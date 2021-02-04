В среду доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,30% годовых (+3 б.п.). Продажи рублевых облигаций при относительно высоких ценах на нефть и повышении спроса на облигации развивающихся стран проходили под действием нескольких факторов. Сказывается рост геополитических рисков, высокая инфляция, значительный навес предложения нового госдолга РФ при отсутствии интереса нерезидентов и дефиците ликвидности у российских банков.

Минфин избрал неординарную тактику на предстоящий аукцион

Рост цен на нефть до годовых максимумов оказывает поддержку рынку рублевых облигаций. Закрепление Brent выше 58 долл за баррель будет способствовать возврату доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,20 – 6,30% годовых. При ухудшении конъюнктуры на рынке энергоносителей и сохранении геополитических рисков доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 6,30 – 6,40% годовых.



