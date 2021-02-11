Вчера российский рынок акций вновь выглядел слабее западных аналогов, потеряв по Индексу Мосбиржи 0,8%. Причем на стабильном внешнем фоне продажи шли по всему спектру "голубых фишек", что явно говорит о фиксации прибыли крупными игроками.

Похоже, что начали выводить деньги с российского рынка ценных бумаг и западные инвесторы. Об этом прежде всего свидетельствует возобновление падения цен на ОФЗ. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций ушел на минимумы года и находится на уровне апреля прошлого года.

Естественно, что в таких условиях Банк России завтра не будет снижать ставку, спасая рынок госбумаг. Скорее всего ставка останется неизменной и следует ждать намеков на ее повышение.

Такую слабость рублевых активов можно объяснить лишь только отсутствием веры крупного капитала в их устойчивый рост.

Интересные картинки складываются на дневном графике Индекса Мосбиржи. Там начинает прорисовываться боковик с границами 3300-3450 пунктов, а также фигура "двойная вершина", реализация которой приведет к пробитию нижней границы боковика. Посмотрим, какая фигура окажется сильнее.

Сегодня с утра внешний фон слабо негативный. Американские фьючерсы не проявляют признаков жизни, оставаясь в районе вчерашнего (да и позавчерашнего тоже) закрытия. В минусе большинство промышленных и драгоценных металлов.

Полпроцента теряет нефть, оставаясь, впрочем, выше отметки 61 доллар за баррель. Но это пока не пугает: в последние дни нефть практически всегда снижается в ходе азиатских торгов, но уже к полудню отыгрывает все просадки.

С другой стороны, после 7 сессий непрерывного роста вчера нефть закрылась практически "крестиком". Это разворотная фигура. Так что сегодня вполне возможна коррекция в нефтяных ценах, которая давно назрела.

Поэтому если нефть не начнет отыгрывать азиатскую просадку в ближайшие часы, рисковым инвесторам можно пробовать открывать шорты по нефтянке, которая в последние дни не реагировала на дорогущую нефть.

В целом же в первой половине дня мы ждем продолжения фиксации прибыли по большинству акций. Но пока Индекс Мосбиржи не ушел ниже 3300 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять длинные позиции, особенно по дивидендным акциям.

Прервал пятидневное укрепление рубль, остановившись как раз посередине коридора 73-74,5. Мы уже отмечали, что последние два дня рост российской валюты имел нестабильный характер, внутридневная волатильность была очень высокой, а темпы роста замедлились. Так что налицо все предпосылки для разворота тренда.

Однако мы пока не видим поводов для сильного обесценивания российской валюты. При этом стоит отметить, что отметка 74,5 не является сильной преградой, первое основное сопротивление по паре доллар-рубль расположено выше, в районе 78. Снижение нефти может спровоцировать начало движения к этой отметке.

О тестировании мощной поддержки 73 пока не идет даже речи.