Прошлая неделя на российском рынке акций завершалась волной распродаж. Снижение наблюдалось по широкому фронту инструментов, главным образом по наиболее ликвидным бумагам. Индекс голубых фишек продолжает тенденцию последних сессий и падает быстрее, чем акции компаний средней и малой капитализации. Это указывает на выход крупных участников, в том числе нерезидентов.

Слабость российского рынка — преимущественно внутренняя история. На ключевых западных площадках в конце прошлой недели наблюдалось лишь умеренное снижение, так что главная причина падения у нас — это геополитические риски, которые инвесторы закладывают в цены. Причем распродажа в пятницу затронула не только акции, но и облигации. Так, индекс ОФЗ (RGBI) завершал прошлую неделю на минимальных значениях с апреля прошлого года. Причин для стремительного восстановления длинных рублевых гособлигаций пока по-прежнему нет.

Если сравнивать динамику долларового РТС с индексом развивающихся стран MSCI Emerging Markets, то отставание видно невооруженным глазом. Это как раз подтверждает актуальность негативного геополитического драйвера, ведь в то же время сырьевые цены в целом остаются относительно комфортными для российских компаний. Участники рынка опасаются рисков, связанных с возможными санкциями.

Рубль также выглядит слабо. В пятницу курс USD/RUB подскочил к максимумам этого года до 75,3. Ослабление в какой-то мере даже можно назвать избыточным, учитывая стабильность нефтяных котировок. Ближайший уровень технического сопротивления расположен около 76. Уже сегодня скорость ослабления рубля, вероятно, замедлится.

Понедельник для нашего рынка акций – важный день. После отставания от западных площадок может быть предпринята попытка небольшого отскока. Однако если объем спроса будет недостаточным и в течение сессии вновь начнется плавное сползание вниз, то далее допускаем еще одно локальное ускорение распродаж.

По индексу Мосбиржи на прошлой неделе обозначали потенциальные ориентиры коррекции в области 3320–3330 п. Они остаются актуальными. В таком сценарии чуть лучше остальных могут выглядеть акции экспортеров, а также такие консервативные истории как МТС или привилегированные бумаги Сургутнефтегаза.

В ближайшие сессии продолжится сезон отчетности в США, ожидается насыщенная неделя. Во вторник результаты представит Microsoft, в среду — Apple, Tesla и Facebook. Согласно данным FactSet, 86% из уже отчитавшихся компаний из индекса S&P 500 превзошли предварительные консенсус-прогнозы по величине чистой прибыли, 82% — по размеру выручки. В среду ожидается заседание ФРС, от которого в базовом сценарии не ожидается каких-то сюрпризов.

В России компании также продолжат публиковать отчеты за IV квартал 2020 г. Сегодня операционные результаты представят Лента и ЛСР. Итоги их коллег по секторам на прошлой неделе были позитивными, так что и по этим компаниям в целом положительные ожидания. Во вторник производственный отчет обнародует ММК, в четверг — Полюс, в пятницу — Полиметалл.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,35%, нефть Brent находится около уровня $55,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.