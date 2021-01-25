Покупатели помогут остановить снижение рынка
Прошлая неделя на российском рынке акций завершалась волной распродаж. Снижение наблюдалось по широкому фронту инструментов, главным образом по наиболее ликвидным бумагам. Индекс голубых фишек продолжает тенденцию последних сессий и падает быстрее, чем акции компаний средней и малой капитализации. Это указывает на выход крупных участников, в том числе нерезидентов.
Слабость российского рынка — преимущественно внутренняя история. На ключевых западных площадках в конце прошлой недели наблюдалось лишь умеренное снижение, так что главная причина падения у нас — это геополитические риски, которые инвесторы закладывают в цены. Причем распродажа в пятницу затронула не только акции, но и облигации. Так, индекс ОФЗ (RGBI) завершал прошлую неделю на минимальных значениях с апреля прошлого года. Причин для стремительного восстановления длинных рублевых гособлигаций пока по-прежнему нет.
Если сравнивать динамику долларового РТС с индексом развивающихся стран MSCI Emerging Markets, то отставание видно невооруженным глазом. Это как раз подтверждает актуальность негативного геополитического драйвера, ведь в то же время сырьевые цены в целом остаются относительно комфортными для российских компаний. Участники рынка опасаются рисков, связанных с возможными санкциями.
Рубль также выглядит слабо. В пятницу курс USD/RUB подскочил к максимумам этого года до 75,3. Ослабление в какой-то мере даже можно назвать избыточным, учитывая стабильность нефтяных котировок. Ближайший уровень технического сопротивления расположен около 76. Уже сегодня скорость ослабления рубля, вероятно, замедлится.
Понедельник для нашего рынка акций – важный день. После отставания от западных площадок может быть предпринята попытка небольшого отскока. Однако если объем спроса будет недостаточным и в течение сессии вновь начнется плавное сползание вниз, то далее допускаем еще одно локальное ускорение распродаж.
По индексу Мосбиржи на прошлой неделе обозначали потенциальные ориентиры коррекции в области 3320–3330 п. Они остаются актуальными. В таком сценарии чуть лучше остальных могут выглядеть акции экспортеров, а также такие консервативные истории как МТС или привилегированные бумаги Сургутнефтегаза.
В ближайшие сессии продолжится сезон отчетности в США, ожидается насыщенная неделя. Во вторник результаты представит Microsoft, в среду — Apple, Tesla и Facebook. Согласно данным FactSet, 86% из уже отчитавшихся компаний из индекса S&P 500 превзошли предварительные консенсус-прогнозы по величине чистой прибыли, 82% — по размеру выручки. В среду ожидается заседание ФРС, от которого в базовом сценарии не ожидается каких-то сюрпризов.
В России компании также продолжат публиковать отчеты за IV квартал 2020 г. Сегодня операционные результаты представят Лента и ЛСР. Итоги их коллег по секторам на прошлой неделе были позитивными, так что и по этим компаниям в целом положительные ожидания. Во вторник производственный отчет обнародует ММК, в четверг — Полюс, в пятницу — Полиметалл.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,35%, нефть Brent находится около уровня $55,3.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.
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