с постоянным купоном уже семь месяцев находится на низком уровне. Отчасти это обусловлено тем фактом, что цикл снижения ключевой ставки подошёл к концу и ещё одно снижение возможно, но не гарантировано. При этом уже в следующем году возможен переход к ужесточению денежно-кредитной политики.

Свой вклад в низкий спрос на аукционах сегодня внесло и отсутствие избыточной ликвидности в банковском секторе – сальдо банковской системы в начале январе балансирует между структурным профицитом и дефицитом.

Наконец, резкий рост доходностей гособлигаций США в январе привел к распродаже на рынке гособлигаций развивающихся стран, включая Россию. Причиной роста доходностей гособлигаций США стало повышение инфляционных ожиданий — рынок рассчитывает на ускорение экономики и рост цен на фоне внедрения вакцин и расширения бюджетных стимулов. Новый президент США Джо Байден планирует новые крупные госрасходы на триллионы долларов, который будут финансироваться за счет увеличения госдолга. В то же время управляющие ФРС начали осторожно готовить рынки к постепенному сокращению объема выкупа активов по мере восстановления экономики.

Полагаем, что по мере взятия ситуации с коронавирусом в мире под контроль и восстановления глобальной экономики будет возрастать спрос на гособлигации развивающихся рынков, включая российские ОФЗ.

В то же время в условиях ограниченности пространства для снижения ключевой ставки и вероятного дальнейшего роста доходностей гособлигаций США мы не ожидаем того существенного спроса на классические ОФЗ, каким он был в первой половине 2020 года.

Полагаем, что для выполнения годового плана Минфину в какой-то момент придется увеличить предоставляемые премии по доходности или задействовать флоатеры.

При этом цены на нефть находятся выше, чем заложено в бюджет, и Минфин не испытывает недостатка в ликвидности. Поэтому ведомство может подождать более благоприятной рыночной конъюнктуры и не гнаться за объемом размещений. Тем более, что накопленные Минфином остатки в банках и возможность финансирования дефицита бюджета из ФНБ позволяют снизить давление на российский долговой рынок.