Минфин не находит большого спроса на ОФЗ
В среду доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,30% годовых (+3 б.п.). Продажи рублевых облигаций при относительно высоких ценах на нефть и повышении спроса на облигации развивающихся стран проходили под действием нескольких факторов. Сказывается рост геополитических рисков, высокая инфляция, значительный навес предложения нового госдолга РФ при отсутствии интереса нерезидентов и дефиците ликвидности у российских банков.
Минфин избрал неординарную тактику на предстоящий аукцион
Рост цен на нефть до годовых максимумов оказывает поддержку рынку рублевых облигаций. Закрепление Brent выше 58 долл за баррель будет способствовать возврату доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,20 – 6,30% годовых. При ухудшении конъюнктуры на рынке энергоносителей и сохранении геополитических рисков доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 6,30 – 6,40% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210204/832965965.html