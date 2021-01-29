Быстрый рост розничных кредитов вызывает опасения у регулятора
Как сообщил ЦБ, в декабре розничный кредитный портфель российских банков вырос на 1,2% м/м, продемонстрировав самый слабый помесячный рост с июня 2020. В итоге за год кредитный портфель вырос на 15,3% г/г, что превышает наиболее оптимистичный прогноз, который обсуждался на рынке в начале 2020, еще до начала пандемии.
За этим позитивным результатом, тем не менее, стоят две важнейшие меры ЦБ: во-первых, реструктуризация розничных кредитов в период пандемии, которая затронула 4% розничных кредитов и позволила банкам избежать скачка плохих кредитов, во-вторых – поддержка ипотечных кредитов, которая помогла сохранить рост ипотечного кредитного портфеля на уровне примерно 20% г/г.
С другой стороны, с ноября-декабря крупные российские банки переводили часть своих ипотечных кредитов со своих балансов в рамках процесса секьюритизации – объем этих транзакций составил 300 млрд руб. за последние два месяца 2020, что могло искусственно замедлить рост розничного кредитования.
Мы также считаем, что быстрый рост розничных кредитов вызывает опасения у ЦБ, который будет пытаться взять контроль над этим процессом, ограничив поддержку ипотеки с середины 2021.
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