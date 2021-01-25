Несмотря на развитие систем трансграничных платежей, существует ряд неурегулированных вопросов, замедляющих скорость обработки платежей. Сможет ли отрасль когда-нибудь достичь 100% уровня сквозной обработки (STP) в трансграничных платежах?

Цифровая трансформация финансовых услуг ускорила скорость обработки трансграничных платежей; во многих случаях платежи проводятся практически мгновенно. Однако в условиях режима реального времени возникают препятствия, замедляющие процесс обработки платежей. По данным SWIFT, около 2-5% трансграничных платежей подлежат расследованию, что приводит к временной задержке в исполнении платежей. Причины возникновения подобных препятствий зависят как от внутренних, так и от внешних факторов.

Инструменты и инфраструктура

Стандартизация форматов трансграничных платежей, более глубокое сотрудничество между банками-участниками SWIFT и регулирующими органами по всему миру может помочь финансовым учреждениям устранить многие препятствия на пути к быстрым трансграничным платежам. Переход SWIFT к единому формату ISO 20022 облегчит жизнь финансовым учреждениям и их корреспондентам. Этот формат позволит включать больше упорядоченных данных, удовлетворяющих локальным нормативным требованиям.

SWIFT GPI устраняет препятствия за счет создания трансграничной конвенции и введения уникального тега, позволяющим обрабатывать платежи в сжатые сроки и отслеживать их статус от отправителя до конечного получателя. API, искусственный интеллект и процессы машинного обучения уже используются глобальными финансовыми учреждениями для улучшения алгоритмов контроля и сокращения задержек в исполнении платежей.

Роли регуляторов и PSP в развитии быстрых платежей

Разработка схем быстрой обработки платежей является сложным процессом и включает в себя большую группу заинтересованных сторон.

Важными заинтересованными сторонами, стимулирующими внедрение быстрых платежных систем, являются регуляторы, государственные органы, включая центральные банки и банковское сообщество. Другими заинтересованными сторонами, влияющими на развитие быстрых платежей, являются конечные пользователи и поставщики платежных услуг (PSP), включая BigTech и Fintech.

Центральные банки могут взять на себя различные роли в разработке схем платежей в реальном времени:

— в роли катализатора ЦБ стимулирует и облегчает развитие более быстрых платежных систем. Это, в свою очередь, снижает риски и затраты для отдельных PSP при инвестировании в платежные системы;

— в роли оператора ЦБ предоставляет услуги по обработке быстрых платежей, например, с помощью расчетных услуг. Виды услуг могут варьироваться от ограниченных типов операций до функционирования быстрых платежей и оказания поддержки в предоставлении ликвидности;

— в роли регулятора ЦБ может вмешиваться и определять регулирование при обнаружении значительных рисков неэффективности рынка или участников, т.к. для центральных банков жизненно важна стабильная и эффективная платежная система.

Комплаенс

Обработка трансграничных платежей может быть замедлена из-за различных подходов к соблюдению требований комплаенс. Например, каждая юрисдикция, в которую банк-корреспондент отправляет платежи, может иметь свои собственные правила, положения и требования к форматированию платежной инструкции. Один банк может приостановить платеж в пользу определенного лица, в то время как другой банк беспрепятственно исполнит его. Одним из эффективных средств контроля платежей является создание специальных групп в периметре Комплаенс и ИТ для скрининга и всесторонней проработки платежей в режиме реального времени.

Если регулирующие органы займутся тесным взаимодействием в области ПОД/ФТ, это определенно приведет к лучшей координации комплаенс требований в отношении платежей. Необходимо, чтобы вся индустрия финансовых услуг объединилась в части технических и комплаенс стандартов для трансграничных платежей, что безусловно поможет участникам отрасли улучшить транспарентность платежных услуг, предоставляемых как розничным, так и корпоративным клиентам.

На пути к быстрым трансграничным платежам

Мир столкнулся с глобальной пандемией вируса COVID-19, и населения ряда стран были вынуждены изолироваться дома, пока экономика испытывала на себе тяжесть пандемии. Практически всем потребителям и поставщикам услуг пришлось отказаться от традиционных инструментов оплаты и обратиться к цифровым, более быстрым средствам проведения платежей. До 2020 года у финансовых учреждений была ограниченная срочность по реальному переходу на цифровые технологии, но вспышка пандемии стимулировала инвестиции в инфраструктуру, которая безусловно поддержит реальный переход к платежным функциям с технологической поддержкой.

В мире трансграничных платежей скорость, прозрачность и безопасность будут иметь важное значение. В обозримом будущем финансовые учреждения, возможно, не смогут устранить все неурегулированные вопросы, препятствующие развитию быстрых трансграничных платежей, но с использованием глобальных стандартов и технологий они смогут трансформировать препятствия в незначительные неудобства, обеспечивая при этом как быстрые, так и безопасные трансграничные платежи.



