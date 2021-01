Отчётный период в США набирает ход

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. С другой стороны, металлы и нефть дорожают на фоне слабеющего доллара. AUD, CAD, NZD отыгрывают у американского конкурента от 0,2% до 0,4%. Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно. Российский рынок может отреагировать небольшим ростом на повышение котировок сырьевых контрактов и слабость доллара.

Санкционная тема давила на бумаги «Газпрома»

По итогам торгов 19 января индекс МосБиржи упал на 0,83% до 3443,23 п., а РТС на 0,29% до 1470,63 п. Начинался день на отечественной площадке вполне позитивно, но к концу торгов продавцы явно захватили инициативу. Свою роль сыграли предупреждения «Газпрома» о рисках достройки «Северного потока 2», да и ухудшение прогноза МЭА несколько подпортило оптимизм в нефтегазовом секторе. Плюс к этому явно перегретые бумаги TCS Group устроили ралли наоборот. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 86,414 млрд рублей, что заметно меньше объёма предыдущего дня. В плюсе смогли закрыть день лишь секторы транспорта (+0,8%) и потребительский (+0,85%). Самые большие потери принесли секторы нефти и газа (-1,03%), а также финансов (-0,98%). Стоит отметить, что Еврокомиссия не исключает резкий рост «плохих» кредитов на фоне второй волны и карантинных мер. Для России это менее актуально, поскольку уровень кредитной нагрузки населения и бизнеса всё ещё низкий в сравнении с западными странами, но проблемы в европейских кредитных организациях могут косвенно коснуться и российского финансового рынка.

«Газпром» (-1,7%) в проспекте очередного выпуска еврооблигаций предупредил о возможных рисках заморозки, или приостановки строительства «Северного потока 2». Затем стало известно о санкциях против судна «Фортуна», которое должно завершить прокладку труб. Рынок отреагировал негативно, но пока не осознаёт того факта, что судно принадлежит российскому юридическому лицу без какой-либо внешнеэкономической деятельности, а по сей причине подобные события для него сродни северному сиянию для белого медведя. Строительная Etalon Group (+1,2%) увеличила продажи в 2020 году на 3%. В IV квартале продажи в денежном выражении выросли на 21%, а общее поступление денежных средств выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Рост потребительского сектора во многом связан с общей динамикой рынка. С начала года преимущественно растут бумаги нефтегазового и финансового секторов, а вот потребительский остаётся аутсайдером. Поэтому рынок, по сути, ликвидирует возникший дисбаланс. В составе индекса МосБиржи самую сильную динамику показали «ПИК» (+5,86%), «Московская Биржа» (+3,79%),OZON Holdings (+3,53%), X5 Retail Group (+1,32%) и «Детский Мир» (+1,19%). Слабее всех были TCS Group (-5,57%), Polymetal (-1,98%), «Газпром» (-1,7%), ВТБ (-1,56%) и «Россети» (-1,39%).

Макроэкономические позиции рубля остаются достаточно сильными

Рубль игнорировал американские рестрикции по «Северному потоку 2» и западную риторику в отношении дела «берлинского пациента», участвуя в глобальном наступлении на доллар. Индекс американской валюты терял к вечеру четверть процента и торговался около отметки 90,53 п. С одной стороны, в 2020 году заметно вырос отток капитала, но всё же по итогам года сальдо счёта текущих операций сложилось положительным. По предварительной оценке ЦБ РФ, положительное сальдо сократилось вдвое до $32,5 млрд. Сальдо финансовых операций частного сектора выросло до $47,8 млрд по сравнению с $22,1 млрд годом ранее. В данном случае положительную роль сыграл процесс сокращения внешних обязательств в отличие от 2019 года, когда организации активно наращивали внешние активы. В среду Минфин вновь будет испытывать инвесторов на терпение размещением ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 20 млрд рублей. На текущий момент индекс ОФЗ находится вблизи максимальных доходностей с середины весны прошлого года, когда рынок находился под давлением первой волны коронавируса и спасался лишь решительным снижением ставки ЦБ РФ, что поддерживало спекулятивный спрос на облигации федерального займа. Скорее всего, можно ожидать, что аукцион покажет слабый итоговый результат, поскольку в сложившихся условиях банки больше склонны покупать ОФЗ с переменным купоном. К вечеру вторник доллар слабел на 0,43% до 73,68, а евро на 0,1% до 89,335.

Отчётный период в США набирает ход

Торги в США завершились ростом индексов. Набирает ход отчётный период за IV квартал. Однако сильные результаты это ещё не повод для интереса инвесторов. Goldman Sachs отчитался лучше ожиданий, как по прибыли, так и по выручке, но обнаружил падение своих акций на 2,26% к закрытию торгов. Bank of America отчитался сильно о прибыли, но не оправдал ожидания по выручке. Однако падение акций составило всего 0,76%. На текущий момент многих больше интересуют ожидания по траектории восстановления, а не итоги предыдущего квартала, когда на результаты влияли различные стимулы. По сути, пандемия никуда не делась и инвесторы продолжают уделять больше внимания компаниям, которые выигрывают от режима «сидим дома». К примеру, в акциях Facebook рост на 3,87%, а в Alphabet на 3,29%. В бумагах Netflix рост на 0,76%, но он состоялся ещё до отчётности. Уже после результатов за IV квартал бумага резко рванула вверх. Компания обещает выйти на позитивный денежный поток в ближайшем будущем, что отметит возвращением части прибыли инвесторам через обратные выкупы. По итогам 2020 года свободный денежный поток составил $1,9 млрд по сравнению с негативным показателем в $3,2 млрд годом ранее. Число подписчиков превысило 200 млн человек, а за пределами США достигло 8,5 млн при ожиданиях 6,7 млн.

Будущий министр финансов США за сильный доллар и контроль расходов, но потом…

Кроме отчётностей, ключевым событием дня стало выступление кандидата на должность министра финансов Джанет Йеллен в финансовом комитете сената. По её словам, администрация Джо Байдена будет поддерживать сильный и стабильный доллар. Она также сообщила, что повышение налогов неминуемо, но не сейчас. Приоритетом сегодня является предоставление помощи американцам, чтобы те сохранили крышу над головой и еду на столе, а не сталкивались с новыми налогами. Говорить о долге и бюджетном дефиците будет уместно тогда, когда экономика выйдет из кризиса пандемии. Текущий долг США составляет $27,7 трлн по итогам предыдущего фискального года. В отношении Китая позиция администрации существенно не поменяется, но США будут больше сотрудничать со своими союзниками, чтобы изменить поведение КНР, а не действовать односторонне. Йеллен также подчеркнула, что США будут озабочены такими вопросами в отношении Китая, как воровство технологий, использование дешёвого труда и загрязнение среды. В целом, сенат весьма дружественно отнёсся к кандидатуре Йеллен и намерен утвердить её на должности уже в четверг.

Однако вернёмся к рынку. Бумаги General Motors подорожали на 9,75% на новостях о том, что Microsoft будет инвестировать в проекты компании, связанные с производством электромобилей и технологией автопилота. Акции самой корпорации Microsoft подорожали на 1,78%. В разрезе секторов самый сильный результат показала энергетика (+2,08%) и коммуникации (+1,87%). Худший результат оказался в секторе недвижимости (-0,54%). В составе индекса S&P 500 лидерами были General Motors Co. (+9,75%), Carmax Inc. (+9,39%), ETSY Inc. (+8,26%), Live Nation Entertainment Inc. (+6,94%) и Skyworks Solutions Inc. (+6,18%). Самыми слабыми были Xerox Holdings Corp. (-6,22%), Concho Resources Inc. (-6,17%), Nov Inc. (-5,9%), Welltower Inc. (-5,58%) и Fox Corp. Class A (-4,7%).

Ставки в Китае пока не меняются

Реакция азиатских рынков на торги в США и заявления будущего министра финансов Джанет Йеллен была достаточно мягкой. Китайский Shanghai Composite незначительно повышался. Народный Банк Китая оставил ставки для премиальных заёмщиков на прежнем уровне 3,85% на год и 4,65% на пять лет. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе, хотя бумаги Kia Motors взлетели более чем на 7% на информации о планировании проектов в сфере электромобилей с различными партнёрами. Если же говорить о долларе, силу и стабильность которого предпочитает Йеллен, то индекс доллара снижался на 0,13% до 90,38 пунктов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,10%.

Карантинные меры в Китае множатся

Нефть продолжила дорожать, реагируя на «сильный и стабильный» доллар, который заметно ослаб после выступления будущего министра финансов США. В остальном, для нефти пока мало позитива. В столице Китая объявлены дополнительные ограничительные меры, а также планируется остановить работу метро. Власти более 20 провинций призвали граждан отказаться от поездок во время новогодних праздников по лунному календарю. В Европе также пока далеко до отмены мер. В Германии продлили карантин для большинства школ и магазинов ещё на две недели, а также рассматривают вариант обязательного ношения респираторов, а не масок. Из позитива лишь можно отметить надежды на очередное снижение запасов в США. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут сокращение запасов нефти в США на 0,3 млн бар., но одновременно рост запасов бензина на 3,0 млн бар. и дистиллятов на 0,8 млн бар.